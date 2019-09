Overtidsdrama da Gimletroll vant

KRISTIANSAND: Vertskapet vant 4–3 i en forrykende fotballkamp, og at det var nettopp Emma som satte inn seiersmålet var helt på sin plass. 16-åringen måtte vente til de siste 15 minuttene av vårsesongen før hun kunne debutere for sin nye klubb etter overgangen fra Donn.

En vond rygg satte henne på sidelinja gjennom vinteren og våren, og også i fjor var hun plaget av problemene. Men ved hjelp av ekspertise, en stor dose tålmodighet og innbitt opptrening ble hun erklært frisk nok til å gjenoppta fotballtrening på tampen av vårsesongen. Hun fikk plass på innbytterbenken i toppkampen mot Sandefjord 30. juni, og var med på å sikre seieren i den kampen det siste kvarteret.

Første mål

Emma har vist seg å være en perfekt erstatter for venstreback Erica Nystøl, som ga seg før sommeren, men mot LSK fikk Emma en mer offensiv rolle de siste 20 minuttene, slik hun hadde i Donn i fjor. Hun takket like godt for tilliten med å avgjøre kampen med sitt første mål for Gimletroll!

IK Gimletroll

– Veien tilbake har vært frustrerende og til tider en tålmodighetsprøve. Når ryggen føltes god, sa bilder noe annet. Ryggen er fortsatt ikke helt topp, men fungerer til tider mye bedre nå. Det var godt å kunne fullføre 90 minutter, men jeg kjente til smertene, sier Emma, som spilte en meget god kamp fredag.

Selve scoringen var ikke et kunststykke, for LSKs ellers meget solide målvakt var ikke heldig ved denne anledningen. Emmas skudd skulle vært stoppet greit, men i stedet lot keeperen ballen trille noen centimeter over mållinja til ellevill jubel for Gimletrolls spillere og tilhengere.

Anders Jensen

– Da jeg skjøt var jeg egentlig irritert over at jeg ikke fikk til et bedre skudd, men heldigvis gikk den forbi keeper likevel. Det var deilig å kunne score igjen! sier Emma.

Dominerte

Det var det minste hjemmelaget fortjente etter en kamp vi dominerte i lange perioder. Jentene var på fra start, gjorde mange gode valg og pasningene satt. Det eneste som egentlig manglet i det offensive spillet vårt var avslutningene, for vi hadde muligheten til å ta ledelsen flere ganger i åpningsminuttene.

Anders Jensen

Etter den gode åpningen ble vi for passive i det defensive arbeidet, og for ofte kom vi for seint inn i duellene. I det hele tatt ble det en veldig delt førsteomgang, hvor det vi gjorde med ballen ofte var veldig bra, mens vi uten ball var svake.

Totalt sett var vi likevel svært uheldige som lå under 1–2 ved pause.

Fra 1–2 til 3–2

Andre omgang startet som den første, og vi skapte igjen masse muligheter. Selv om vi ikke brukte ballen like bra etter pause, hadde vi full kontroll og kom til fine sjanser etter god bruk av kantspillerne.

I løpet av fem minutter var 1–2 snudd til 3–2. I denne perioden skulle vi avgjort kampen, men i stedet sløste vi foran mål og ble hardt straffet da LSK utlignet på en sjelden visitt på andre siden av banen.

Utligningen endret kampbildet, og sluttminuttene var faktisk vår svakeste periode fredag. Da manglet vi struktur og flyt, men til gjengjeld viste spillerne mental styrke.

Høy risiko

På tampen spilte vi med høy risiko for å få et seiersmål, for vi kunne umulig slå oss til ro med 3–3 etter en så god forestilling. Heldigvis sto lykken oss bi da vi trengte det som mest, og det er vel ingen seier som har smakt bedre i år enn akkurat denne!

All honnør til jentene som la ned en stor jobb, og som reiste seg etter noen billige scoringer imot. Ekstra viktig for oss fredag var Emma Sannæs Kristiansen og Martine Mæhle, som styrte veldig godt i hver sin ende av banen.

PS! Neste oppdrag er borte mot serieleder Sandefjord kommende søndag .

PPS! Rekruttlaget i 4. divisjon har inntatt tetplassen etter seire mot Gimletroll 3 (3–1) og Birkenes (3–2) i høst. Målet er et snarlig opprykk til 3. divisjon, og med fire kamper igjen å spille ser det meget lovende ut. Neste kamp er mot MK i Mandal onsdag.