Arendals tomålsledelse glapp

OSLO: – Ett poeng på bortebane er ingen krise. Det er først og fremst på hjemmebane vi trenger å forbedre poengfangsten, sier Arendal-trener Roger Risholt etter 2-2 mot Kjelsås onsdag kveld.

Arendal startet den vanskelige bortekampen godt og tok ledelsen på et straffespark etter 16 minutter. Andreas Hellum satte dermed inn sin syvende scoring for sesongen. Ermal Hajdari økte ledelsen til 2-0 etter 37 minutter og alt tydet på at Arendal ville gå til pause med en komfortabel ledelse. Men på overtid fikk Kjelsås straffespark, scoring og nytt håp på vei inn i garderoben.

– Vi ledet fortjent til pause, men burde unngått straffesparket mot rett før hvilen. I 2. omgangen var Kjelsås bedre enn oss, og sånn sett skal vi være fornøyd med ett poeng, sier Risholt.

Kjelsås utlignet til 2-2 etter 68 minutter – noe som ble kampens siste mål.

Lenge siden seier

Etter 12 serierunder står Arendal med bare to tap, men ingen av de seks siste kampene har endt med seier. Laget ligger på andreplass, to poeng bak serieleder Egersund.

– Selvfølgelig vil vi helst vinne, men det er ikke slik at vi «må» ta tre poeng. Det eneste vi «må» er å senke skuldrene, utvikle spillet vårt og få mer stabile prestasjoner. Da kommer også poengene vi fortjener, sier Risholt.

Han innrømmer at noe av årsaken til at det spillemessig haltet litt mot Kjelsås kan være at det var nødvendig å gjøre store rokeringer på laget med mange spillere i nye posisjoner. Årsaken er skader og suspensjoner som gjør endringer nødvendige.

Nye relasjoner

– Det er jo normalt at vi har tre-fire spillere ute med skade eller suspensjoner, så det skal vi håndtere fint. Problemet vårt nå er at skadene har kommet i samme posisjon. Etter at også Olav Hovstad ble skadet i denne kampen, har vi tre stoppere ute med skade og sykdom. I tillegg var Mads Madsen suspendert og vi har omskolert Håvard Meinseth til høyreback. Problemet er ikke at spillerne som kommer inn ikke gjør en god jobb, men vi får utfordringer i relasjonene når så mange må inn i nye posisjoner som de ikke har spilt sammen i tidligere. Akkurat nå er vi i litt samme posisjon som Liverpool var i forrige sesong da de mistet den ene midtstopperen etter den andre, sier Arendal-treneren.

Han er likevel trygg på at situasjonen kommer til å bli bedre fremover.

– Vi vet ikke hvor lenge Christer Reppesgård Hansen og Olav Hovstad er ute, men forhåpentlig blir det ikke veldig lenge. Sune Kiilerich trenger litt tid for å komme tilbake etter sykdom, så han er nok noen uker unna. Men skader er en del av fotballen, så vi håndterer dette også, sier Risholt.

Han mener fortsatt det er all mulig grunn til å håpe på en svært spennende fotballhøst, selv om poengfangsten ikke har vært på samme nivå som i sesonginnledningen.

– Vi ser at også andre lag sliter i perioder. Skeid tapte overraskende for Odd 2 onsdag, og vi får helt sikkert se andre resultater man ikke forventet. Det betyr at vi henger godt med, selv om det hadde vært enda bedre å få tre poeng, sier Risholt og understreker:

– Vi skal henge med, helt inn.