Opphenting av Jerv mot KFUM

GRIMSTAD: Hjemmelaget fikk en uheldig start på kampen med scoring imot etter snaue tre minutter. Jerv produserte ikke stort sett bort fra en dobbeltsjanse seks minutter ut i kampen. KFUM gikk så opp i 2-0-ledelse, som også var stillingen til pause.

Etter hvilen gjorde Jerv-trener Arne Sandstø to bytter, hvorav et var offensivt. Han flyttet også Simon Larsen opp på topp etter drøye 15 minutters spill i andre omgang, primært for å vinne duellene. Det viste seg å være lurt.

Fakta: Kampfakta Jerv-KFUM 2–2 (0–2) 1. divisjon menn J.J. Ugland stadion - Levermyr, 1473 tilskuere 0–1: Stian Sortevik (3) 0–2: Yannis Maxitas Moula (29) 1–2: Alexander Dang (71) 2–2: Ole Marius Håbestad (87) Gult kort: Mathias Wichmann og Ole Marius Håbestad, Jerv og Yannis Maxitas Moula, Robin Rasch og Daniel Fredheim Holm, KFUM. Jerv: Øystein Øvretveit, Peter Reinhardsen (Bjørnar Hove e. 46 min.), Simon Larsen, Espen Knudsen, Torje Wichne, Håkon Suggelia (Ole Marius Håbestad e. 46 min.), Mathias Wichmann, Kristoffer Tønnessen (Thomas Zernichow e. 59 min.), Daniel Aase, Michael Baidoo, Alexander Dang.

Etter 71 minutter kom vertenes første scoring. Innbytter Ole Marius Håbestad lobbet ballen elegant over keeper videre til Dang, som kunne stå alene og sette ballen i mål. Hjemmelaget jaget på videre og produserte flere gode sjanser. Etter 87 minutter var Håbestad på plass igjen. Han kom alene med keeper, og satte rolig ballen i mål. Seks minutter ble lagt til og Jerv fortsatte å presse på, men uten flere scoringer.

Jan Skaregrøm

– Vi er litt tafatte og slurvete i førsteomgang og gir bort mange baller. Det straffer seg mot et veldig godt lag som KFUM. I pausen får vi gjort litt endringer og blir litt tryggere i eget spill. Vi lykkes med å stå opp og å gjenvinne, og vi skaper mer enn nok sjanser til å vinne. Men vi må være brukbart fornøyde med å spille 2–2 når vi ligger under 0-2, sier Arne Sandstø etter kampen.

Jan Skaregrøm

Kristoffer Tønnessen måtte av banen på båre, etter å ha fått en smell i ankelen. Forhåpentligvis er han klar til søndagens hjemmekamp mot Skeid på Levermyr.

PS! Etter 19 kamper ligger Jerv på 11. plass med 23 poeng.