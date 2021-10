HAUGESUND: Et MK-lag preget av en del forfall kom skjevt ut i lørdagens sesongavslutning borte mot topplaget Djerv 1919. Hjemmelaget tok ledelsen allerede etter fem minutter og fortsatte å dominere før pause.

Tre minutter før hvilen skulle de doble ledelsen etter at MK mistet ballen i eget forsvar. Med 2-0 i sekken så det tøft ut for gjestene å komme tilbake i kampen, men etter hvilen kjempet de godt og tok over banespillet.

Reduseringen kom etter 57 minutter da Bendik Valand kjempet godt i boksen og fikk stanget ballen ned til Leif Isak Vinsjevik, som scoret fra kloss hold.

Foto MK

Deretter spilte MK seg til flere gode sjanser uten å få uttelling. Hjemmelaget var under hardt press og prøvde å få tiden til å gå. Men til slutt skulle Gudan fra Mandal få lønn for strevet. Tre minutter på overtid ble det klabb og babb i feltet etter et langt innkast, og Sebastian Damman kunne sette inn sitt første MK-mål.

Dermed var det med godt humør trener Frank Våge Skårdal og hans spillere kunne sette seg på bussen for den lange turen hjem til Mandal.

Sesongen startet godt og MK kjempet lenge i toppen, men i andre halvdel har resultatene ikke gått like bra. Dermed ender det med 11. plass med 16 poeng på 13 kamper. Det skiller bare seks poeng opp til Djerv på fjerdeplass.

Peder Dovland ble toppscoreren til MK med 13 mål, men måtte se seg slått av Staals Even Østensen, som banket inn imponerende 16 mål denne sesongen.

Vi takker for en fin sesong og ser frem til å spille dobbelt så mange kamper neste år. Vi gratulerer også Staal Jørpeland med opprykk til 2. divisjon!

Dagens MK-spiller ble for øvrig Anders Kvinen, som gjorde en imponerende etterligning av Trent Alexander-Arnold på høyrebacken. For øvrig ble det et imponerende innhopp av 45 år gamle Stein Ove Abrahamsen.

