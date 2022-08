Øystein Tjomsland vant to Derby-forsøk i torsdagens løp.

OSLO: Konkurrentene gjorde hva de kunne for å ødelegge løpet for Øystein Tjomslands Nordsjø Anna i torsdagens Derby-kvalifisering.

Den sørlandske stortraveren viste seg imidlertid nok en gang ustoppelig og vant to av forsøkene.

Fire år gamle Nordsjø Anna vant i slutten av juli det svenske Derby-løpet i hoppeklassen og var stor favoritt da kvalifiseringene til de norske Derby-løpene ble kjørt på Bjerke travbane i Oslo torsdag kveld.

Forsøket forløp imidlertid ikke uten dramatikk for Tjomsland-hoppa.

– Det var jo litt sjanseartet fra førstespor bak startbilen. Hun slet litt med festet og holdt på å galoppere kort etter start, dermed misset hun teten. Det er små marginer og et lite feilsteg som i dag kan få fatale konsekvenser, fortalte den suksessfulle treneren etter løpet.

Fant åpningen til slutt

Med storfavoritten innelåst i rygger gjorde konkurrentene hva de kunne for å gjøre livet surt for Nordsjø Anna. Til slutt så Tjomsland seg nødt til å bakke helt sist i feltet for å finne en åpning. Med frisk luft i lungene angrep topphoppa på direkten, og fra utvendig posisjon hadde hun full kontroll i sluttfasen.

– Det er jo forståelig at de forsøker å holde meg inne. Det var nesten verre enn da jeg kjørte mot 11 finner med Tekno Odin i Finland for noen år siden. Nå viste hun seg uansett som den beste, fastslo Tjomsland.

Nordsjø Anna vant på kilometertida 1.26,6a/2100 meter.

Råsterk seier for Perla

Stallvenninnen Sjø Perla ville ikke være noe dårligere da hun stilte på startstreken en liten time senere. Tjomsland sendte den Lillesand-oppdrettede hoppa fram i «dødensposisjonen» tidlig i løpet, og da Søgne-mannen ba om tempoøkning i den siste svingen, forsvant Sjø Perla ifra konkurrentene til overlegen seier.

– Hun var ordentlig god i dag. Hun er sterk, og da tempoet var så pass lavt måtte vi fram for å skaffe oss en grei posisjon. Jeg følte tidlig at jeg hadde kontroll på hesten i tet. Jeg synes nivået på Nordsjø Anna og Sjø Perla er ganske likt, sa Tjomsland etter løpet.

Vinnertida ble 1.27,0a/2100 meter.

Fredag kjøres de siste kvalifiseringene til Klasseløp-finalene. Øystein Tjomsland har 11 stallhester på startstreken.

Disse Tjomsland-hestene kvalifiserte seg til Klasseløp-finalene torsdag kveld: Nordsjø Anna, Sjø Perla, Tangen Il og Nelson Heidi.