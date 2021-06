100 barn og unge på Vigørs fotballskole

Vi kan se tilbake på tre strålende dager. For mange er ikke sommeren i gang før de har vært med på en slik fotballskole. I tillegg til gode medhjelpere fra klubbens ungdomsavdeling hadde Vigør i år med seg blant annet to generasjoner Ruthford Pedersen på feltet. Erik Ruthford Pedersen sørget for at de unge håpefulle keeperne fikk et strålende opplegg, mens Kjetil Ruthford Pedersen holdt økt for utespillerne.

Hvert år samles tusenvis av barn og unge til TINE Fotballskole i hele landet. Fordelt på cirka 450 klubber, deriblant i FK Vigør. – Det legges ned en formidabel innsats fra foreldre, frivillige og trenere. Det gjelder også i FK Vigør, og vi er svært glade for at de bidrar til å gi barn og unge flotte fotballopplevelser gjennom denne uken, sier fotballpresident Terje Svendsen.

For mange norske barn har det siste året vært preget av avstand, hjemmeskole og mindre felles aktivitet enn normalt.

I NFFs rapport tidligere i år om fotballens betydning ble det blant annet slått fast at 4 av 10 foreldre opplevde barnas humør som dårligere, mens 63 prosent mente barna ble mer inaktive i koronaperioden uten aktivitet. Viktigheten av fotballen kom også frem ved at tre av fire svarte at de har fått nye venner gjennom fotballen.

– Dette er også noe fotballskolen er en viktig bidragsstyrer til, som en fantastisk og viktig arena for aktivitet og sosialt fellesskap for mange tusen barn. Mer enn noen gang ser vi hvor verdifullt dette er. Etter et vanskelig år på grunn av pandemien opplever vi derfor at aktiviteter som fotballskolen er ekstra viktige i år. Da er det flott at FK Vigør er en av klubbene som tar ansvar for dette, sier Svendsen.

I Vigør planlegges allerede en ny fotballskole i uke 33 der barna får mulighet til å sparke i gang skolestarten på Macron Arena.