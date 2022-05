HALDEN: – Veldig fornøyd, er Arendal-trener Roger Risholts dom over eget mannskap etter at den første trepoengeren på bortebane var sikret for sesongen.

– Vi kontrollerte store deler av kampen, men kunne selvfølgelig fått bedre uttelling på flere av de store sjansene vi har, spesielt før pause. Men alt i alt var dette en meget solid prestasjon på en gressmatte som gjør det vanskelig å spille god fotball.

Avgjørende øyeblikk

Kampen kan oppsummeres i tre avgjørende øyeblikk:

* Sune Kiilerichs scoring på overtid av førsteomgangen - rett etter at Kvik Halden mot spillets gang hadde utlignet til 1-1. Arendal kunne dermed gå til pause med 2-1-ledelse.

* Rasmus Lynge Christensens første spark på ballen da han kom inn etter 62 minutter. Med en presis volley etter corner ga han Arendal 3-1.

* Jonatan Byttingsviks strafferedning etter 90 minutter. Dersom Kvik Halden hadde scoret der, ville det blitt spenning og drama de siste fem overtidsminuttene. Men Arendal-keeperen toppet en meget solid kamp med å redde straffesparket.

Selv om alle tre situasjonene var avgjørende for kamputfallet, er det nok likevel Rasmus Lynge Christensens scoring det kommer til å bli snakket om lengst. Og den var ingen tilfeldighet.

Innøvd cornertrekk

- Det er et innøvd cornertrekk. Vi forsøkte å gjøre det samme i 1. omgang også, men da fikk ikke Martin Torp like godt treff på ballen. Da det satt perfekt så var både innlegget fra Jonas og Rasmus sin avslutning helt perfekt, sier Roger Risholt.

Arendal Fotball rykket opp til andreplass på tabellen etter seieren i Halden, uten at det har avgjørende betydning for noe som helst i denne fasen av sesongen.

– Men det bekrefter at vi henger godt med i en jevn avdeling. Vi har levert syv gode omganger i de fire kampene som er spilt og står med åtte poeng. Det er en OK sesongstart, konstaterer Roger Risholt som likevel er mer opptatt av hvordan både laget og enkeltspillere presterer.

Laginnsatsen

– Mot Kvik er det veldig mange av spillerne som er på det nivået vi skal være. Som lag presterer vi også en gjennomført solid kamp, sier treneren som blant annet lot seg imponere stort av midtstopper Edvard Linnebo Race i denne kampen.

– Det er synd at han er involvert i straffesituasjonen mot slutten, men heldigvis sørger Jonatan for at den ikke fikk noen betydning for kampresultatet. Likevel er det først og fremst laginnsatsen og at alle er villige til å gjøre en helhjertet jobb gjennom hele kampen som er det avgjørende, oppsummerer Roger Risholt.