UTØVERBLOGG: Vi spoler tilbake fire måneder, til 10. august. Jeg spiller jeg min siste kamp for sesongen for Randesund i 3. divisjon. Det ender med et tap borte mot Åskollen. Jeg forlater vakre og trygge Sørlandet for å gi fotballen nok en sjanse. Jeg har nylig fylt 28 år, og er en gammel mann sammenlignet med mine lagkamerater. Jeg føler meg imidlertid ikke gammel, selv om kroppen må holdes sammen med teip hver eneste trening. «The land of opportunities» er 15 timer unna etter en mellomlanding i Amsterdam. Boston er stoppestedet, men det er Manchester i New Hampshire som er destinasjonen.

Southern New Hampshire University, eller SNHU, er laget som jeg skal representere i tre sesonger. Jeg er litt tidlig på plass, fire dager før pre-season starter. Jeg ønsker å være så godt forberedt som mulig. Coach viser meg rundt på campus og maskineriet som er USA blir forklart. Jeg finner meg raskt til rette og det er kun soccer athletes som er ankommet, bemerk at jeg velger å bruke ordet soccer. Det er fordi fotball og soccer er forskjellig, og det skal vise seg å være en stor utfordring for en eldre kar.

Nest best i test

Preseason starter med en god gammeldags yoyo-test. Mange er kjent med denne kondisjonstesten og den er ganske krevende. Jeg er heldig og kommer fra spill i 3 divisjon. Jeg ender med å få nest best score, og frokosten ender opp i søppelbøtta et par minutter senere. Garderobe og fasiliteter er det høy klasse over. Vi er privilegerte og har noen av de beste fasilitetene i USA. Stadion er fra 2016, etter å ha bli landets beste lag i 2013 var SNHU-standarden satt. Forventningspresset kjenner man i sekundet man får øye på stadion.

Vi bor 100 meter fra matsalen hvor vi skanner id-kortet vårt. Her er det åpent fra 07.30 til 20.00 og vi kan gå inn og ut 100 ganger i uka, noe som skal godt gjøres å overskride. Det står det 8–12 servitører og serverer forskjellig retter. Alt fra vegetar- til kyllingretter, og et lite «tabuhjørne» hvor det serveres hamburger. Vi må ikke glemme at vi er i USA, men straffen på treningen hvis man blir tatt av lagkamerater for å ta seg en «cheat-meal» er ikke verdt det. Vi er 30 fotballspillere fra alle nasjonaliteter, med ett mål for øye: Å vinne.

Knalltøff konkurranse

Treningene er beinhard konkurranse. Det er kun 11 som starter kampene, og vi er 30 fotballspillere. Alle vil spille, men langt fra alle får muligheten. Det er match hver onsdag og lørdag fra slutten av august til oktober, og gulroten er i november og desember. Den nasjonale turneringen. Her er det kun 40 av de beste lagene i USA som får delta, men da må man enten vinne sin konferanse, eller så må man bli trukket av en komité. Vi spiller i NE10, den antatt hardeste ligaen, så sjansene er små for å gå videre.

En hovedtrener, en assistenttrener, en fysisk trener, en keepertrener og tre fysioterapeuter er ansatt på fulltid i klubben min og er der til enhver tid for oss. Vi trener to ganger om dagen, en på morgenen og en på formiddagen. Det er så profesjonelt som du får det, og alt ligger til rette for at du skal bli en bedre fotballspiller. Jeg har allerede en bachelorgrad fra NTNU i Gjøvik, men fotball var helst på ettermiddag i FK Gjøvik-Lyn. Vi trente to ganger om dagen der også, men det var for personer som hadde fri fra jobb/skole. I USA er det lagt til rette for at du skal prestere, og krasjer skolen med fotballen, gir professoren deg fri. Alt handler om å vinne, selv om skolen i det lange løp er det viktigste for alle.

Etter en god høst kvalifiserer vi oss til sluttspillet. Vi vinner kvartfinalen borte mot Bentley 2–0 hvor jeg scorer tidlig i første omgang. Tre dager senere spiller vi borte mot SOCO og vinner 1–0. Vi møter deretter det beste laget i USA i finalen, de har ikke tapt på hjemmebane siden 2018. De har vunnet alle kampene før vi møter dem i finalen. Vi spiller 1–1 mot dem, men taper på straffesparkkonkurranse.

Bitter følelse

Dette er mitt største nederlag på en fotballbane, på tross av at vi har levert skolens beste sesong siden 2013. Vi kvalifiserer oss likevel til NCAA Cup, hvor de beste lagene i landet møtes. Vi taper første kamp 1–2 og sesongen er over for oss. Vi får ikke lov til å trene lenger og jeg booker flybillett hjem. Laget vi tapte på straffesparkkonkurranse mot ender opp med å vinne hele turneringen. Det kjennes rimelig bittert.

Jeg tar master i business og administration med prosjektledelse. Du blir så godt som du selv ønsker, og det er kun opp til deg selv. Vil du ha en utdanning hvor du samtidig kan fokusere på idretten din, er college i USA noe man virkelig bør vurdere. Det finnes mange byråer som kan hjelpe deg komme i kontakt med skolene om så.