KDK-dansere strålte i Kongsvingerhallen

Danseklubben Victory Dance arrangerte i Kongsvingerhallen lørdag årets tredje konkurranse i norgesserien innen freestyle og slowdance. «All White International» er en litt annen type konkurranse som avholdes årlig. Som navnet tilsier er kjennetegnet at alle dansere stiller i hvitt. Det er også er det oppfordringen blant publikum.

Kristiansand Danseklubb deltok med åtte freestyledansere og for samtlige var dette deres første «All white competition».

«All White» er en flott konkurranse der draktene til danserne skal være enkle og hvite, og dermed blir dansen i seg selv eneste fokus. Skikkelig gøy var det også med irske gjestedansere som for første gang deltok på konkurranse i Norge. I Storbritannia er Freestyle Dance meget godt etablert, og nivået er hårreisende høyt. Det var både imponerende og lærerikt og se de irske danserne i aksjon.

Privat

Oskar er sportsdanser i KDK og trives godt med det, men synes samtidig det er dumt at ikke flere gutter har lyst å begynne med dans. Han påpeker at sportsdans også er veldig gøy, og mange jenter i klubben trenger dansepartner. Oskar er 7,5 år og har danset siden han var 2,5 år.

Privat

Dansefamilie

Siden han kommer fra en skikkelig stor dansefamilie, der samtlige fem søsken danser, fikk han selvfølgelig sine første dansesko allerede før han kunne gå. Nå når to av søstrene, Julie og Matilde, skal på konkurransetur, er Oskar med på laget for å spre humor og glede, samt heie alle KDK-freestylerne fram på golvet.

Privat

Hannah Katrina og Linnea Mushom er store forbilder og motivatorer for de yngste utøverne blant freestylerne i klubben. De har begge flere gode plasseringer i norgesserien fra tidligere konkurranser i sine singel-nummer.

Privat

Danser på Mester-nivå

I vestlandsserien danser de begge to på Mester-nivå. Dobbeltnummeret de har sammen er dog ikke den dansen de har størst fokus på, men det er både gøy og viktig med teamwork og det er god konkurransetrening i det.

Linnea Mushom fungerer også litt som «hjelpetrener» innimellom for de aller yngste. Det fungerer kjempefint. Hun har mye å lære fra seg, og til tross for sin unge alder, har hun både har lang erfaring og er veldig dyktig.

Lenge var Linnea nesten den eneste fra klubben som reiste østover for å konkurrere i norgesserien fordi freestyle var ganske nytt i KDK og utøverne relativt få. Nå har KDK flere freestyledansere og det virker som at sporten er begynt å bli skikkelig populær.

Gleder seg til mesterskap

Medlemstallet i klubben øker og vi ser nye unge rekrutter kommer til. Det gleder oss og se at flere fatter interesse for denne dansesporten som inneholder flere elementer som spenst, hurtighet, eksplosivitet, bevegelighet, innlevelse og styrke. Nå er det rundt 6–14 dansere som fast reiser til Østlandet for å konkurrere en gang i måneden.

Kristiansand Danseklubb har i år vært så heldige og fått tildelt norgesseriens mesterskap FDJ7, som skal arrangeres i Kristiansand 30. august. Det er første gang i historien at dette legges utenfor Østlandet. Klubben er godt i gang med planlegging, og lover stor dansefest i Kristiansand når hele norgeseliten samles her for å konkurrere i freestyle disco jazz.