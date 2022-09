UTØVERBLOGG: Sist helg skulle landets sterkeste kvinner og menn igjen kåres på Fefor-arenaen i Vinstra.

De to dagene var fylt med mye spenning og adrenalin. Vi utøvere hadde forberedt oss i lang tid. Det var i alt 11 jenter som stilte i år, fordelt på vektklassene åpen, -80kg, -73kg og -64kg. I min klasse stilte jeg mot to andre jenter, nemlig Lise Reierskog (45) og Eline Hønsen (32).

Vi skulle gjennom fem tøffe øvelser. Lørdag startet vi med farmers’ hold, og her skulle vi holde 80 kilo i hver arm så lenge vi klarte. Denne øvelsen vant jeg med tida 83 sekunder.

Søndag startet vi med vikingpress 60 kilo. Her skulle vi presse opp så mange repetisjoner vi bare kunne innen 60 sekunder. Denne øvelsen vant jeg også og klarte 12 repetisjoner.

Video: Vikingpress

Søndagens andre øvelse var sandsekk til powerstairs medley. Her skulle vi bære en sandsekk på 60 kilo fem meter, så slippe den i bakken og bære den tilbake, hvor vi så skulle gå over til powerstairs, løfte 90 kilo opp fire trappetrinn og deretter ned igjen og løfte 100 kilo opp fire trappetrinn. Dette skulle gjennomføres innen 60 sekunder. Denne øvelsen vant jeg også, på tida 36,09 sekunder.

Video: Sandsekk til powerstairs medley

Tredje øvelse var markløftstige. Her skulle vi foreta ett løft på 100 kilo, så videre på 115 kilo og deretter klare så mange repetisjoner vi klarte på 130 kilo – alt innen ett minutt. Her kom jeg på andreplass med ti repetisjoner. Lise Reierskog vant denne med 11 repetisjoner.

Video: Markstige

Søndagens siste øvelse var Wheel of pain. Her hadde vi 60 sekunder til å skyve på et hjul laget av tre. Vekta var ca. 150 kilo, og tillegg var det festet på en slede med ekstra vekt. Her var det bare å dytte så lenge man klarte i 60 sekunder, og den som klarte flest meter, vant øvelsen. Jeg klarte jeg 22,69 meter, og vant både øvelsen og tok sammenlagtseieren.

Video Wheel of pain:

Oppkjøringen min har vært krevende. Jeg har fått masse god hjelp av coach Hans Jørgen Rulffs, som pushet meg fram og snudd frustrasjon til mestring.

Nå starter en ny oppkjøring, for med førsteplassen i Norges sterkeste kvinne sikret jeg meg billett til Official Strongman Games i Florida, USA 11.13. november. Dette kommer til å bli en fantastisk opplevelse!

Sammen med coach Hans Jørgen Rulffs. Foto: Privat