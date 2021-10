Opprykkshåpet lever for Vindbjart

GRIMSTAD: Samtidig som Jerv slo Start 3-2 i slaget om Sørlandet, gjorde vi vår del for gamle Vest-Agder med en seier på Fevik stadion. Det betyr at vi er sikret en femteplass på rankinglisten blant fotballklubber i Agder i år. Siden Staal Jørpeland kun klarte uavgjort mot Brodd, er vi også fortsatt med i kampen om seriemesterskapet, da må vi tilfelle slå sistnevnte på Moseidmoen til lørdag, og håpe på at Express kan få til noe på Jørpeland. Sola må heller ikke vinne mot Vidar.

Endelig seier på naturgress

I vår tredje strake bortekamp på naturgress gikk det mye bedre enn de foregående, som begge endte med tap. Jakob Toft var nære på å sette inn en heading nede i hjørnet etter ett minutt, og ikke lenge etter styrte Robert Våge Skårdal et hardt innlegg fra Daniel Tørressen Eikeland i mål for en tidlig ledelse. Utover omgangen var vi det beste laget, men vertene kom til noen store sjanser, et godt og litt heldig forsvarsspill gjorde at nullen holdt helt til pause. Like før fløyta økte vi til 2-0. Fine kombinasjoner på høyresiden endte med innlegg fra Peiwast Hama, og Kawsu Jabai avsluttet med en volley.

2. omgang startet med en viktig blokkering fra kort hold av kaptein Christian Beqiraj Follerås, med påfølgende fire hjørnespark, uten uttelling for hjemmelaget. Robert fyrte et skudd like utenfor vinkelen etter 55 minutter, mens vi var litt heldige fem minutter senere da keeper Mats Olsen Johansen måtte takle høyt press på en pasning og ballen gikk i en angriper og like utenfor. Kampen ble litt mer rotete og oppstykket etter hvert, men åtte minutter før slutt punkterte vi den. Berry Gerezgi var kommet inn på sin vante venstrekant og ble spilt opp av Robert. Avslutningen var god, og tre poeng sikret. Etter å ha møtte Express i seriespill kun fire ganger før, er vi fortsatt ubeseiret.

Fornøyd trener

Trener Steinar Skeie oppsummerer: – Vi er ikke vant til å spille på gress, det merkes på presisjonen, derfor var denne prestasjonen ekstra bra. Det som ekstra gøy er at vi nå får avslutte sesongen med en kamp som betyr noe. Vi var av de fleste tippet rundt midten av tabellen, og jeg vil påstå vi har gjort en god jobb, både spillere og apparatet rundt, og fått rask utvikling på spillestilen som har gjort at vi dominert mange kamper.

Se øvrig kampfakta her