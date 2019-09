Med sølv i 2018 og gull i 2019, har Søgne-gutten vist imponerende kjøreferdigheter i nevnte norgescup.

Strålende sesong

Trond Simen har vært meget god denne sesongen, og sammen med den knallblå Hondaen har han vært å se i fem av seks A-finaler. I sesongstarten på hjemmebanen Konsmo Motorbane ble det en knallstart med andreplass. På Bollandsmoen Motorbane i Melhus gikk Larsen helt til topps før det kom en skikkelig nedtur på Vinjarmoen Motorbane (Dokka) hvor motoren raste og løpet var sluttkjørt nesten før det var påbegynt.

Anne Beth Mål Arntzen

Team Larsen Motorsport brettet opp ermene og tok utfordringen på strak arm. Hondaen skulle være klar til fjerde runde i norgescupen på Grenland Motorsportsenter. Dette løpet har i miljøet blitt omtalt som «båtracet», men likevel var Larsen å se i A-finalen. Her må også nevnes at 17-åringen sikret mang en god latter i etterkant, or da inboardfilmen kom ut på teamets Facebokside fikk samtlige bevitne at rattet løsnet på siste halve runde i finalen. Nok en utfordring unggutten tok på strak arm, og han kom i mål som fjerdemann. I den femte NM-runden, på Finnskogbanen, gjorde han rent bort og tok med seg den største pokalen hjem.

Sikret gullet før finalen

Etter sterk kjøring i de fire innledende kvalifiseringsrundene på Momarken i finalehelga ble det konstatert at Trond Simen hadde vunnet norgescupen allerede før finalen skulle kjøres. Litt ivrig pådro han seg en tyvstart i finaleheatet. Han ble straffet med en ekstra runde i alternativsporet og kom inn til en sjetteplass.

Ny klasse i 2020

Teamet skal ha sagt etter fjorårets sesong at Hondaen var så god, at de ville ha den et år til – men nå er den solgt. Undertegnede har vært i kontakt med sjåfør Trond Simen, pappa og teamsjef Ernst Atle Larsen og mamma Linda Dahl angående planene for 2020. Det blir ikke noe norgescup, for Trond Simen er giret på en oppgradering. Valget skal i en tid ha stått mellom klasse 1 og klasse 2 i norgesmesterskapet i rallycross. Mamma Linda avslørte mandag kveld at Trond Simen blir å se med nyinnkjøpt bil, i supernasjonal klasse 1 i 2020.

