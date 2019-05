Lokalsporten presenterer i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Thora Helgadottir.

GEYSIREN. ”Fortell meg hvor du spiller på banen, og jeg kan fortelle deg hvem du er” burde ha kommet fra fotballverden. Men teorien hadde kommet til kort med Thora. (Keeper) lav, introvert, bokorm, treningsglad (sorry, men det er ikke vanlig med kondisjonen til Erik Thorstvedt) og generelt i vater (Sorry igjen til keepere).

Thora landet lydløst, og hadde et tilslag som får swoochen til Nike til å føles som et lite malingsstrøk. Hun er en av få kvinnelige keeperne som kunne gi meg målgivende pasninger på halvspretten. Selv om begge hadde/har lugg, så er jeg sikker på hun også hadde holdt følge med Cecilie Leganger sine glansdager på reaksjonsfronten. Deilig å ha en atletisk keeper bak seg som oser trygghet.

Høyre back: Runa Vikestad.

DIPLOMATEN. Runa er den fødte kapteinstypen. Kanskje fordi hun ikke jakter på rollen. Hun er naturlig rettferdig, jordnær og god til å ta valg. Hun gidder ikke å smiske med noen for å bli godt likt og tar alltid drittjobben ingen ser. Runa fikk mye pepper på landslaget for farten og det er litt NFF i ett nøtteskall. 100 prosent fokus på svakheter. Runa er ikke den som snakker høyest i garderoben, men hun burde ha blitt mer sett for sine basisferdigheter, disiplin, plasseringsevne og duellstyrke. Som midtstopper hadde hun nok mislikt å ha blitt plassert som back, men kjenner jeg henne rett, så hadde hun krummet nakken, og gjort sitt beste for laget. Runa er en ryggradstype og overblikket hennes hadde gitt henne litt mer lekerom som back.

Midtstopper: Maritha Kaufmann

KRIGEREN. Kaufmann har nok toppserierekorden i antall hjernerystelser. Hun er den som gir fullstendig blanke etter avspark og forvandles til en kosebamse når kampen er over (NB: kun synlig for dem som kjenner henne). Mentaliteten til Kaufmann har jeg aldri opplevd maken til. Hennes forbilde er Optimus Prime i Transformers og det merkes. Duellmuskler, ikke redd for å ta kampen på vegne av andre, oppreist i motgang og en personlighet som aldri gir opp.

Midtstopper: Ane Stangeland Horpestad

BANKEN. Duellene mellom spiss og midtstoppere er halve kampen av kamper. Det er til tider kanskje mer et psykisk enn fysisk spill. Både verbalt og taktisk. Som spiss handler det om å være best når det gjelder og da er riktig flytsone det man jakter på. Mot Ane fant jeg den aldri. Jeg hadde ikke fysikken mot sterke midtstoppere, men jeg hadde teknikken og løpene som fikk meg bort fra mye juling. Men jeg kom meg sjelden bort fra fellene til Ane. For meg var hun den perfekte spilleren. Også så hyggelig også. Hvem blir så god i noe og kan også være en ambassadør for idretten uten å tenke seg om? Egentlig litt irriterende. Rene og knallharde taklinger, fart, syk spenst, timing. Nei, gidder ikke skrive mer. Fikk aldri spilt med henne, men heldigvis opplevd hvordan man som motspiller også kunne nyte de taktiske øyeblikkene med å forsøke å lure en unik fotballspiller.

Venstre back: Nora Holstad Berge

NO RULES. Nora kom inn i garderoben som 14-åring med energi til en nylig Idol-vinner. Kan ikke si jeg ble umiddelbart glad i henne (som endret seg drastisk med tiden), men steike for en spiller hun utviklet seg til å bli. Balanse som Bambi (sikkert fordi selvtilliten vokste fortere enn koordinasjonen tilsa) og et fotballhode ingen tok seriøst før hun plutselig ble introvert og man faktisk lyttet. Nora drømte en stund om å bli hjernekirurg, og hun kunne lett ha blitt det, men ble heller fotballproff i Bayern München og lærte seg tysk på to minutter. Nora er en lysbryter. Av når hun er av og motsatt. Pepper i hennes karriere var at hun tok ofte litt farlige sjanser. Og det er den delen av henne jeg digget. Lekenheten. Det er for lite av det i toppidrett. Og som back kunne lekt litt framover i banen også.

Høyre ving: Siri Nordby

POTET. På jentesiden plasserte man ofte de kjappeste (og snilleste, men det hører kanskje ikke med til historien?). Og høy fart + fin motorikk er kanskje ikke to egenskaper som går lett sammen. Som spiss var timingen i samhandlingen mellom løp i 16 meter og innlegg en egen masteroppgave.

Drømmen til en teknisk spiss er silkeinnlegg og tipper drømmen til kantspillere aka Ezinne Okparaebo er spissene som kunne dunke ballen inn fra nesten stillestående posisjon.

Min drømmekant er Siri Nordby. På klubblag ruler hun i en sentrallinje, men jeg ville brukt hennes enorme skudd/pasningsfot på kanten. Og hun har hurtigheten og teknikken til å herje med motstanderen. Hvis hun gadd. For Siri gjorde aldri mer enn hun måtte. Og når hun gjorde noe, var det alltid bra.

Midtbane: Kathrine Søndergaard Pedersen.

VARME. Noen mennesker har bare så god energi at man kan føle tilhørighet selv om de er fremmede. Kathrine er en slik person. Limet i et lag. Ballfordeleren, den som roer ned spillet eller kjører det opp. En som liker mange involveringer i løpet av kampen. Norsk fotball har hatt god bruk for en spiller som har lyst til å gjøre noe mer enn kontringsspill.

Midtbane: Marit Fiane Grødum

KLOK. Marit er den klokeste og mest klønete personen jeg kjenner. Hun elsker rosa og syns det er helt normalt å gå på høye hæler dagen etter en kraftig overtråkk. Hun ser ut som en engel, men spiser som en tenåringsgutt. Jeg tror at det som skiller de gode fra de beste nødvendigvis ikke er ferdigheter, men evnen til å gjøre alt litt raskere. Marit er slik. Instinktet og hennes bevisste valg er blandet i en smakfull smoothie, og hun får fotball til å se fascinerende enkelt ut. Hun er den som kan lage straffe i angrep på overtid, eller redde ballen på streken med bakhodet, mens hun brekker neglene på tærne. Man trenger alltid tankene til Marit i et lag.

Venstre ving: Solveig Gulbrandsen.

VINNER. Jeg vet ikke om det bare var i Donn man skulte sånn smått bort på motstanderen før kampstart som juniorspiller, og enten fikk motivasjon eller skjønte man måtte gjøre seg klar for å gi maks trøkk fra start. Å møte Solveig Gulbrandsen på Ekeberg-sletta på slutten av 90- tallet var som opplæring av selvtillit. Hun var bare dritgod og hadde noe eget allerede i tidlig alder. Og slik har hun holdt det gående til den dag i dag. Solveig er den som ser på krav som et positivt ord og jeg har jublet høylytt de to gangene jeg har fått komplimenter av henne.

Det som alltid har overrasket meg er hvordan det er mulig å løpe fortere med ball enn uten. Nå håper jeg hun tar på seg en lang trenerkarriere. Norge trenger henne og hun hadde helt sikkert gjort det bra i herrefotball også.

Spiss: Isabell Herlovsen

ASSISTS. Min drøm i Toppserien var å ha en makker som hadde lyst til å slippe ballen til medspiller hvis man var alene med keeper, eller i det minste vurderte det. Poenget er at spissplassen kan skape mer individualister enn partnere. Og jeg er forelsket i det siste. Jeg tror på å være et spiss-PAR. Å forstå at hvis en gjør det bra så er det gøy å gi tilbake og da blir begge gode. Dessverre fikk jeg ikke muligheten for dette før etter jeg hadde bestemt meg for å legge opp. Mye på grunn av ulike formasjoner eller andre spillesystemer. Heldigvis fikk jeg spilt med Isabell Herlovsen.

En spiller jeg hadde et annet inntrykk av gjennom mediene som viste seg å ikke stemme. En enertype, men som klarte å se verdien av samarbeid. En tilrettelegger og en målmaskin. I Norge har vi hatt mange Ronaldo-versjoner, men mitt valg er en Messi-type. En spiss som kan balansen mellom og gi og ta.

Spiss: Elisabeth Brenne, Donn

ENKELT.

Jeg fikk dispensasjon til å spille for damelaget til Donn da jeg var 15 år og overgangen ble ekstremt omfattende. Jeg følte jeg ble fotballkonfirmert på dagen og det jeg lærte mest var de ulike spisskompetanse som et topplag hadde. Som supermedlem i Boing-klubben var jeg for svak for Totti og søreuropeisk fotball med finesser og følelser. Elisabeth Brenne var den motsatte.

Hun kunne bare score helt vanvittig med mål. Og gjerne med innsiden av foten, eller kontrollert på hodet. Elisabeth var en ekspert på å være rolig i stressede situasjoner, og hun burde ha vært personen bak slagordet til Rema 1000.

Kriterier for uttaket: Jeg er den som elsker leken og ikke sporten fotball. Jeg tror man lett kan putte gøy sammen med krav, disiplin og treningsvilje.

Dermed har jeg plukket spillere som elsker å spille. Enten de er tenkende vesener eller energibomber.

Tøffeste motspiller: Gro Espeseth. Fotball i min oppvekst handlet om ballen og ikke like mye fysikk, som i dag. Dermed fikk jeg en kraftig lekse når jeg møtte Groooo (når det var lov til å rope navnet sitt på banen) i duellene. Hun lærte meg å reise meg opp igjen uten å klage.

Største opplevelser: To minner skiller seg ut.

– Da jeg spilte en stemningsfull innendørs turnering for HEI Århus i Tyskland og slo tunnel på Birgit Prinz for deretter å servere en målgivende pasning i semifinalen.

– En tulleturnering da venninnegjengen vår slo et rent guttelag i finalen hvor vi ble undervurdert så til de grader og hun ene som kun hadde spilt miniputtfotball nærmest med et uhell klarte å kline til med verdens vakreste volley rett før slutt. Dette ga superkrefter til resten av laget og vi kunne løfte pokalen i latterkrampe.

Miriam Mumtaz

Født: 6. juni 1979

Yrke: Gründer

Klubber: Donn, Fk Larvik, HEI, Røa, Team Strømmen, Kolbotn.

Meritter: 2 seriegull, 1 NM-gull, 1 NM-sølv, 1 dansk seriegull, 1 seriebronse.

