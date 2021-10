Vindbjart ned fra tabelltoppen

STAVANGER: Etter flere serierunder på topp røk førsteplassen etter den første av to tøffe bortekamper i Rogaland. Vidar var tippet helt i toppen før sesongen; har skuffet, men beholdt alle poengene lørdag mot et tannløst Vindbjart-lag. Hjemmelaget scoret to mål på raske overganger litt før og etter pause, og etter 2-0 ble kampen veldig rotete og oppstykket. Et reduseringsmål ville nok gjort den mye mer spennende, men de største sjansene våre hadde allerede kommet i 1. omgang ved Jakob Toft. De berømte marginene gikk mot ham i dag, flere involveringer ble avblåst for offside, duellen ved en sjanse fra kort hold kunne nok fort ha vippet til et straffespark, og et par headinger helt i slutten av omgangen var farlige, den siste traff tverrliggeren.

Reddet på streken

De første 20 minuttene var bortelagets beste i kampen. Magnus Langerud var nære på da han kom seg gjennom helt ned til dødlinja ved femmeteren, men innlegget ble det ikke noe av da kanskje et skudd på mål kunne blitt farligere. Vidar var også godt med i kampen i første omgang, da den bølget frem og tilbake med sjanser i begge ender. Nærmest mål nummer to kom de like etter 1-0, da keeper Mathias Myrland Syversen fikk et skudd rett på seg fra kort hold og Markus Nyhus kastet seg inn mot målstreken og så vidt fikk klarert returen.

Etter en ganske lovende start på andre omgang slapp gjestene inn 0-2 på litt for enkelt vis, og etter dette begynte rotet. Samtidig gjorde Vindbjart et trippelbytte for å prøve noe nytt. Fra tribunen kunne man se at kampen ble stoppet og en av dommerne løp mot garderoben. Vi må anta han hentet en reservefløyte, for det ble bytte mellom dommer og assistent ute på gresset. Den nye sjefen kom raskt i fokus ved å gi en Vidar-spiller gult kort nummer to for å drøye tid, før det var spilt 80 minutter.

Jevnt i toppen

Kampen ble nå også stykket opp av flere skader, og selv med over et kvarter tillegg i tiden klarte ikke Vindbjart å komme til store, klare målsjanser. Kawsu Jabai kom mot keeper fra skrått hold, men sistnevnte vant duellen, og Sander Barstad Bergan fikk ikke pirket ballen i posisjon til en god avslutning da han nesten hadde klar sikt mot målet.

Med fire kamper igjen ligger venndølene nå som nummer tre på tabellen. Det er fortsatt veldig jevnt, men matchballene er nå spilt over til Staal Jørpeland og Express, som har ett poeng mer. Kommende helg blir det nok en tøff kamp på Sola. Uten seier der kan det nok bli tøft med tanke på seriemesterskap.

Se øvrig kampfakta her