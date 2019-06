792 deltok på Repstad-løpet

SØGNE: For 12. gang arrangerte Terrengkarusellen løp rundt Kvernhusvannet, som lokalt er en svært populær tursti og treningsløype. Som alle de seinere sesongene, var dette også det siste karuselløpet før sommerferien.

Jan R. Hansen i Utvalget oppsummerer:

– Fra en grå morgen med litt regn, snudde det på ettermiddagen til klart og pent vær, med god temperatur for løping. Deltakertallet endte nokså nær fjorårets (839). Når vi vet at de to foregående løpene (i Baneheia og Jegersberg) samlet så vidt over 1000, er vi veldig fornøyde når rundt 800 tar turen helt ut til Langenes.

Følgende løpere av hvert kjønn, uansett alder, tok de 5 første plassene på normaldistansen (3,3 km):

Klart best hos kvinnene var Camilla Kjelleberg Netland (13:51), foran Mari Langerak (15:39), Bente Gullsmedmoen Hauge (16:00), Pia Riise Berling (16:49) og Julie Ørum (17:14).

Vegard Danielsen (11:34)) var meget rask blant herrene, og vant foran Stian Urdal (11:53), David Runde (12:13), Tormod Klungland (12:14) og Håvar Birkeland Stormoen (12:41).

På Milslukerdistansen (3 runder, 10 km) fikk 122 deltakere, og her kom følgende fremst:

Solgunn Berstad (52:30) vant kvinneklassen, foran Ingunn Heier Pedersen (52:57) og Hege Pedersen Udjus (54:20).

Hos herrene var det sterk løping av Simen Koland (37:05), som vant foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (38:54) og Even Skuland (41:15).

Gjennomsnittet på de 11 karuselløpene denne våren landet dermed på 1262 (1210 i fjor).

Sverre Larsen

Sjefen John Magnus Humborstad var som vanlig i perlehumør, og han er fornøyd med deltakelsen hittil i karusell-løpene.

Sverre Larsen

Vegard Danielsen (28), vinneren av herreløpet, ordinær løype

Synes du stemningen var god her i dag?

– Ja, det var den virkelig! Det er ei veldig fin løype. Folk har det hyggelig, koser seg og trives.

Sverre Larsen

Camilla Netland (16), vinneren av dameløpet, ordinær løype

Hva er din «kom i form»-strategi?

– Det er å løpe mye! Man bør ikke bare løpe rolig, man bør teste seg på krevende løping også for å se om kroppen fungerer. Det er lurt å trene variert!

Sverre Larsen

Otto Pedersen (60)

Har du deltatt i dette løpet før?

– Nei, det har jeg ikke. Men jeg har gått tur et par ganger rundt Kvernhusvannet. Jeg liker meg her. Terrenget her er bedre enn asfalt, og naturen er alltid best å løpe i, synes jeg.

Sverre Larsen

Frode Forsdahl (45)

Hvordan synes du det er å løpe her?

– Jeg utfordrer meg selv med å løpe. Og denne løypa har jeg aldri vært med på før, så det blir spennende.

Sverre Larsen

Thomas Dønnestad (38), arrangør fra Repstad BIL

Hvorfor er denne løypa rundt Kvernhusvannet så populær?

– Det er flere ting som gjør det. Det er sjø og vann, fin natur, super kommune, et bra mangfold med aktiviteter ved og i nærheten av dette vannet.

NB! Karusellen tar ferie nå. Første karusell-løp etter ferien er torsdag 22. august og Sommerskogsløpet er flyttet til lørdag 24. august.

Resultater – Vanlig løype (3,3 km)

K10-14

-Emilie RepstadEgen bedriftFullført

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift21:49

-Lilly Sofie RepstadEgen bedriftFullført

-Lisa RepstadEgen bedriftFullført

-Lotte AxelsenEgen bedriftFullført

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

-Sara Linnea VingerhagenEgen bedriftFullført

K15-19

1Camilla Kjelleberg NetlandEgen bedrift13:51

2Emilie Marie JohnsenEgen bedrift19:00

3Hege KlunglandPer Klungland20:36

-Andrine GrønnestadEgen bedriftFullført

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

K20-24

1Ingrid ThorkildsenNikkelverket18:25

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Sandra Mæland LangerakSchindlerFullført

K25-29

1Mari LangerakEgen bedrift15:39

2Birgitte MikkelsenGumpen Gruppen21:51

-Connie BreivikStudentFullført

-Eli Olavsdotter NomelandKPMG SørlandetFullført

-Eline LangerakEgen bedriftFullført

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

-Karoline HægelandEgen bedriftFullført

-Kristine Mevold TyslandSørlandet SykehusFullført

-Ruth Marthea Mosvold MyreStudentFullført

-Therese Stallemo BjerlandEgen bedriftFullført

K30-34

1Marie ØienKr.sand kommune18:20

2Zaneta TomaszewskaSørlandet Sykehus18:42

3Merete BøhnPhonero19:10

4Birgit HommeStatbil24:14

-Camilla HatløyKr.sand kommuneFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Hanne HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Janne MøllandSørlandet SykehusFullført

-Jenny PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Linn Jeanett ReiersølmoenSweco SørFullført

-Marthe KimestadPhoneroFullført

-Renate HommeKr.sand kommuneFullført

K35-39

1Julie ØrumNAV Agder17:14

2Elisabeth Haarr DønnestadRepstad17:32

3 Line Maria SlettebøeHotel Norge18:05

4Kristine SveindalEgen bedrift18:33

5Kristine Løite-BlomEgen bedrift18:34

6Una Glende JansonEgen bedrift18:56

-Camilla HøibyGumpen GruppenFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Marit Tjomsland KroslidKr.sand kommuneFullført

-Mette JohnsenEgen bedriftFullført

-Nina Flaat AndersenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Sandra Oudalstøl TrondsenNikkelverketFullført

-Trude Pedersen SundtjønnUiAFullført

K40-44

1Pia Riise BerlingKr.sand kommune16:49

2Hege BaggethunHydro Vigeland18:47

3Hildegunn Skage TeinumEgen bedrift21:44

4Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon22:30

5Marianne Skeie BøePosten23:27

-Audhild Torset KristiansenVA FylkeskommuneFullført

-Charlotte Beckmann ØstebyEgen bedriftFullført

-Laila SkarpholtEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Vibeke RepstadEgen bedriftFullført

K45-49

1Anita MorkaEgen bedrift18:40

2Elin FossliSørlandet Sykehus20:35

3Thuy DinhHennig-Olsen Is20:44

4Marit Wrånes EivindsonTangen vgs21:27

5Frida LundeEgen bedrift27:00

-Annette LangdalFalck HelseFullført

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Elin SolheimKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth SolbergKr.sand kommuneFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Heidi JordanKr.sand kommuneFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Hilde Honoré LangeidVennesla kommuneFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Ingvild Aasne AnderssonVaroddFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Kristin TverbergIdrettensFullført

-Lillian EikelandElkem FiskaaFullført

-Lisbeth HaugelandKr.sand kommuneFullført

-Margrete AndersenEgen bedriftFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Siri Helene Puntervold NilssenUiAFullført

-Trine GlomsakerStena RecyclingFullført

-Vibeke Bals Borge HåverstadCameron SenseFullført

K50-54

1Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne16:00

2Merete Bryn BruskelandTangen vgs17:16

3Åse TellefsenRPC Packaging20:25

4 Karen Adine NevlandCameron Sense21:44

5Marianne SvendsenEgen bedrift24:05

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Annbjørg UppstadKr.sand kommuneFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Astrid BrodersenThe Light GroupFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Christin Fast AndersenEgen bedriftFullført

-Eli JohannessenT. O. SlettebøeFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Ellen EkseBertel O. Steen AgderFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Grethe Lill ThomassenSeafrontFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Gry K. VatnedalenRoger Aamodt ByggFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Inger Johanne HatlestadEgen bedriftFullført

-Inger Lene HøgsethKr.sand kommuneFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Irene Bjerge HansenEgen bedriftFullført

-Jorunn FjeldkjønSørlandet SykehusFullført

-Jorunn HartvigsenHörmannFullført

-Karin BergKr.sand kommuneFullført

-Kirsti Fidje NilssenKr.sand kommuneFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin FerstadKr.sand kommuneFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Lorraine DalenNorgesplasterFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Reidun WigemyrEgen bedriftFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siri MortensenVA VegvesenFullført

-Turid GøytilPostenFullført

K55-59

1Mona GuttormsenMulti Regnskap20:38

2Anne Marie TjessemTeam Mosjon22:30

3Berit Eikaas IngebretsenTeam Mosjon22:50

4Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine23:02

5Ingunn Scheie RobstadEgen bedrift25:00

6Toril BenjaminsenEgen bedrift25:52

-Ann Brit HoslemoTrucknor Kr.sandFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Åse BendiksenHuntonitFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Eva LarsenSchenkerFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete TvedtenT. O. SlettebøeFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Gunnvor Garshol OmdahlKr.sand kommuneFullført

-Inger EvensenMHWirthFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Kirsti HansenFuture ProductionFullført

-Laila RøinåsFylkesmannen i AgderFullført

-Lillian TørressenTollvesenetFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Marta Helen MælandEgen bedriftFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Tone MosbergNorgesplasterFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

K60-64

1Reidun KlunglandCameron Sense21:44

-Anne Britt EngestølVennesla kommuneFullført

-Anne Gro TengesdalNAV AgderFullført

-Anne-Grete UglebakkenEgen bedriftFullført

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergKvadr. SkolesenterFullført

-Ingrid Elise BrattlandKr.sand kommuneFullført

-Ingrid IglebekkVA VegvesenFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Marit LindalKr.sand kommuneFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Vigdis RysstadSchenkerFullført

K65-69

1Eli Sandbakken OftedalNorconsult22:23

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Bjørg AurebekkVA FylkeskommuneFullført

-Bjørg BjørnestølEgen bedriftFullført

-Bjørg EndresenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else Turid NilsenEgen bedriftFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Greta LohneEgen bedriftFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Kari HalvorsenEgen bedriftFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Karin Bente HålandEgen bedriftFullført

-Kirsten FinnestadEgen bedriftFullført

-Kirsten LarsenEgen bedriftFullført

-Kirsten RuudEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Liv Møller-HansenEgen bedriftFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Marit Høye ThorvaldsenStatbilFullført

-Ragnhild LudvigsenUiAFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Randi ThomassenHuntonitFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

-Rigmor IversenEgen bedriftFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Tove MagnussenT. O. SlettebøeFullført

K70-74

1Arnhild KristiansenEgen bedrift23:50

-Ann-Britt Skår DahlLærerneFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Brith NorumArkivFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Else-Margrethe BredlandUiAFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Olaug StensrudEgen bedriftFullført

-Ragna Aas-LyngbyEgen bedriftFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Tonny Allis EsperåsOSM OffshoreFullført

K75-79

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Åse Holmen NybergEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Helle Elise MoeEgen bedriftFullført

-Magnhild Svaland VetrhusKr.sand kommuneFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Signe I. FredwallHuntonitFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

-Sylvi HilleEgen bedriftFullført

M10-14

-Elias Repstad GustavsenEgen bedriftFullført

-Markus HatløyEgen bedriftFullført

M15-19

1David RundeEgen bedrift12:13

2Simen AamodtOneCo15:50

M20-24

1Truls KlunglandPer Klungland13:33

2Jonas PettersenEgen bedrift13:39

3 Martin RypestølEgen bedrift14:07

4John Olav RundeStudent14:10

5Espen StubstadEgen bedrift14:46

6Aleksander ByeNikkelverket16:20

7Eirik ThorkildsenEgen bedrift17:42

-Stian ArnesenEgen bedriftFullført

M25-29

1Vegard DanielsenSørlandet Sykehus11:34

2Stian UrdalKBR11:53

3Ørjan Svaland AasLærerne13:12

4Abraham PettersenEgen bedrift13:30

5 Sondre OlsenEgen bedrift14:24

6Thomas KulienKr.sand kommune14:37

7Henrik Svaland AasMulticonsult17:13

8Petter ErichsenEgen bedrift17:31

9Håkon PuntervoldEgen bedrift20:47

-Stian HunstadCameron SenseFullført

M30-34

1Håvar Birkeland StormoenViaNova Kr.sand12:41

2Arnfinn JensenNHO14:16

3 Morten TveitDagfin Skaar14:40

4Marius BjerkEgen bedrift16:07

5 Ralph SkogRolands17:33

6Anders Buli GreibeslandEgen bedrift19:03

7Atle EndresenEgen bedrift19:30

8Erik SkulandHellvik Hus Søgne19:49

-Espen RobstadEgen bedriftFullført

-Ken NøysetT. O. SlettebøeFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

-Robin BårdsenEgen bedriftFullført

M35-39

1 Arne KristoffersenKr.sand kommune13:18

2Erik HelgemoEgen bedrift13:21

3Samuel VingerhagenSweco Sør13:53

4Kristian GursliEgen bedrift15:19

5Thomas FjukstadNorgesplaster16:30

6Thomas DønnestadRepstad17:16

7Eivind EgeElkem Fiskaa19:01

7Vegar SakseidEgen bedrift19:01

9Arnstein Bernt OlsenNOV19:04

10Raymond ØydnaRolands19:07

11Kenni MeilbyPhonero19:20

12Anders HægelandTratec Norcon19:55

13Jan HarstadEgen bedrift20:14

-Dag Repstad HåverstadRepstadFullført

-Dag Tore AbrahamsenT. O. SlettebøeFullført

-Fredrik KorsvikKr.sand PolitiFullført

-Fredrik Nodevik-BergEgen bedriftFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Odd Kenneth MyreEgen bedriftFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Dagfinn LiestølEgen bedrift16:27

2Øystein ArildEgen bedrift16:54

3Geir HeddelandOtera17:32

4 Arve UndheimEgen bedrift18:00

5 Lance Olav EastgateEgen bedrift18:34

5Manuel SpartaUiA18:34

7 Arne Anton ErlandsenAsplan Viak Kr.sand20:47

-Dag Eivind VestbakkeAgder EnergiFullført

-Geir Vatne SangvikBoss IndustriFullført

-Jan LarsenEgen bedriftFullført

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Pål SolliePhoneroFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland12:14

2Kjetil KarlsenTangen vgs13:19

3Stefan AndersenCameron Sense13:42

4Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is13:51

5Håvard FlåLærerne13:55

6 Stig André JansenAgder Taxi14:36

7Glenn AateigenEgen bedrift14:49

8 Arne Bjørn MikalsenEgen bedrift15:36

9Jens Henrik BrodersenTeam Mosjon16:12

9Roald NilsenHuntonit16:12

11Harald HodnemyrEgen bedrift16:17

12 Rune NilsenHydro Vigeland16:24

13Torjus ÅkreNikkelverket16:49

14Trond Kjetil SæterlidNikkelverket17:20

15Espen SkarpholtNOV18:37

16Vidar SkartveitEltelnetworks VA19:23

17Nils Petter LianEgen bedrift19:30

18 Morten TeinumPhonero20:04

19Roy Georg AbrahamsenTeam Mosjon24:07

20Frode ForsdahlKirkens Bymisjon29:00

-Are SætervadetEgen bedriftFullført

-Erik BøhnNOVFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Frøystein HustadnesEgen bedriftFullført

-Gjøran LundeCameron SenseFullført

-Gunnar MollestadEgen bedriftFullført

-Jarle HægelandEgen bedriftFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Knut Arne RugslandAvinorFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Ove EilertsenRPC PackagingFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Robert GustavsenTelenorFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Vidar NordbøEgen bedriftFullført

M50-54

1Sigvald AamodtOneCo14:08

2Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe14:39

3Herleik JohansenEltelnetworks VA14:47

4Knut Kåstad NygardEvry15:02

5Nils Erik RypestølNOV17:08

6Geir Olav UppstadOtera18:19

7Harald VingerhagenEgen bedrift18:50

8Pål BaggethunElkem Fiskaa20:22

9Sigmund BrekkaTeam Mosjon31:23

-Alfredo SeljåsSeafrontFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Aris HeggMHWirthFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Geir AndersenEgen bedriftFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Jarleif HålandSchindlerFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Kjell Rune SløgedalEgen bedriftFullført

-Kjetil AasenEgen bedriftFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Morten Gustafson BorøNikkelverketFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Per Gunnar NyhavenHennig-Olsen IsFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roald SolbergNOVFullført

-Rolf Stig PrestvoldRepstadFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Thor SørensenStena RecyclingFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Vidar LundevoldHuntonitFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

M55-59

1Helge NesetMHWirth14:22

2Ole Håkon EidsåEgen bedrift15:59

3Terje Georg FrigstadEgen bedrift17:10

4Ole LossiusEgen bedrift17:20

5John Rune IngebretsenTeam Mosjon17:46

6 Morten EgelidKr.sand kommune17:54

7Pål Alfred LarsenStatbil18:09

8Jon Arve KallhovdT. O. Slettebøe18:21

9 Harry Verner HartvigsenTangen vgs18:48

10Laszlo BendeStrai Kjøkken19:17

11Jan Vidar HansenNikkelverket19:50

12Terje NandrupTeam Mosjon20:12

13Espen EggerdinkRPC Packaging20:43

-Arne LangerakSchindlerFullført

-Dag BrekkanJernbanenFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Geir Brekke OlsenT. O. SlettebøeFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Henry GundersenHuntonitFullført

-Inge Einar HolmTeam MosjonFullført

-Jan JensenEgen bedriftFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

-Knut Joar KnutsenRepstadFullført

-Knut Terje EngestølHuntonitFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Roar TvedtenT. O. SlettebøeFullført

-Rune AndersenMHWirthFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Svein HunstadCameron SenseFullført

-Sveinung RobstadTratec NorconFullført

-Tom-Arne StallemoTeam MosjonFullført

-Torgeir ErdvigLandmåler SørFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

M60-64

1Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk15:05

2Reinier van der SpekEgen bedrift15:36

3 Per Christian OmdahlEgen bedrift16:06

4Henning HolstEgen bedrift16:11

5Vidar HåverstadEgen bedrift17:53

6Arnfinn FolkvordNikkelverket17:57

7 Svein OlsenEgen bedrift18:17

8Terje Cederberg HansenSøgne kommune18:20

9Torfinn BusethElkem Fiskaa19:04

10 Tore Frøland SvebergUiA20:02

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Børre HornnesKr.sand kommuneFullført

-Håkon HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Håkon SkavikmoAgder EnergiFullført

-Helge Matre FjermerosMHWirthFullført

-Ivar LangeveiGumpen GruppenFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kai Rune MitanderHuntonitFullført

-Kåre AasenRepstadFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Otto PedersenKirkens BymisjonFullført

-Petter ZachariassenSparebanken SørFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Rolf Harald BodinTollvesenetFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

-Sven SalmonsenRepstadFullført

-Vidar SandtveitOptimeraFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket15:04

2 Tor Arve MonanVarodd17:14

3Torbjørn PaulsenVisma18:44

4 Arve AakreEgen bedrift18:45

5Espen Cappelen BrantzegEgen bedrift18:48

6John HaarrKr.sand kommune19:39

7 Kristen BueTeam Mosjon20:26

8Oddvar SkårEgen bedrift21:26

9Helge Eg JohansenEgen bedrift21:40

-Alf KorsvikSørlandet SykehusFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne FidjeMHWirthFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Erik DyngvoldGevir 07 Fullført

-Geir LierEgen bedriftFullført

-Geir SørvigStena RecyclingFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Jens StienPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kåre DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Kjell Arne SjustølNOVFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Oddleiv FrustølOptimeraFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Fr. AsklandEgen bedriftFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Paul JoreidTeam MosjonFullført

-Per MagnussenT. O. SlettebøeFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roger KarlsenEgen bedriftFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Tore HansenVA VegvesenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1Olav BørveEgen bedrift16:43

2Jan Magne StrandbergSchindler17:07

3Aslak BjotveitStatbil17:43

4Dagfinn JohnsenFinn & Albert Egeland18:32

5Birger HafslundMHWirth21:30

6Leif Vøttrup WiigElkem Fiskaa22:04

7 Tor Arild OftedalLærerne22:06

8Øystein StamlandRivco22:26

9Jon Arild LarsenPensjonist22:58

10Sigurd Næss AndersenSongdalen kommune25:25

11Sigmund SalthaugEgen bedrift26:30

12Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand29:15

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arthur IversenEgen bedriftFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Bjørn AurebekkEgen bedriftFullført

-Dag Tormod TrondsenNikkelverketFullført

-Erik FalkumRadisson BLU CaledonienFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Helge HenriksenLærerneFullført

-Helge L. GrindheimEgen bedriftFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Helge TønnessenDNBFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Leiv TorstveitLærerneFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Nils SørlieEgen bedriftFullført

-Odd Gunnar RøylandKr.sand PolitiFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Per Steinar NilsenEgen bedriftFullført

-Peter Johan MoeEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein Arne NorumPensjonistFullført

M75-79

1Ragnar JakobsenTeam Mosjon17:53

2Peder GrønnestadVennesla kommune20:17

3Audun KjøstvedtTeam Mosjon21:18

-Åge WiggenEgen bedriftFullført

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arnfinn BorøSøgne & Gr. Sp.bankFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Helge DyrkolbotnLSKFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Robert WilsonEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Thorstein HanssenEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera24:50

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Egil HortmanTelesportFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Jan Owe ØdegaardPostenFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-John Emil RefsnesEgen bedriftFullført

-John SelandVA FylkeskommuneFullført

-Kjell HaugenTilsynsgampeneFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

M90-

-Ommund SkomedalEgen bedriftFullført

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (10 km)

K20-24

-Marit DvergsnesEgen bedriftFullført

K25-29

1Torill Furenes CowardSweco Sør64:00

-Siri Amanda NorumSørlandet SykehusFullført

K30-34

1 Hilde LøfsnesCameron Sense62:05

-Lise ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Vibeke GolfFIKOFullført

K40-44

1Solgunn BerstadSørlandet Sykehus52:30

2Hege Pedersen UdjusEgen bedrift54:20

3Teresa PhamKr.sand kommune56:49

4Nina Slåen SvendsenEgen bedrift59:27

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Renathe HenriksenEgen bedriftFullført

K45-49

1Ingunn Heier PedersenLærerne52:57

2Vibeke BueklevRepstad58:19

3Ingvild LangelandFalck Helse60:10

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon54:53

-Elin Willoch MolleSeafrontFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

-Tove Elisabeth MangsethKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift57:11

2Signy SvendsenSørlandet Sykehus57:22

-Anita DøbleSørlandet SykehusFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune61:25

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

K65-69

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

M20-24

1 Morten CowardStudent47:22

2 Sondre KlunglandTrucknor Kr.sand52:46

M25-29

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand38:54

2 Even SkulandEgen bedrift41:15

3Øyvind MagnussenEgen bedrift47:13

-Eirik DøbleStudentFullført

M30-34

1Simen KolandPhonero37:05

2Kristoffer BakkeEgen bedrift49:31

3Eivind Johan IsaksenSweco Sør70:00

M35-39

1 Kent GutvikEgen bedrift44:10

2Magne SørvigLSK44:15

3-erland Førde MøllElkem Fiskaa48:21

4Dan Joakim Gården VoilåsVA Vegvesen52:11

5Harald HansenCameron Sense53:37

6Jan Trygve TønnessenEgen bedrift54:30

7Amund Berg MehrenSchindler58:27

-Alf SynstadElkem FiskaaFullført

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

M40-44

1 Lars Jarle YttriNOV47:16

2 Lars HoåsEgen bedrift52:52

3 Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon57:15

-Lasse FidjestølLandmåler SørFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

M45-49

1Bjørnar SvendsenRPC Packaging50:02

2Jan-Arve KristoffersenCameron Sense54:17

3 Dag SvingenT. O. Slettebøe55:57

4Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg57:06

-Bjørn StephansenRepstadFullført

M50-54

1Jan Kåre EriksenKr.sand Politi45:37

2 Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus46:04

3Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe47:36

4Terje MydlandNOV52:30

5Yngvar KiledalHandelsbanken53:40

6Jostein KristiansenCameron Sense54:59

7 Endre MyranRepstad56:24

8Andy Mac ConnacherOptimera59:42

9 Arne Dagfinn AndersenEgen bedrift64:40

9Michael HaagensenEgen bedrift64:40

11Terje Tesaker HystadEgen bedrift80:23

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

M55-59

1Ole Johan BueklevRepstad49:28

2 Tore HansenEgen bedrift51:41

3Arvid HaaverstadEgen bedrift54:40

4Ole Gunnar SørliNordea55:04

5René GrapendaalHuntonit58:48

6 Per NygårdRepstad58:58

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

M60-64

1Trygve DøbleAgder Energi62:55

2 Sten Thune-LarsenCameron Sense64:15

3 Carl Georg OmdalStatbil69:30

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

M65-69

1 Hans Kristian ArnesenEgen bedrift58:21

2 Kai KyllingstadSparebanken Sør62:05

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Bjørn Dag TruchsVismaFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

M70-74

1 Arne Tolli PedersenKr.sand kommune60:00

2Alf GurandsrudLandmåler Sør60:59

3Knut PilskogFirenor65:30

4 Per SlettedalMHWirth65:55

5Karl Ivar MoenCaverion Norge68:12

6 Arne PaulsenEgen bedrift81:00

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M75-79

-Borgar HauglandTeam MosjonFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Helge BreenNordeaFullført