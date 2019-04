Sjekk den redningen!

KRISTIANSAND: Den høyst uvanlige avvergingen inntraff omtrent midtveis i 1. omgang. Hjemmelaget AK 28 lå under med fem mål i Gimlehallen, da målvakt Aksel bestemte seg for å showe litt. Han gikk opp på hendene og reddet på spektakulært vis ballen med rumpa.

Fra sidelinjen ble det umiddelbart god respons og Aksel selv markerte med neven at han var godt fornøyd med stuntet.

Selv om det ble tap for hjemmelaget i denne serieavslutningen, vil redningen neppe glemmes med det første. Som mangeårig trener for dette AK-laget synes jeg det er moro at spillere tør prøve på slikt også i kamp, og dermed synliggjøre at håndball først og fremst skal være gøy.