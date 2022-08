Equinor International Junior Camp, som arrangeres av Norges Skiforbund, er unik i sitt slag med tanke på antall deltakere, land som er representert og hvilke trenerkrefter de unge løperne får lære av.

Fra Norge deltar utøvere fra Equinor Juniorlandslaget, men også de beste juniorløperne som kjemper rett bak disse.

– Samlingen så langt har vært veldig inspirerende og lærerik. Jeg har fått trent og delt erfaringer med både norske og utenlandske skiløpere, som har vært utrolig bra. Spesielt når skimiljøet på Sørlandet ikke er kjempestort, har det vært veldig bra med denne samlingen, sier Thomas Linnebo Mollestad fra Oddersjaa SSK.

Deltakere fra hele verden

På årets samling deltar 215 langrennsløpere fra 24 forskjellige land, og aldri før har det vært så god spredning blant deltakerne. Dette er gledelig med tanke på å øke interessen for langrenn i flere land, og på den måten utvikle sporten videre.

– Vi er takknemlige for at så mange løpere og nasjoner ønsker å komme hit til Norge for å delta på den internasjonale samlingen. Det er viktig å møtes, dele erfaringer og inspirasjon på tvers av kulturer og landegrenser. Det foregår mye spennende på treningsfronten i mange land, og når så mange utøvere kan komme hit og dele erfaringer med hverandre, så er det utviklende for langrennssporten, sier campens leder Britt Baldishol, som i det daglige er utviklingssjef for langrenn i Norges Skiforbund.

Lærer fra langrennsstjerner

Et av høydepunktene for løperne er trolig deltakelsen fra eliteløperne Helene Fossesholm og Johannes Høsflot Klæbo. Til tross for en tøff oppkjøringsperiode deltar begge som mentorer og instruktører på samlingen.

– Vi er opptatt av å utvikle langrennssporten. Ved å dele vår kunnskap, erfaring og treningsmetoder med de unge løperne fra hele verden, er det utrolig artig å se at så mange nasjoner deltar i år, og det lover godt. Den norske utøveren fra Kristiansand biter så godt fra seg og vi er sikre på at han tar med seg mye erfaring og inspirasjon fra denne leieren, sier mentorene for Equinor Morgendagens helter Helene Marie Fossesholm og Johannes Høsflot Klæbo.

Campen er en del av samarbeidet mellom Norges Skiforbund og sponsorprogrammet Equinor Morgendagens helter.

– Kunnskapsdeling, kompetanseoverføring og samarbeid er viktig for oss for å nå våre ambisjoner og drive utvikling, og denne internasjonale samlingen er en helt unik arena for nettopp dette innen det internasjonale langrennsmiljøet, sier Thea Moen, sponsorsjef i Equinor.

Sløgedal og Holbæk deltok også

Hanne Sløgedal (nr. 3 f.v.) og Mathias Holbæk fra Vindbjart IL deltok også på talentleiren på Sjusjøen. Foto: Morten Nordli