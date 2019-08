Forsvarsspiller klar for Fløy

Flekkerøy: Overgangsvinduet på sommeren er bl.a. tiden da nye studenter finner sine klubber. Fløy har skrevet kontrakt med Kaj-Stian, som har vist seg som en back med god fysikk, gode basisferdigheter og fin innstilling.

Han har spilt for bl.a. rekruttlagene til FK Haugesund og KFUM Oslo. Han har startet studier ved UiA, og vi ønsker ham hjertelig velkommen til Fløy.

– Jeg er vel det man kalle en moderne backtype som er god med ball, og liker å bidra mye offensivt. Bra høyrefot og kvikk i beina. Jeg anser meg selv som en energisk og utadvendt type. Ambisjonen min er å kjapt ta del i startelleveren og få mest mulig spilletid, samt være med på å sikre opprykket til 2. divisjon tidligst mulig, sier Kaj-Stian.

Fløy-trener Nikola Trajkovic uttaler:

– Alle som får kontrakt med Fløy har potensial til å spille for A-laget. Alt er opp til spillerne selv.

Ellers skal midtbanespilleren Arent-Emil Hauge trene med Fløy denne høsten. Han blir hentet hjem av Vard Haugesund for å bidra for dem i opprykksjakten fra avdeling fire i Norsk Tipping-ligaen. Her er intensjonen at Arent-Emil skriver kontrakt med Fløy fra neste år. Han har tidligere spilt for FK Haugesund og har aldersbestemte landskamper.