Når Øystein Tjomsland kommer hjem til Sørlandet for å kjøre hjemmebanens største løp i helga, er det som en langt større travtrener enn da han reiste til Sverige for å sjekke virksomheten sin der uka før.

De siste årene har hjemmetrener Øystein Tjomsland ved Sørlandets Travpark drevet en av Norges største staller, med filial i Sverige. Nå blir filialen over dobbelt så stor og virksomheten totalt en av Nordens største.

Lørdag kom nemlig nyheten om at Tjomsland har ansatt den svenske travtreneren Markus Philström som trener på sin svenske gård. Han drev allerede egen trenervirksomhet med 51 travere.

De fleste av disse legges nå til dem Tjomsland allerede har i sin varetekt, og dermed blir det en svensk-norsk toppstall med inntil 77 hester på Wolmsta Gård i Sundsvall. Sammen med de rundt 90 hestene han har ansvaret for i Norge, blir det totalt over 160 hester. Dermed driver Sørlendingen en av Nordens største travvirksomheter.

Philström er kjent som en dyktig varmblodstrener, mens Tjomsland er regnet som verdens fremste kaldblodstrener. Med satsingen og sammenslåingen blir tilbudet til hesteeierne komplett og unikt.

Service

For Tjomsland er klar på at Philström, i tillegg til å være dyktig som trener, er svært god på kundebehandling. Han erkjenner at han selv er best til å trene hest, derfor er han glad det nå kommer inn i teamet som kan begge deler.

– Det blir selvfølgelig gøy at det kommer inn flere varmblodshester på stallen. Men det er ikke alt. De siste årene har jeg hatt så mye jobb med trening av hester, at jeg har mistet litt den biten med å rekruttere inn nye hesteeiere og ta vare på de eiere som er. Markus Pihlström har stor kompetanse på akkurat dette tidkrevende området, og det føles deilig å få den biten på plass også. Når alle i et team jobber med det man er best på, kan det bare bli bra. Dessuten er det ikke alle i Sverige som skjønner dialekt fra Søgne, smiler stortreneren.

Etter planen skal den nye driften være slått sammen og i full sving opp mot nyttår.

Bare på sitt anlegg på Wolmsta i Sverige har Sørlendingen 77 bokser til disposisjon. Foto: Privat

Satser på NM

Denne helga arrangerer hjemmebanen NM for kaldblodshester og Tjomsland har ikke mindre enn tre deltakere i åpen klasse.

Alle er foredlet av hjemmetreneren fra de var et år gamle, til de nå har etablert seg i eliten. Trioen Nordsjø Odin, Havglimt og Grisle Odin G.L. er de tre fra stallen som skal forsøke å hamle opp med kaldblodsskogen Odd Herakles. Klarer en av dem det, venter det 250.000 til førstehesten i mål.

– Havglimt var tilbake etter skade og operasjon sist, og gjorde et mektig løp. Han har heller ikke problemer med den 2609 meter lange distansen i løpet. Selv kjører jeg Grisle Odin G.L., som var svært god bak Odd Herakles sist de møttes, i påska. Etter det har han utført avlsplikter, slik som Nordsjø Odin. Optimalt skulle de begge hatt et løp i kroppen før dette, men begge kommer godt forberedt for å gi favoritten kamp. Det blir spennende å se, smiler han.