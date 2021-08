Froland berget poeng mot Trauma

FROLAND: Vi hadde et ønske om å ligge lavt, være kompakte og slippe Trauma lite til. Første omgang ble preget av at Trauma hadde mye ball og slo mye langt. Det var en liten stillingskrig uten at noen av lagene klarte å skape noe særlig. Trauma fikk en del cornere og dødballer, men produserte relativt lite.

2. omgang startet som den første med mye ball for Trauma uten at de klarte å skape all verden. Midtveis i omgang fikk bortelaget en dødball som etter klabb og babb i feltet endte i mål ved Jerome Dennis. Mål preger kamper og bidrar til at den åpner seg mer opp. Først fikk vi en stor sjanse alene gjennom ved Frederik Monrad, der keeper redder mesterlig. Trauma hadde også sine sjanser, men klarte ikke få noen flere mål.

Vi sendte opp flere folk og sto høyere i banen. Dette resulterte i en gjenvinning høyt i banen som sender Frederik Monrad alene mot keeper. På mesterlig vis klarer Frederik å chippe ballen over keeper og i mål.

Alt i alt var dette et veldig viktig poeng for Froland som gjør at vi har kommet godt i gang og gir selvtillit inn i gruppen.

Trauma-trener Gaute Haugenes meldte følgende etter kampen:

– En frustrerende kamp for vår del. Vi har vel 80 prosent av ballbesittelsen. Men vi møter en Froland-mur på 17-18 meter og vi er ikke kreative nok, selv om vi har mange nok sjanser til score flere mål.

Se kampfakta her (NB: Traumas mål ble scoret av Jerome Dennis, med assist fra Dardan Dreshaj)