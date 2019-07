KRISTIANSAND: Vi må slå ut enten fjorårsvinneren av Dana Cup, Fortuna Hjørring, eller fjorårsvinneren av Norway Cup, Stord, for å avansere til A-sluttspillet. Det sier seg selv at oppgaven blir formidabel. Det er som om Liverpool og Manchester City skulle havnet i samme Champions League-gruppe.

Men i Dana Cup er det ingen seeding, og tilfeldighetene vil at det denne gang er samlet noen meget sterke 19-årslag på ett brett.

Tar vi med at det fjerde laget i gruppa er Ottestad, som spilte seg fram til J16-finalen i Dana Cup for tre år siden – hvor de tapte for nettopp Stord – forstår vi at vi har havnet i «dødens gruppe». Men jeg vil tro at de andre lagene tenker det samme, og at de vil se på Gimletroll som et lag de gjerne skulle unngått å møte allerede i de innledende kampene.

Stord er favoritter

Lagene som tar seg videre fra denne gruppa kan fort havne i finalen, selv om det også er flere gode lag med i år. Personlig mener jeg Stord er favoritter, da deres lag er nesten identisk med 2. divisjonslaget som hevder seg bra i den sterke vestlandsavdelingen her hjemme. Stord vant altså Norway Cup (18/19 år) i fjor og Dana Cup i 2016.

IK Gimletroll

Fortuna Hjørring er alltid gode, og henter gjerne inn spillere fra hele Danmark for å forsterke laget i den eldste klassen i Dana Cup. Jeg regner ikke med noe unntak i år, og at laget er enda sterkere enn da det vant 17-årsklassen i fjor.

Anders Jensen

Den gang ble faktisk et defensivt Gimletroll slått 1–0 på veien til finalen, og selv om det ikke var den mest imponerende utgaven av Fortuna jeg har sett, vant de altså klassen.

Tre gjestespillere

Ottestad møtte mange av jentene i Gothia Cup i fjor med Donn. Da vant vi 3–1, og jeg vil bestemt mene at årets Gimletroll-lag er sterkere enn Donn var den gang. Donn har for øvrig også møtt Stord tidligere, nemlig i 2016, da vestlendingene vant 5–1 i kvartfinalen på vei til gullet.

For vår del består årets Dana Cup-tropp av 13 jenter fra egen spillerstall, samt tre gjestespillere. Blant dem er Lena Solheim fra Vindbjart, som fylte 16 år i juni. Med det blir hun troppens nest yngste spiller.

– Jeg gleder meg veldig, jeg tror det blir gøy! sier Lena, som har prøvd seg som midtbanespiller, midtstopper og back i Vindbjart.

Anders Jensen

Hun frykter ikke langt eldre motspillere i Danmark:

– Nei, jeg har spilt seniorfotball hele sesongen, så det er jeg vant til, sier hun.

Mye talent

Siden alle kamper starter på 0–0, har vi selvsagt et like godt utgangspunkt som de andre lagene i gruppa, og vi skal ikke glemme at vi har mye talent i våre rekker også. Med full klaff kan vi spille oss til finalen like godt som noen andre.

IK Gimletroll

Blant annet gjennomførte vi en fin vårsesong i 2. divisjon, og ni av spillerne som reiser til Danmark har fått spilletid på A-laget i år. I Dana Cup har vi med flere andre som har ambisjoner om å ta steget opp etter hvert. For dem kan dette være en gylden anledning til å få vist seg fram.

Vi har uansett motstand et ønske om å spille gladfotball og vinne hver eneste kamp!

Første kamp i gruppespillet er mot Ottestad tirsdag kl. 13.10, mens vi møter både Fortuna Hjørring (07.30) og Stord (14.10) onsdag.

Spillertroppen: Ingrid Akselsen (19), Marie Eldhuset (18), Aurora Framnes (17), Karoline Fredriksen (19), Stine Wahlin Hansen (15), Sigrid Jakobsen (18), June Tønnesland Johansen (18), Martine Klippen (19), Mina Ljosland (19), Leah Nygaard (16), Ingrid Olsen (20), Miriam Reinhardsen (17), Emma Øvland Rygg (16), Malin Aas Skomedal (17), Lena Solheim (16) og Helene Vågsvoll (18).