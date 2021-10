Akinyemi med hat-trick på 25 minutter

KRISTIANSAND: – Dette var en ny voksen, klok og spillemessig sterk forestilling av oss. Det var et godt forberedt og sterkt Sola-lag vi møtte. De kom til byen allerede lørdag for å være best mulig forberedt. Men våre unggutter, forsterket med Adeleke (Akinyemi), Peter (Reinhardsen) og Altin (Ujkani) fortsetter å imponere, sier Start 2-trener Erik Mykland.

Start 2 kontrollerte banespillet i 1. omgang, men klarte ikke å skape de store farlighetene foran Eskil Leinebø i Sola-buret. Det klarte heller ikke gjestene fra Rogaland foran Sondre Solås i Start-målet, verken på dødballer eller innlegg, som de hadde noen av. Dermed sto det målløst da lagene gikk til pause.

– I garderoben i pausen satt vi med en følelse av at kampen lå åpen for begge lag å gripe, og at det laget som ville dette mest kunne ta initiativet og få med seg tre veldig viktige poeng. Heldigvis skulle det bli oss. 2. omgang styrte vi fra start til mål, og Adeleke var den som fikk æren av å være sist på alle tre scoringene våre, sier Mykland, og legger til:

– Dette var en særdeles viktig 3-0-seier. Med tap ville vi vært i bunnstriden, nå er vi i stedet på fjerdeplass kun to poeng unna topp-plassen. Nå har vi spilt seks kamper på rad uten nederlag. Jeg er strålende fornøyd med jobben til guttene våre.

Det er Staal Jørpeland som leder 3. divisjon avd. 3 med 17 poeng, foran Express (16), Vindbjart (16) og Start 2 (15). Alle lagene har spilt ni kamper.

Komende kamp for Start 2 er mot Brodd i Stavanger lørdag.

