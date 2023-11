Gjennom det populære TV programmet «Skal vi danse» har nordmenn flest fått ett forhold til sportsdans. For noen generasjoner siden var det en del av normalt god oppdragelse at barna skulle lære seg selskapsdans. Slik er det ikke i dag, og det er kun Kristiansand Danseklubb KDK som tilbyr trening i selskapsdans her på Sørlandet. Men det har de også lykkes godt med. Klubben har avlet fram mange norgesmestere i årene som er gått siden klubben ble etablert i 1985. I programmet «Skal vi danse» var det i år hele fire proffdansere som startet sin reise i KDK.

I dag har vi flere lovende par i klubben. Mange har sikkert fått med seg Linus Westin Kristiansen og Sofie Runstrøm Krey, som var med i årets «Norske Talenter». I tillegg konkurrerer parene William Aas og Nora Ryen Lunden, Morten Dale og Martha Jones-Abrahamsen, Oskar Au og Emilie Lindgren-Åsly og Alfred Jones-Abrahamsen og Thea Louise Dalen.

Thea Louise Dalen og Alfred Jones-Abrahamsen ute på golvet. Foto: Privat

Barna begynner å samle poeng når de fyller 11 år. Alfred og Thea fylte 11 år i 2023, og hadde dermed sin første sesong i inneværende år. I helga var det avsluttende konkurranse i Drammen, og der gikk Alfred og Thea av med seirene i «åpen klasse», i standard og i latin.

De vant også serien sammenlagt i både standard og latin. Det er deilig å se resultater av trening.

Klubben har landets beste sportsdanser par som hovedtrenere; Jonas Pettersen og Kristy Puusepp, regjerende norgesmestere og med gode resultater internasjonalt.

Danserne med sin premiefangst. Foto: Privat

Kristiansand Danseklubb KDK ser med glede at flere unge melder sin interesse for å lære seg denne idretten, og ønsker fortsatt alle nysgjerrige hjertelig velkommen på prøvetime. Timeplan ligger på kdkdans.no.