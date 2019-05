Triatlet til topps i Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: 931 entusiaster stilte til start i torsdagens karuselløp på Hamresanden. I tillegg løp 44 Barnas karusell.

Jan R. Hansen i Karusellutvalget melder følgende:

– Et kraftig lavtrykk med store mengder regn så i dagene opp mot løpet lenge ut til å treffe blink på familiearrangementet vårt på Hamresanden. Men underet skjedde at de siste regndråpene ga seg akkurat i tide til de første deltakerne skulle ta seg rundt i løypene, og ventet med å dukke opp igjen til alle var i mål.

Sverre Larsen

– Men til tross for værgudenes meget dårlige reklame for løpet, så landet vi altså på 931 (mot 1251 på samme løp i fjor, da med sol og nydelige forhold). Deltakelsen på barnas karusell ble litt sterkere påvirket, her ble oppslutningen det halve av i fjor.

Sverre Larsen

Så til dagens raskeste, uansett aldersklasse:

I normalløypa ble det hos kvinnene seier til Maren Wallin Frikstad (13:53), foran Christine Elisabeth Jacobsen (14:15), Monica Mjåland Thortveit (14:18), Emeline Benedicte Fredriksen (14:20) og Anine Kallhovd (14:26).

Hos herrene ble det seier til Andreas Mathingsdal Pedersen (11:40), foran Brage Takle (11:59), Geir Kongshaug (12:01), Petter Marki Erichsen (12:15) og Trygve Børte Nomeland (12:35).

«Milslukeren», tilbudet om å løpe 2 runder, fikk 198 deltakere (193 i fjor), meget godt i forhold til det totale deltakerantallet.

Sverre Larsen

På denne distansen (6,8 km) ble det hos kvinnene seier til Eline Egeli (31:24), foran Trine Holmer-Hoven (31:49) og Malene Aarseth (33:13).

Hos herrene vant Simen Koland (25:32), foran Johnny Stensvold (25:58) og Johnny Vea (26:39).

Sverre Larsen

Andreas Mathingsdal Pedersen (26), vinneren av herreklassen, normalløypa.

Hva synes du om løypa?

– Jeg liker godt fast underlag, og denne løypa var litt løs enkelte steder. Men det er gøy med variasjon i underlaget, som denne løypa bød på.

Hva betyr det å vinne ett eller flere karuselløp?

Man får bekreftet formen sin når man vinner. Karusellen er hovedsakelig trening for meg. Det er triatlon jeg virkelig satser på.

Sverre Larsen

Maren Wallin Frikstad (18), vinneren av dameklassen, kort løype

Har du noen favorittløyper i karusellen?

– Jeg synes det er gøyest med terreng. Og så er det gøy med variasjon i løypene.

Hva er målet ditt med sesongen?

– Det er å forbedre mine tider, og å ha det moro!

Sverre Larsen

Ane Bolsøy (7)

Liker du deg på Hamresanden?

– Ja, jeg synes det er fint her! Det er ei bra strand. Og så kan jeg løpe litt rundt, slik jeg også gjør på skolen.

Sverre Larsen

Arne Skoge (63)

Hva er ditt drømmeløp?

– Det er å gjennomføre! Det gjelder uansett løype. Og så ønsker jeg å oppfylle karusellens krav til å få premie på slutten av sesongen.

Hva imponerer deg med disse løpene?

– Det er den frivillige innsatsen! Miljøet er enestående! Og så kan alle være med, og man kan være med på sitt nivå!

Sverre Larsen

Øystein Føreland (64)

Hva slags løp liker du?

-Det er litt forskjellig. Men jeg setter pris på grus og gress! Jeg liker meg best i Jegersberg og i Baneheia. Dette løpet, som også går på stranda, er en prøvelse!

Hvordan ble du bitt av løpebasillen?

– Jeg jobber på Christianssands Bryggeri (CB). Jeg begynte i karusellen for 20 år siden! Jeg har reist en del i verden for å løpe maraton, og det har jeg gjort sammen med noen kamerater. Men akkurat nå er jeg tilbake i karusellen. Og så spiller jeg litt fotball, også.

Sverre Larsen

Eirik Emanuelsen (31), arrangør fra NOV BIL

Hva er spesielt med Hamresanden?

– Det er et attraktivt sted for mange, spesielt for familier om sommeren. Dette løpet går langs stranda, og det er ei flat løype. Så det er et løp som mange liker.

NB! Kommende løp er Skau-Skau løpet tirsdag 14. mai. Det er ikke karusell-løp torsdag 16. mai.

Resultater – Vanlig løype (3,35 km)

K10-14

-Amalie Heisel WestgaardEgen bedrift20:25

-Inga Marte Berg HovdenEgen bedrift18:38

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift20:16

-Lotte AxelsenEgen bedriftFullført

K15-19

1 Maren Wallin FrikstadEgen bedrift13:53

2Sofie VaboRoger Aamodt Bygg18:17

3Ina Emilie SandbakkEgen bedrift26:18

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Emilie Marie JohnsenEgen bedriftFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

K20-24

1Anine KallhovdStudent14:26

2 Liv Hege HommeEgen bedrift17:35

3Sandra Mæland LangerakSchindler18:12

4Quynh Ngoc TatNordea23:16

-Camilla KalleklevGumpen GruppenFullført

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Inger Marie RypestølEgen bedriftFullført

-Renate MøllandGumpen GruppenFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift14:15

2Emeline Benedicte FredriksenTrimtex14:20

3Ellen TellefsenVennesla kommune15:50

4 Lina BøeMulticonsult17:48

5Heidi Hegland ValleNordea18:55

6 Maria KimestadMizuno Norge18:59

7 Maria TopolanekSøgne kommune21:00

8Birgitte MikkelsenGumpen Gruppen22:09

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Ida BjørkåsEgen bedriftFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Margrethe SagaStudentFullført

-Rachel Åsan HolbækEgen bedriftFullført

-Ruth Marthea Mosvold MyreStudentFullført

-Silje RefsnesEgen bedriftFullført

-Therese Stallemo BjerlandEgen bedriftFullført

K30-34

1 Tone Birgit NordibøEgen bedrift13:59

2Synnøve ThomassenTangen vgs15:58

3Hege ØsterhusITE Østerhus16:56

4Marie ØienKr.sand kommune18:58

5Silje BøenKr.sand kommune19:06

6Kristine JohannessenKr.sand kommune19:43

7Merete BøhnPhonero20:21

8 Lene Sodefjed LarsenKPIL20:44

9Rebekka ForlandKPIL21:01

10Camilla HatløyKr.sand kommune21:55

11Birgit HommeStatbil23:41

12Helene Jäger EmanuelsenSørlandet Sykehus24:11

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Evelin GorisKr.sand kommuneFullført

-Karina Elde NilsenKr.sand PolitiFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Lilly BorgemyrPhoneroFullført

-Monica SkaaraEgen bedriftFullført

K35-39

1Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift14:18

2Stine MostiIdrettens Hus – Bodø16:56

3 Line Maria SlettebøeHotel Norge18:18

4Katja Mamaeva ChristoffersenNOV18:58

5Elisabeth Haarr DønnestadRepstad19:22

6 Tone EegKPIL19:43

7Julia GudehusKirkens Bymisjon26:50

-Agnete NilsenNOVFullført

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Camilla HøibyGumpen GruppenFullført

-Christin NyqvistPhoneroFullført

-Hanne KileColor LineFullført

-Hilde ThomassenHarestua BarnehageFullført

-Ingjerd Helen HeiselEgen bedriftFullført

-Karin HomdromPhoneroFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Siv Egeland-EriksenKr.sand kommuneFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

-Veronika AndersenPhoneroFullført

K40-44

1Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune15:58

2Teresa PhamEgen bedrift19:04

3Hege BaggethunHydro Vigeland19:27

4 Irene Thonhaugen ArntsenEgen bedrift20:54

5Marianne UlsakerNorgesEnergi21:30

6Ingvild FormoMHWirth22:19

7Marianne BøePosten22:57

8 Veronica B. PedersenKr.sand kommune24:34

9Siw Elin SkogestadAgder Energi25:19

-Christina B. HansenNOVFullført

-Guri L. RokkonesVA VegvesenFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Hilde TønnesenPhoneroFullført

-Ida Camilla Egeland NordhagenEvryFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Kristin Solås SvendsenVA VegvesenFullført

-Kristine BarbølEgen bedriftFullført

-Laila SkarpholtEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linda Gurvin OpheimUiAFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Toril SkauEgen bedriftFullført

-Vaar AndreassenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV14:45

2Charlotte P. AspholmLøplabbet15:20

3 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift18:50

4Cathrine KrügerVA Fylkeskommune21:21

5Elin FossliSørlandet Sykehus21:42

6Merete StrømKr.sand kommune25:33

-Anita ØienEgen bedriftFullført

-Anne-Grete SvingenUiAFullført

-Annette LangdalFalck HelseFullført

-Åse Lene KjellevoldVA FylkeskommuneFullført

-Cher Lan Teo HanebergCameron SenseFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Hilde Stray JensenKKGFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Janne Kathrine Wongraven-DeansPhoneroFullført

-Jorunn Vestøl OlsenEgen bedriftFullført

-Kirsten StensvoldEgen bedriftFullført

-Lene HolmenSchindlerFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Margrete AndersenEgen bedriftFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-May Lene Repstad SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Mette IglandKvadr. skolesenterFullført

-Nina Sandø KlunglandPer KlunglandFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

-Trude FredriksenOteraFullført

K50-54

1Marit GausdalHG-Bygg15:48

2Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne16:41

3Merete Bryn BruskelandTangen vgs17:21

4Janne ThorstensenStatbil17:28

5 Gro BørteSørlandet Sykehus18:51

6Karin Berle GabrielsenSørlandet Sykehus18:55

7Marianne Skjelbred-KnutsenTangen vgs19:21

8 Linda MustNkom19:46

9 Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommune19:51

10Toril BrantzegCameron Sense19:53

11Marit NorbyKr.sand kommune20:02

12Jorunn Lisbeth RydjordKr.sand Politi20:13

13Annie UllahKirkens Bymisjon21:10

14Marianne SvendsenEgen bedrift22:30

-Anita GranåsVA FylkeskommuneFullført

-Annbjørg UppstadKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit ThorsenTeam MosjonFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne Kate UglandGumpen GruppenFullført

-Astrid BrodersenThe Light GroupFullført

-Aud RepstadNordeaFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Connie SvendsenEgen bedriftFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth S. DahlEgen bedriftFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gry K. VatnedalenRoger Aamodt ByggFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Ingrid WangsvikKildenFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Jorun Christine RondestvedtEgen bedriftFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Karin BergKr.sand kommuneFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Ragnhild KjellevoldKr.sand kommuneFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Ulla BenjaminsenEgen bedriftFullført

K55-59

1Turid KallhovdEgen bedrift17:06

2Brita GabrielsenTeam Mosjon20:53

3Mona GuttormsenMulti Regnskap21:05

4Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine23:25

5 Mette CyvinUiA24:09

6Toril BenjaminsenEgen bedrift25:39

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Aud Kristine FjeldstadEgen bedriftFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Gunnvor Garshol OmdahlKr.sand kommuneFullført

-Helga Kvamsdal WehusKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Kari Helen FlåSørlandet SykehusFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Merete HaukomAir ProductsFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Ragnhild AasenBerg-HansenFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Tove Marie LindangerEgen bedriftFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

K60-64

1Johanne SeimSørlandet Sykehus19:19

2Reidun KlunglandCameron Sense22:44

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne-Grete UglebakkenEgen bedriftFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Bjørg HellemVA FylkeskommuneFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Eva RondestvedtEgen bedriftFullført

-Gerd Høyland EriksenPostenFullført

-Grethe Helene EieslandOneCoFullført

-Helle B. LundAgder EnergiFullført

-Inger Helen HorsgårdEgen bedriftFullført

-Ingrid IglebekkVA VegvesenFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jorun WigstølKr.sand kommuneFullført

-Karin Løining DynestølKruse SmithFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv FialaEgen bedriftFullført

-Marianne StrømstadKr.sand kommuneFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K65-69

1Eli Sandbakken OftedalNorconsult23:23

2 Maria SyvertsenEgen bedrift24:00

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anna Oveland EldhusetLærerneFullført

-Anne Karin BeurlingFylkesmannen i AgderFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne Marit AasKr.sand kommuneFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Arnhild DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellen Marie PauschertKr.sand kommuneFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Greta LohneEgen bedriftFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Kirsten RuudEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

K70-74

1Astrid FagerbakkeEgen bedrift36:00

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Britt GabrielsenNordeaFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Tonny Allis EsperåsOSM OffshoreFullført

K75-79

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

-Sylvi HilleEgen bedriftFullført

K85-89

-Signe Bjørg RefsnesEgen bedriftFullført

M10-14

-Benjamin KivleEgen bedriftFullført

-Chris HansenMHWirthFullført

-Espen Shun Hui Teo HanebergEgen bedriftFullført

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Mats Mamaev ChristoffersenEgen bedrift18:37

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedriftFullført

M15-19

1Brage TakleEgen bedrift11:59

2Trygve Børte NomelandKOK12:35

3Trond HauklienEgen bedrift12:46

4Henrik PetersonEgen bedrift12:55

5Simon BeckmannEgen bedrift13:17

6Simen AamodtOneCo15:50

7Magnus WangsvikEgen bedrift19:15

M20-24

1Truls KlunglandPer Klungland14:07

2John Olav RundeStudent14:13

3Erlend AasEgen bedrift15:55

-Torkel ReinhartsenOneCoFullført

M25-29

1Andreas Mathingsdal PedersenStudent11:40

2Petter Marki ErichsenKSI12:15

3Ole HolbækHolbæk Rør12:41

4Abraham PettersenEgen bedrift12:56

5Ola Brunes StakkelandNordea13:10

6Thomas KulienKr.sand kommune14:17

7Henrik Svaland AasMulticonsult15:40

8 Rune Åkre LundEgen bedrift16:39

9 Endre AasEgen bedrift17:31

10André AndersenTrucknor Kr.sand17:46

11Tobias Honganvik AndersenNordea17:48

-Christian RindenGumpen GruppenFullført

-Steffen TandbergKruse SmithFullført

M30-34

1Håvar Birkeland StormoenViaNova Kr.sand12:53

2Stian Forsdal HæstadEgen bedrift14:09

3Jan Inge NomelandVennesla kommune14:54

4Daniel SalvesenMHWirth15:31

5Thor Håkon Bang HansenPhonero16:36

6Simen SchjetneStudent16:38

7Kristian EmanuelsenNOV17:58

8Ole Morten TengesdalLSK18:56

9 Ralph SkogRolands19:02

10Anders Buli GreibeslandEgen bedrift19:48

11Alexander SimonsenSørlandet Sykehus22:21

12Allan FinnestadEgen bedrift26:24

-Eirik EmanuelsenNOVFullført

-Ken NøysetT. O. SlettebøeFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

-Kristoffer AulinPhoneroFullført

M35-39

1Kenneth SløgedalEgen bedrift12:56

2 Odd Inge UrdalKBR12:58

3Samuel VingerhagenSweco Sør13:09

4 Lars Ingemann SodefjedVest-Agder muséet13:19

5 Arne KristoffersenKr.sand kommune13:30

5Helge TønnessenKBR13:30

7Erik HelgemoEgen bedrift14:04

8Steinar Vabo GüntherKr.sand kommune14:06

9Magne SørvigLSK14:09

10 Morten ØyaOasen Skole14:24

11Christian SkomedalHSH Entreprenør14:41

12Markus MedinaNikkelverket14:50

13 Martin SkaarNordea14:57

14Rolf ØygardenKr.sand Dyrepark15:12

15Kristian GursliEgen bedrift15:36

16David PedersenOptimera15:57

17Petter MarthinsenPhonero16:15

18Bjørnar GundersenSiA16:51

19Timo HelmersKilden16:59

20Thomas DønnestadRepstad17:18

21Thomas FjukstadNorgesplaster17:46

22Miguel PereiraNOV18:22

23 Endre HellesmarkCameron Sense19:10

24Raymond ØydnaRolands19:50

25Vegar SakseidEgen bedrift19:56

26Thomas AlvseikeGumpen Gruppen20:12

27Eivind EgeElkem Fiskaa20:26

28Arnstein Bernt OlsenNOV20:32

29Eivind SundeCameron Sense20:35

30 Lars TveitNOV24:00

-Christian BøenEgen bedriftFullført

-Dag Tore AbrahamsenT. O. SlettebøeFullført

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Espen NilsenFalck HelseFullført

-Fredrik KorsvikKr.sand PolitiFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Marius MoenKr.sand kommuneFullført

-Odd Kenneth MyreEgen bedriftFullført

-Ole Lunde-BorgersenEgen bedriftFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Geir KongshaugEgen bedrift12:01

2Bjørnar Bøe VikenKr.sand kommune15:21

3Marius WestgaardLærerne15:35

4Petter PallesenVEF Entreprenør15:47

5Robert Stenersen McShaneDagfin Skaar15:52

6Jan Kristian BenestadIgland-garasjen15:55

7 Hans Erik NordinEgen bedrift16:15

8Dagfinn LiestølEgen bedrift16:35

9Ingvald GrimstveitEgen bedrift16:47

10Eirik DahlTangen vgs16:50

11Håvard WiigSørlandet Sykehus17:15

12Roald VisserRPC Packaging18:03

13Øyvind SkaarDagfin Skaar18:07

14Manuel SpartaUiA18:10

15Torbjørn RypestølRevisjon Sør18:43

16Nicolai Sand KarlsenEgen bedrift19:49

17Bjørnar SandbakkMHWirth19:50

18Frode JensenEgen bedrift20:38

19 Dag Øystein JohansenPhonero28:01

-Arild IngebrigtsenPhoneroFullført

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Frode AndreassenTINE KristiansandFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Morten SongedalVA VegvesenFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Raymond LundVeidekke AgderFullført

-Rune HolmenSchindlerFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Svenn Terje ØstensenMizuno NorgeFullført

-Tommy BolsøyCameron SenseFullført

-Torstein SyvertsenEgen bedriftFullført

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland12:37

2Ståle ThortveitKr.sand kommune13:05

3Ottar Ramfjord LykkedrangEgen bedrift13:15

4Kjetil KarlsenTangen vgs13:51

5Øystein LieSørlandet Sykehus14:07

5 Stig André JansenAgder Taxi14:07

7Terje JacobsenRivco14:11

8 Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus14:47

9Stefan AndersenCameron Sense15:23

10Knut Arild KnutsenEgen bedrift15:44

11Glenn AateigenEgen bedrift15:51

12 Rune NilsenHydro Vigeland16:26

13Torjus ÅkreNikkelverket17:04

14Harald SteinslandEgen bedrift17:05

15Espen SkarpholtNOV18:19

16 Bernhard Martin HovdenEgen bedrift18:33

17Markus BrunoPhonero20:46

18 Morten TeinumPhonero21:27

19 Tommy AbrahamsenKirkens Bymisjon26:46

-Bjørn StephansenRepstadFullført

-Cay Nesdal JonassenHennig-Olsen IsFullført

-Erik BøhnNOVFullført

-Frode HansenEgen bedriftFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kenneth Andrew MellefontGumpen GruppenFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Robert GustavsenTelenorFullført

-Robert ReitanNOVFullført

-Svein Arild HaldorsenGumpen GruppenFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

-Viggo MarkussenCameron SenseFullført

M50-54

1 Rune SkuggedalElkem Fiskaa13:38

2Andreas Herstad DolmenNikkelverket13:48

3Håkon NymoTeam Mosjon14:16

4 Svein Erik BjorvandSPISS14:21

5Sigvald AamodtOneCo14:24

6Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe14:33

7 Jarl BøhnNOV14:49

8 Svein-Tore NilsenOptimera15:18

9Herleik JohansenEltelnetworks VA15:25

10Knut Viggo FrøysaaEgen bedrift15:34

11 Bjørn Arne EvensenTelesport15:45

12Trond LudvigsenKr.sand kommune16:12

13Engebret GrøtheØvrebø vgs16:43

14Sigmund BrekkaTeam Mosjon16:56

15Yngve AndersenWigemyr17:09

16Nils Erik RypestølNOV17:15

17Jan G. JohannessenNikkelverket17:17

18Harald MurstadSørlandet Sykehus17:44

19Terje JustnesEgen bedrift19:20

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Geir Olav UppstadOteraFullført

-Geir StrandSchindlerFullført

-Harald VingerhagenEgen bedriftFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Jan DaleneBoen BrukFullført

-Jan Terje TønnessenNye VeierFullført

-Jo Vegard AardalVA VegvesenFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Knut AurebekkKr.sand PolitiFullført

-Lars Andreas JørgensenMHWirthFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Mass Berg JohansenOneCoFullført

-Øystein A. KvåseKPMG SørlandetFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Øystein EspelandEgen bedriftFullført

-Øyvind RønningEgen bedriftFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Gunnar NyhavenHennig-Olsen IsFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Rick JohnstonCameron SenseFullført

-Roar MyhreEgen bedriftFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JustnesHuntonitFullført

-Stig NordhagenKildenFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Torgeir RypestølEgen bedriftFullført

-Trond AarstadCBFullført

-Ulrich DalsethCBFullført

-Vidar FidjeElkem FiskaaFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

-Yngvar AasKr.sand PolitiFullført

M55-59

1 Stein-Erik ScheieTelesport13:59

2Gunnar CowardEgen bedrift15:20

3Joar KvaaseOtera15:25

4Trond SørensenEgen bedrift16:25

5Kjell Tore HauglandØvrebø vgs18:10

6Torgeir ErdvigRambøll Norge18:20

7 Dag EfjestadAgder Energi18:40

8Bent IngebrigtsenLSK18:41

9René GrapendaalHuntonit19:02

10Terje G. FrigstadEgen bedrift19:25

11 Harry Verner HartvigsenTangen vgs19:31

12Kenneth AbrahamsenGumpen Gruppen20:20

13Pål Alfred LarsenStatbil20:33

14Terje NandrupTeam Mosjon22:14

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Arne LangerakSchindlerFullført

-Arvid HaaverstadEgen bedriftFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Bjørn Øystein LarsenAgder EnergiFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Per LundStatbilFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune BrustadTeam MosjonFullført

-Rune HansenPostenFullført

-Svein HunstadCameron SenseFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Terje GranåsVA FylkeskommuneFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom HaukomAir ProductsFullført

-Tom-Arne StallemoTeam MosjonFullført

-Trond AndersenCBFullført

M60-64

1 Rune LøklingNikkelverket13:51

2Erik TveitSPISS15:31

3 Odd Gunnar UrdalSparebanken Sør15:56

4 Tommy Berner-JohnsenMHWirth16:44

5Arild MoenTangen vgs17:10

6Torkild EivindsonNikkelverket17:22

7Arnfinn FolkvordNikkelverket17:46

8Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk18:10

8 Svein OlsenEgen bedrift18:10

10Geir Arne IglebækMHWirth18:45

11Terje Cederberg HansenSøgne kommune19:08

12Øystein FørelandCB19:21

13Øyvind TorgersenKr.sand kommune19:26

14 Tor-Erling TobiassenStrai Kjøkken19:38

15Helge JohannessenTINE Kristiansand19:43

16Åge NilsenNOV20:56

17Johnny HansenEgen bedrift21:27

18 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift21:43

19Vidar MyhreKr.sand kommune23:37

-Arne SkogeEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Einar Lynne NilsenLærerneFullført

-Håkon SkavikmoAgder EnergiFullført

-Helge GlendrangeJernbanenFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Ivar LangeveiGumpen GruppenFullført

-Jan Helge RefsnesMekonomen Sørl.p. Fullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Jens Øyvind DynestølBoen BrukFullført

-Magne HaddelandMHWirthFullført

-Magne KiledalEgen bedriftFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Paul Trygve SchikoraSchenkerFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Solvar BrandserEgen bedriftFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

-Terje Kristian WehusEgen bedriftFullført

-Tommy GundrosenColor LineFullført

-Trond BirkedalLandmåler SørFullført

-Trond Olav BerntsenKr.sand PolitiFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket15:01

2 Tor Arve MonanVarodd17:10

3Pål Martens BratlandEgen bedrift17:51

4 Finn GitmarkEgen bedrift18:20

5 Kåre DanielsenSørlandet Sykehus18:41

6 Hans Kristian ArnesenEgen bedrift19:09

7Torbjørn PaulsenVisma19:54

8Espen Cappelen BrantzegEgen bedrift20:01

9Jan E. Vollsettingen vgs20:55

10Asbjørn NarvestadRepstad21:31

11Bengt O. KlemoRPC Packaging21:43

12Oddvar SkårEgen bedrift22:13

13John HaarrKr.sand kommune22:42

14 Dag DanielsenEgen bedrift22:50

15Helge Eg JohansenEgen bedrift24:30

16Thor Øystein OlsenAgder Bilskade29:35

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Anders WahlstedtSørlandet SykehusFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Arvid BrattlandGumpen GruppenFullført

-Bjørn-Egil HauglandHuntonitFullført

-Brede Arvid NordhagenAir ProductsFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Dagfinn GrøtanEgen bedriftFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik Eugen EriksenEgen bedriftFullført

-Erik FialaEgen bedriftFullført

-Frank EgelandUiAFullført

-Geir LierEgen bedriftFullført

-Geir SørvigStena RecyclingFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Jens StienPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Knud KnudsenCBFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddleiv FrustølOptimeraFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Roger KarlsenEgen bedriftFullført

-Ståle UndheimPostenFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1Olav BørveEgen bedrift16:41

2Dagfinn JohnsenFinn & Albert Egeland18:25

3Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift18:29

4 Tore BerntsenVA Fylkeskommune19:11

5Jan Magne StrandbergSchindler20:20

6 Svein KirkebyLærerne20:37

7 Tor Arild OftedalLærerne22:05

8Leif Vøttrup WiigElkem Fiskaa23:19

9John Gerhard LøvdalEgen bedrift23:42

10Sigmund SalthaugEgen bedrift27:00

11Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand28:31

-Alf BarryVaroddFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge TønnessenDNBFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Ivar FosseliJernbanenFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leiv TorstveitLærerneFullført

-Nils SørlieEgen bedriftFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Paal HartmannEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

1 Arne Hallvard HolteEgen bedrift24:27

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Ole Dag MyhrstadKr.sand kommuneFullført

-Robert WilsonEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Walter FlønesAgder EnergiFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera24:15

2 Per Oddgeir SaurEgen bedrift35:00

-Egil HortmanTelesportFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Odd EgelandEgen bedriftFullført

-Per BjørnesethJernbanenFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

-Willy HøjmarkEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-John SelandVA FylkeskommuneFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (6,8 km)

K15-19

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

K25-29

1Eline EgeliStudent31:24

2 Maria HavenEgen bedrift34:34

3Marlene AbrahamsenMizuno Norge41:20

4Miriam HanssenStudent42:10

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

K30-34

1 Malene AarsethEgen bedrift33:13

2Camilla ViervangSparebanken Sør34:13

3Marthe Rosenvinge ErvikArkiv44:15

-Eileen WorumKSIFullført

-Jenny PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Olga OvergaardCameron SenseFullført

-Vibeke GolfFIKOFullført

K35-39

1Eva Helén TandbergKSI43:00

-Lene WestinTollvesenetFullført

K40-44

1Trine Holmer-HovenEgen bedrift31:49

2Helene Eik AndersenEgen bedrift38:40

3Nina BakkeRepstad39:30

4Kathrine GregersenEgen bedrift41:17

-Katrine BrunEgen bedriftFullført

-Kirsti DvergsnesSeafrontFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Hanne Therese EkraLærerne35:17

2Julia RyenEgen bedrift37:14

3Vibeke BueklevRepstad39:22

4Ingvild LangelandFalck Helse41:15

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Marit Høgetveit GladEgen bedriftFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Trine GlomsakerStena RecyclingFullført

K50-54

1Elin Willoch MolleSeafront45:49

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Grethe Lill ThomassenSeafrontFullført

-Inger Britt BakstadTeam MosjonFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Liv Jorunn HagenEgen bedriftFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Tone KjønniksenVA FylkeskommuneFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

-Torunn TjellandBrandsdal GroupFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift37:06

2Solfrid BjørnstølAdvokatfirma Tofte39:30

3Kari Beate ØsterhusEgen bedrift46:37

4 May-Lill StenbergMekonomen Sørl.p. 48:00

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune36:35

2Marit PenneKr.sand kommune45:25

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Irene Werner SteinslandSørlandet SykehusFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Turid HøgbergHandelsbankenFullført

K65-69

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

-Wenche WaalEgen bedriftFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

M15-19

-David RundeEgen bedriftFullført

M20-24

1 Morten CowardStudent32:48

M25-29

1 Arve ListaulSiA26:45

2 Even SkulandEgen bedrift27:17

3Torleif NylundSweco Grøner29:50

4Espen GrundetjernUiA30:42

5Christoffer CowardEgen bedrift31:42

6 Benjamin RasmussenKirkens Bymisjon32:10

7Øyvind MagnussenEgen bedrift32:25

8Anders SkuggevikEgen bedrift34:04

9Stian HunstadCameron Sense41:16

10 Paul Sebastian H. HolandStudent42:11

11Kjetil Lohne BakkeSweco Sør42:53

-Andreas Lund OlsenT. O. SlettebøeFullført

-Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sandFullført

M30-34

1Simen KolandPhonero25:32

2Torbjørn Øygard SkodvinSørlandet Sykehus28:08

3Ferdinand FredriksenEgen bedrift31:17

4Ola AlmvikMekonomen Sørl.p. 33:11

5Yngve MathisenAgder Energi35:08

6Allan IngallsColor Line35:12

7 Kim Daniel OsmundsenMHWirth42:50

8Eivind Johan IsaksenSweco Sør46:25

M35-39

1Thomas AksnesCameron Sense29:42

2-erland Førde MøllElkem Fiskaa32:21

3Geir Åge NomelandEgen bedrift34:21

4Henning RasmussenAsplan Viak Kr.sand34:34

5Leif Erik SørensenKruse Smith35:22

6Harald HansenCameron Sense36:46

7Øyvind Brekkhus SandåkerEgen bedrift39:40

8Pawel MikaMacGregor42:11

M40-44

1Andreas JølstadSørmegleren27:50

2Gaute GrastveitEgen bedrift29:11

3Fernando José Bravo OlguinSiA30:35

4Geirulf StovelandFalck Helse33:36

5 Frank AndersenSchindler35:20

6Kjetil PaulsenKr.sand kommune37:15

7Fredrik SvennevigEgen bedrift38:12

7 Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon38:12

9 Lars HoåsEgen bedrift40:04

10Harald NatelandStatbil41:13

11 Tommy JensehaugenEgen bedrift41:20

-Kurt PedersenEvryFullført

-Odd Anders ArntzenOteraFullført

-Ole Gunnar KnutsenKr.sand kommuneFullført

M45-49

1Johnny StensvoldLSK25:58

2Johnny VeaEgen bedrift26:39

3Jens Christian IglebækStormberg27:43

4Leif Rune SkaarMekonomen Sørl.p. 30:51

5 Victor SupersaxoEgen bedrift33:55

6Pål SupersaxoEgen bedrift34:31

7Bjørnar SvendsenRPC Packaging37:50

8Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg38:32

9 Kai GimreEgen bedrift41:23

10Thor MolleBrandsdal Group43:54

-Are SætervadetEgen bedriftFullført

-Dag SvingenT. O. SlettebøeFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jean-Philippe HuchonCameron SenseFullført

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Jørgen MoxnessCameron SenseFullført

M50-54

1Leif Tore EriksenEgen bedrift27:53

2 Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus31:16

3Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe31:27

4Terje MoxnesNOV35:00

5Yngvar KiledalHandelsbanken35:17

6Terje MydlandNOV35:23

7Ole Dag KvammeEgen bedrift35:26

8Andy Mac ConnacherOptimera40:04

9Alfredo SeljåsSeafront40:36

10Olav GrendstadEgen bedrift40:41

11Michael HaagensenEgen bedrift41:30

12Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte42:08

-Finn-Arild JohannessenStena RecyclingFullført

-Helge FramnesStena RecyclingFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

M55-59

1Jon Steinar ViervangSparebanken Sør31:18

2Kjetil NorbyEgen bedrift32:54

3John ZahlCameron Sense33:28

4Ole Johan BueklevRepstad34:19

5 Tore HansenEgen bedrift35:13

6Erik FjeldstadElkem Fiskaa35:23

7 Per NygårdRepstad40:29

8 Svein EikaasSeafront41:23

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Inge Einar HolmTeam MosjonFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

M60-64

1Ove PettersenTeam Mosjon32:14

2 Per Christian OmdahlEgen bedrift33:43

3Halvar BjerlandEgen bedrift37:26

4Øistein RosenTeam Mosjon38:28

5Karl SandsmarkVA Vegvesen43:49

6 Sten Thune-LarsenCameron Sense44:16

7Bruce BergendoffEgen bedrift44:35

8 Carl Georg OmdalStatbil46:40

-Asle FarestadNorgesplasterFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

-Torfinn BusethElkem FiskaaFullført

M65-69

1 Svein GrundetjernKr.sand Dyrepark39:47

2 Kai KyllingstadSparebanken Sør40:32

3Oddvar StrømmeTeam Mosjon42:40

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

M70-74

1Rasmus MorvikEgen bedrift34:19

2Knut PilskogFirenor40:25

3 Per SlettedalMHWirth41:19

4Alf GurandsrudKr.sand kommune41:23

5Jon Emil NatvigGjesteklasse41:51

6Karl Ivar MoenCaverion Norge47:46

7 Arne Tolli PedersenKr.sand kommune50:00

8 Arne PaulsenEgen bedrift75:00

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

-Tor Svein LangåsStatbilFullført

-Tore SvennevigPostenFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon50:12

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført