OSLO: Serieleder Skeid vant kampen 2-0 og topper 2. divisjon avdeling 2 med 30 poeng på 14 kamper. Fløy ligger nest sist med ti poeng.

Kampen startet i det rolige slaget da ingen av lagene hadde de store skansene. Skeid var nok nærmest da toppscorer Johnny Buduson ble spilt alene gjennom mot Fløys sisteskanse Knezovic. Der gjorde Knezovic seg stor og hindret et tidlig baklengsmål.

Ut med skade

Videre utover i omgangen ble det få sjanser, der Fløy sto imot og ikke ga bort noe gratis. Omgangen ble preget av at både Fløya-angriperen Emil Pedersen og Skeids eminente spiss Johnny Buduson måtte ut med skade. Kaj-Stian Apeland kom inn som erstatter for nevnte Pedersen.

Lagene gikk til pause på stillingen 0-0, noe Fløy burde være fornøyde med borte mot serielederen.

Like etter at dommeren blåste i gang 2. omgang ble en Skeid-spiller felt av Ante Knezovic som resulterte i direkte rødt kort. Med én mann mindre ble en tøff oppgave enda tøffere.

Fikk sin debut

Inn kom reservekeeper Markus Kristiansen til fordel for Sebastian Fredriksen. Debut i 2. divisjon på vår unge lokale sisteskanse

Med Knezovic utvist ble det mye spill mot Fløy sitt mål, og etter 56 spilte minutter satt ledelsen for hjemmelaget, da Abel Stensrud flikket inn et hjørnespark med hælen.

Kun fem minutter senere var stillingen 2-0, da Øystein Vestvatn fikk til et skudd som gikk via et Fløy-bein. Etter de to raske målene fikk bortelaget summet seg noe og fikk litt mer tak i ball. Den andre omgangen kostet mye da Fløy-spillerne løp som noen helter for å hindre flere mål bakover.

Hjemmekamp søndag

Med 20 minutter igjen å spille ble Anders Hella, Ole Fredrik Thorsen og Arent-Emil Hauge byttet inn for Jone Kleppa, Kristian Lien og André Richstad. Kampen ebbet imidlertid ut uten flere scoringer.

Kommende Fløy-kampe er allerede søndag 5. september, når vi tar imot Notodden på Arkicon Arena. Kampstart er klokken 16.00.

Se full kampfakta her