Her er årets fire siste agdermestre

J14: Randesund (J13). Morten Drivdal, som trener laget sammen med Håvard Henriksen og Åge Solvik, oppsummerer:

– Vi vant gruppa vår på bedre målforskjell etter tre seire samt et tap mot Randesund J14. Vi møtte Vindbjart i semifinalen der vant vi 2–0. I finalen møtte vi Gimletroll J13. Det ble reprise på finalen fra Agdermesterskapet i J13-klassen for tre uker siden. Vi ledet 2–1 til det var fire minutter igjen, så utlignet Gimletroll. Den påfølgende straffesparkkonkurransen vant vi.

Åge Solvik

G14: Grane Arendal. Hovedtrener Reinhard B. Nærbø oppsummerer:

– Arendal Fotball G14 stilte med to lag i Agdermesterskapet 2019. Grane 2 gikk videre fra sin gruppe, men røk i åttedelsfinalen.

Grane 1 valset gjennom gruppespillet med 13–0 mot Jerv 3, 4–0 mot Gimletroll 2 og 4–0 over Vigør 2.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I åttedelsfinalen ble Grane 2 slått 6–0 før Farsund ventet i kvartfinalen. Til tross for mange Grane-sjanser tidlig i kampen, ledet Farsund både 1–0 og 2–1. Vi stresset ikke og fortsatte å male på. Et par kremmerhus fra guttene bakerst i banen gjorde at Grane snudde kampen i løpet av et få minutter og kontrollerte kampen inn til en 5-2-seier.

I semifinalen ble Våg 2 slått 1–0. I finalen ventet Våg 1.

Finalen ble intens mellom to gode lag. Dette er også førsteplassen mot andreplassen fra seriespillet i 2018. Akkurat som mot Farsund lå vi under både 1–0 og 2–1 i kampen. Med åtte sekunder igjen fikk vi frispark på midtbanen. Danel Hasic sprintet opp til midtbanen og gjorde som en kaptein skal gjøre: Dunket inn 2–2 rett før sluttsignalet gikk.

Det ble dermed straffesparkkonkurranse. Våg skjøt sin første i stolpen. Jarl-Emil Nesland var iskald og curlet inn Granes første. Vågs andre straffe var velplassert og med god kraft, men Grane-keeper Mathias Skjævestad var hurtig nede og reddet. Rayyan Echkantena ruslet rolig opp og hamret ballen høyt oppe til høyre, som sikret oss finaleseieren.

Reinhard B. Nærbø

G16: Arendal. Arendal stiller ikke lag i G16-klassen i det ordinære seriespillet, men i innendørs-KM er det femmer-lag og dermed kunne klubben mønstre en tropp av de yngste spillerne fra G19-laget.

Arendal gikk ubeseiret gjennom turneringen og vant til slutt en dramatisk og spennende finale mot MK.

Spillerutvikler Mikkel Bjørnstad er fornøyd med utviklingen han ser i spillergruppa, bare noen få uker etter at han overtok ansvaret for juniorgruppa i Arendal. At det allerede denne helgen ble kronet med pokal, er selvfølgelig ekstra hyggelig.

– All honnør til gutta som gjennomførte en veldig god turnering fra start til slutt. Vi var flinke i relasjonsspillet og klarte å sette opp hverandre i gunstige posisjoner. Vi jobbet knallhardt for hverandre og det er gøy. Særlig viste vi karakter i finalen der vi lå under 2-0, men beholdt roen og troen på oss selv og snuddekampen, sier Bjørnstad.

Arendals kamper i Agdermesterskapet:

AF- Start 1 2–1

AF – Lillesand 11–0

AF – Vindbjart 9–1

Kvartfinale: AF – Start (04) 8–1

Semifinale: AF-Randesund 6–2

Finale: AF – MK 4–3

Kjetil Bjørge

J 17: Våg. Trener Kine Mellemberg oppsummerer:

– Etter gode resultater i J19-klassen, der vi havnet på en uoffisiell tredjeplass, hadde vi forventninger om finale i denne pulja. Pulja ble forholdsvis enkel ettersom Amazon Grimstad ikke var med. De måtte dessverre trekke laget.

Første kamp mot Grane Blå vant vi 10–0. Kampen mot Gimletroll1 ble mer spennende. Begge lag var tydelig preget av nerver, og duellen endte 0–0. I siste kamp møtte vi Vindbjart. Det ble seier 5–0.

Første motstander i sluttspillet var Søgne1 i åttedelsfinalen. Kampen endte med seier 7–0. Litt tøffere i kvartfinalen med RIL2 som motstander. Dette er 04-jentene til RIL og de har flere på kretslaget til J04. Seier 5–1.

I semifinalen var det tid for nytt oppgjør mot Gimletroll1. Spennende igjen, men vi var hakket hvassere og vant 1–0. Finalen ble et oppgjør mellom oss og RIL1. Vi åpnet med et litt for enkelt mål imot, men vi reiste oss igjen, og banket inn to mål.

Totalt sett endte vi på en målforskjell på 30–2. Vi er veldig godt fornøyd med prestasjonen og innsatsen til Vågjentene!

Kine Mellemberg

Les også:

Her er årets seks første agdermestre

Les mer om tidligere agdermestre her