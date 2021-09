Han var raskest i Tullas løype

KRISTIANSAND: – Jeg holdt litt igjen i begynnelsen, og så ga jeg på. Formen kjentes bra og det var ei fin og tidvis teknisk krevende løype, sier Strøm-Olsen etter å ha klokket inn på 25:46 minutter i sesongens 15. løp i Terrengkarusellen.

Tullas løype hører hjemme i Baneheia/ Bymarka, men alt anleggsarbeidet under Baneheia levnet så få parkeringsplasser at man fant det best å flytte arrangementet til Kjerrane. Utvalgets Tulla ga aksept på at også løypenavnet fikk være med på lasset. Den supre Kjerrane-løypa, med lange strekk av lekre, myke skogsstier, var en meget god erstatning, noe deltagerne på avslutningsdagen var absolutt samstemte om.

Før korreksjoner for uteglemte er deltagertallet på 484, fordelt med 207 jenter og 277 gutter. Greie tall på dette tidspunktet i sesongen, i en løype litt fjernere fra sentrum.

Bestetider, uansett alder, gikk i jenteklassen til følgende: Elisabeth Gill (33:46), Synnøve Thomassen (35:42), Christina White (35:45), Inger Britt Bakstad (37:42) og Janne Thorstensen (37:47).

Hos guttene vant som nevnt Jørgen Solli Strøm-Olsen (25:46), foran Tormod Klungland (26:35), Truls Klungland (27:13), Frode Lindblom (27:15) og Frode Follerås (28:10).

Tradisjonelt har det ikke vært milsluker-distanse på dette løpet, siden det er vurdert langt nok.

Roy Sheppard (65)

– Liker du deg ved Kjerrane?

– Ja, det gjør jeg. Jeg har løpt Sommerskogsløpet tidligere, så jeg kjenner til litt av traseen i dag.

– Hvordan disponerer du kreftene?

– Jeg kjører et passende tempo for meg hele veien. Det gjelder uansett om jeg løper maraton eller en annen distanse.

Bjørnar Svendsen (50)

– Hva synes du om denne omlagte løypa av Tullas løype?

– Det er ei fantastisk fin løype, og den er variert, så man får brynt seg på forskjellige ting som oppforbakker, på sletter og utforbakker. Jeg løper her ofte, og jeg har vært med i karusellen i ti år nå.

– Har du noen mål med sesongen?

– Jeg bruker karusellen som grunntrening. Jeg har dessuten nå løpt 14 maraton i livet mitt, og kanskje blir det en maraton til vinteren.

Johan Heide (49)

– Hva er utfordrende i denne løypa?

– Det er en tøff start her i dag, med flere oppforbakker som man merker, og løypa har tøffe partier. Jeg kjenner til noe av løypa fra Sommerskogsløpet.

Resultater – 6,5 km & 3,5 km (mosjon). Kun tider på 6,5 km-løypa.

K15-19

– Christina Trelsgård Agder Energi Fullført

– Maria Trelsgård Agder Energi Fullført

K20-24

– Inger Marie Rypestøl Egen bedrift Fullført

– Silje Aanensen Egen bedrift Fullført

– Tonje Aanensen Egen bedrift Fullført

K25-29

1 Lina Gullsmedmoen Indrebø Nordea 41:58

2 Renate Mølland Gumpen Gruppen 52:14

– Malene Ihme Kr.sand kommune Fullført

K30-34

1 Silje Refsnes Egen bedrift 41:06

– Heidi Skreå Aanundsen Phonero Fullført

– Helene Hørte Kvadraturen vgs. Fullført

– Karoline Pettersen Kr.sand kommune Fullført

– Kristine Johannessen Egen bedrift Fullført

– Kristine Marie Ringsby Harestua Barnehage Fullført

– Lena Birgitte Olsen Brandsdal Group Fullført

– Marie Bue Kr.sand Politi Fullført

K35-39

1 Elisabeth Gill Kr.sand kommune 33:46

2 Synnøve Thomassen Tangen vgs. 35:42

3 Eva Helén Tandberg KSI 41:42

4 Nina Barland Flaten LSK 43:52

– Birgitte Haugeland Olsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Elisabeth Kile Egen bedrift Fullført

– Mariann Fjørtoft Halvorsen Meny Christiansand Fullført

– Ragnhild Skomedal UiA Fullført

K40-44

1 Christina Elise Myhra Kr.sand kommune 38:05

2 Helene Eik Andersen Student 38:06

3 Teresa Pham Kr.sand kommune 42:20

4 Marit Tjomsland Kroslid Sørlandet Sykehus 47:18

5 Linda Gurvin Opheim UiA 59:59

– Anne Kristin Holte KKG Fullført

– Hilde Aabel Harestua Barnehage Fullført

– Ingrid Holter-Andersen Tilsynsgampene Fullført

– Renathe Henriksen Egen bedrift Fullført

– Tone Linnebo Trelsgård Kr.sand kommune Fullført

K45-49

1 Ingeborg Brattli Lund Kr.sand kommune 42:17

– Anne Bjørnenak Berg-Hansen Fullført

– Åshild Skofteland KKG Fullført

– Frida Charlotte Lunde Brandsdal Group Fullført

– Heidi Elisabeth Haugland Team Mosjon Fullført

– Hilde Furuborg Kr.sand kommune Fullført

– Kristin A. Heggland Bolsøy Sparebank1-SR-Bank Fullført

– Lise H. Wagtskjold Elkem Fiskaa Fullført

K50-54

1 Christina White Nikkelverket 35:45

2 Inger Britt Bakstad Team Mosjon 37:42

3 Janne Birgitte Prestvold Fædrelandsvennen 38:16

4 Rita Abrahamsen Egen bedrift 42:05

5 Nina Holskog Egen bedrift 45:52

6 Elin Fossli Sørlandet Sykehus 47:30

7 Linda Must Nkom 53:91

– Anne Marie Ekeland Sørlandet Sykehus Fullført

– Annett Theiss Søgaard Kruse Smith Fullført

– Anny Hermansen Kr.sand kommune Fullført

– Astrid Brodersen Team Mosjon Fullført

– Birte Eiersland Egen bedrift Fullført

– Brita Hansen Kr.sand Politi Fullført

– Christin Fast Andersen Egen bedrift Fullført

– Ellen Marie Nordbø Handelsbanken Fullført

– Grete Sætre Bruheim Schindler Fullført

– Kristin Eidem Pedersen Tilsynsgampene Fullført

– Lene Valvik Gumpen Gruppen Fullført

– Lise Pettersen Kr.sand Politi Fullført

– Marit Gausdal HG-Bygg Fullført

– Mona Kristensen Agder fylkeskommune Fullført

– Ruth Vallehei Lærerne Fullført

– Torill Brottveit Returkraft Fullført

K55-59

1 Janne Thorstensen Statbil 37:47

2 Hanne Aanensen Sørlandet Sykehus 41:43

3 Unni Brekka Ugland Kr.sand kommune 49:30

– Anne Karen Aunevik Kr.sand kommune Fullført

– Anne Kate Ugland Gumpen Gruppen Fullført

– Anne Merete Halvorsrød Berg-Hansen Fullført

– Anne Sofie Kaaland Statbil Fullført

– Anne-Brit Aase Viste Sørlandet Sykehus Fullført

– Anne-Britt Frivoll Tangen vgs. Fullført

– Annie Ullah Team Mosjon Fullført

– Bjørg Kari Haugland Nikkelverket Fullført

– Britt Hilde Hattrem Radisson Blu Caledonien Fullført

– Elisabeth Sørensen Dahl Egen bedrift Fullført

– Enny-Karin Vindheim Kr.sand kommune Fullført

– Gunhild Hageland Egen bedrift Fullført

– Guri Sæterlid Team Mosjon Fullført

– Hanne Liv Refsnes Agder Energi Fullført

– Inger Olsen Lærerne Fullført

– Inger Reinhartsen OneCo Fullført

– Jane Eidså Sørlandet Sykehus Fullført

– Linda Næsager Nesse Sørlandet Sykehus Fullført

– Margareth Wathne Posten Fullført

– Marianne Vorraa UiA Fullført

– May Tove Andve Egen bedrift Fullført

– Mona Guttormsen Multi Regnskap Fullført

– Mona Rosseland NOV Fullført

– Randi Anita Aanensen Egen bedrift Fullført

– Siren R. Hodne Team Mosjon Fullført

– Siri Bue Trædal Kr.sand kommune Fullført

– Siri Marit Aasland Team Mosjon Fullført

– Siri Stavsholt Bujordet Jernbanen Fullført

– Siv Anne Tollevik Kvadraturen vgs. Fullført

– Solfrid Viste Egen bedrift Fullført

– Solveig Løhaugen Wigemyr Fullført

– Toril Brantzeg Nye Veier Fullført

– Tove Marie Lindanger Egen bedrift Fullført

K60-64

1 Jorunn Svestad Egen bedrift 54:25

– Anne Berit Eriksen Tollvesenet Fullført

– Anne Gro Tengesdal NAV Agder Fullført

– Anne Marie Tjessem Team Mosjon Fullført

– Åse Haugland Agder fylkeskommune Fullført

– Astrid Nilsen Posten Fullført

– Berit Eikaas Ingebretsen Team Mosjon Fullført

– Berit H. Mikalsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Brita Nordby Johnsen Team Mosjon Fullført

– Elin Pedersen Kr.sand kommune Fullført

– Else Borden Egen bedrift Fullført

– Eva Coward Lærerne Fullført

– Gerd Eftevåg Bjørge MHWirth Fullført

– Grete Jakobsen Trimtex Fullført

– Hellen Saga SiA Fullført

– Inger Lygre Kr.sand kommune Fullført

– Janne Hagen Vang Statbil Fullført

– Johanne Helle Liane Egen bedrift Fullført

– Johanne Seim Sørlandet Sykehus Fullført

– Jorunn Mørkesdal Sparebanken Sør Fullført

– Kari Bergstad Tredal Nordic Door Fullført

– Laila Fjellheim OneCo Fullført

– Liv Bente H. Friestad UiA Fullført

– May Britt Aasgaard Sørlandet Sykehus Fullført

– May-Britt Hagerup Team Mosjon Fullført

– May-Britt Stifoss Sørlandet Sykehus Fullført

– Merete Haukom Air Products Fullført

– Rita Hægeland Egen bedrift Fullført

– Solveig Irene Kile Egen bedrift Fullført

– Torhild Henriksen Egen bedrift Fullført

– Vera Ringdal Folkvord Kr.sand Politi Fullført

K65-69

1 Margaret Anne Heald Kr.sand kommune 38:30

2 Kjellaug Fjordheim Sørlandet BBL 43:41

3 Marit Penne Kr.sand kommune 43:55

– Anne Marie Løvsland Kr.sand Politi Fullført

– Anne-Britt Vabo Egen bedrift Fullført

– Anni Lunden Egen bedrift Fullført

– Arnhild Trygsland NAV Agder Fullført

– Astri Ruud Schenker Fullført

– Brit Ingeborg Danielsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Eli Hommekland Egen bedrift Fullført

– Elin R. Langøy Ilebekk Sørlandet Sykehus Fullført

– Elin Stray VA Vegvesen Fullført

– Ella Synnøve Illøkken Lærerne Fullført

– Ellen Britt Engelstad Sørlandet Sykehus Fullført

– Grete Johansen Egen bedrift Fullført

– Ingebjørg Sundtjønn Sørlandet Sykehus Fullført

– Inger Vehus Egen bedrift Fullført

– Karen Torine Mørkestøl Cameron Sense Fullført

– Karin Elisabeth Klungreseth Sørlandet Sykehus Fullført

– Klara Sløgedal Statbil Fullført

– Lill Vedal Egen bedrift Fullført

– Marit Nodeland Sødal Kr.sand kommune Fullført

– Marit Notland Egen bedrift Fullført

– Nina Sunnås Lærerne Fullført

– Ragnhild Auestad Team Mosjon Fullført

– Reidun Fidje Lærerne Fullført

– Reidun Rosander Tønnesen NAV Agder Fullført

– Rita Torbjørnsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Ruth Aarre Kr.sand Politi Fullført

– Solfrid Stavseth SiA Fullført

– Venke Tveit Løven Fullført

K70-74

– Aase Kiledal Statbil Fullført

– Anne Grete Le Page Egen bedrift Fullført

– Anne Tonette Åmot Tveter Lærerne Fullført

– Arina Axelssen Egen bedrift Fullført

– Berit Tønnessen MHWirth Fullført

– Bjørg Grønnestad Statbil Fullført

– Bjørg Mykland Posten Fullført

– Brita Stav Johanssen Lærerne Fullført

– Eldri Kirkesola Tilsynsgampene Fullført

– Elin Aaberg Johansen Egen bedrift Fullført

– Elin Gundersen Sørlandet Sykehus Fullført

– Elin Pedersen Sundtjønn Kr.sand kommune Fullført

– Gro Skogen Kr.sand kommune Fullført

– Hildur Håverstad Sørlandet Sykehus Fullført

– Inger Marie Holthe Sørlandet Sykehus Fullført

– Inger Marie Oudalstøl Cameron Sense Fullført

– Ingjerd Wiggen Egen bedrift Fullført

– Jorun Roald Egen bedrift Fullført

– Kari Kjelle Egen bedrift Fullført

– Kirsten Salthaug Egen bedrift Fullført

– Laila Os Kr.sand kommune Fullført

– Liv Skretting Egen bedrift Fullført

– Liv Tenningen Team Mosjon Fullført

– Liv Wasland Fædrelandsvennen Fullført

– Magnhild Iglebæk Statbil Fullført

– Marit Grindheim Statbil Fullført

– Randi Mellingsæter Dagfin Skaar Fullført

– Reidun Gustafson Team Mosjon Fullført

– Rose Laura Johansen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Siri Henriksen Pensjonist Fullført

– Vibeke Holme Tjøm Sørlandet Sykehus Fullført

K75-79

– Anne Byremo Egen bedrift Fullført

– Anne Turid Andersen Egen bedrift Fullført

– Åse Reinertsen Egen bedrift Fullført

– Bjørg Elisabeth Olsen UiA Fullført

– Edel Gladys Holte Tollvesenet Fullført

– Eldbjørg Larsen Oceaneering Rotator Fullført

– Ester Haugland Egen bedrift Fullført

– Frøydis Ekeland Egen bedrift Fullført

– Kari Breen Kr.sand kommune Fullført

– Magnhild Svaland Vetrhus Kr.sand kommune Fullført

– Wenche Fast Team Mosjon Fullført

K80-84

– Gudveig Jørundland Lærerne Fullført

– Lise Johannessen Lærerne Fullført

M10-14

– Tellef Eilertsen Torgersen Egen bedrift Fullført

– Tobias Solberg Rødland Egen bedrift 36:17

M20-24

1 Truls Klungland Per Klungland 27:13

M25-29

1 Trygve Lorentsen Phonero 38:49

M30-34

1 Jørgen Solli Strøm-Olsen Trucknor Kr.sand 25:46

2 Øystein Moe Egen bedrift 28:57

3 Marius Engeland Hennig-Olsen Is 29:26

4 Kjetil Marius Ulland Salvesen Kr.sand kommune 30:13

5 Ferdinand Fredriksen Bravida 33:05

6 Bjørnar Alvær Sandsmark Agder fylkeskommune 35:50

7 Olav Risdal Nikkelverket 38:25

– André Kristian Kjøstvedt Sweco Sør Fullført

– Christian Helgesen PK Entreprenør Fullført

– Ken Walde Phonero Fullført

– Kristian Jensen Brandsdal Group Fullført

– Lars Mikael Nome Birkeland Egen bedrift Fullført

– Simen Koland Phonero Fullført

M35-39

1 Magne Sørvig LSK 31:29

– Hans-Jakob Omland Nordea Fullført

– Jan-Helge Holst Egen bedrift Fullført

– Kim André Reinhartsen Phonero Fullført

– Trond Vidar Thorsen Rejlers Fullført

M40-44

1 Frode Follerås Egen bedrift 28:10

2 Tarjei Breiteig Agder Energi 29:14

3 Trond Sverre Hagelien Egen bedrift 30:41

4 Per Helge Fjørtoft Egen bedrift 33:16

5 Morten André Solberg Rødland Egen bedrift 36:18

6 Mads Hatlevik UiA 38:03

– André Roque NOV Fullført

– Arve Vinvand Undheim Brandsdal Group Fullført

– Christian Jimenez Perez Meny Christiansand Fullført

– Erland Førde Møll Elkem Fiskaa Fullført

– Jan Martin Hansen PK Entreprenør Fullført

– Jon Erik Groos Phonero Fullført

M45-49

1 Håvard Flå Lærerne 32:22

2 Odd Anders Arntzen Otera 34:32

3 Johan Heide Elkem Fiskaa 35:36

4 Knut Funderud Syrtveit Agder Energi 37:58

5 Dag Svingen T.O. Slettebøe 40:35

6 Espen Skarpholt NOV 44:34

7 Geir Berhus Nordan 53:40

8 Dag Øystein Johansen Phonero 54:04

– Arild Trelsgård Agder Energi Fullført

– Jan Egil Egren Posten Fullført

– Lars Jarle Yttri MHWirth Fullført

– Lasse Fidjestøl Landmåler Sør Fullført

– Magnus Vatland Elkem Fiskaa Fullført

– Roald Nilsen Huntonit Fullført

– Rune Nilsen Hydro Vigeland Fullført

– Svein Scheie Statbil Fullført

– Tor Einar Pedersen Color Line Fullført

M50-54

1 Tormod Klungland Per Klungland 26:35

2 Frode Lindblom Tangen vgs. 27:15

3 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverket 29:19

4 Tom Egil Rosseland MHWirth 31:35

5 John Torgeir Roland KBR 31:50

6 Olav Einar Rike Agder Energi 32:31

7 Jan Kåre Eriksen Kr.sand Politi 32:45

8 Bjørnar Svendsen Berry Packaging Norway 33:40

9 Hans Jørgen Beckmann Kr.sand Politi 34:32

10 Gunnar Mollestad Egen bedrift 37:29

11 Kjell Torkelsen Advokatfirma Tofte 37:48

12 Ragnar Hauklien Egen bedrift 39:31

– Arild Bergan T.O. Slettebøe Fullført

– Arvid Fredriksen Egen bedrift Fullført

– Eilef Stalleland Hellvik Hus Søgne Fullført

– Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe Fullført

– Guttorm Martinsen Rambøll Norge Fullført

– Jan G. Johannessen Nikkelverket Fullført

– Jens Petter Kittelsen Phonero Fullført

– Lars R. Hannestad Color Line Fullført

– Martin Johan Vindheim Team Mosjon Fullført

– Øystein Arnesen Gumpen Gruppen Fullført

– Raymond Olsen Hennig-Olsen Is Fullført

– Sverre Larsen Team Mosjon Fullført

– Tony Halsall Egen bedrift Fullført

– Tor Inge Sagedal Egen bedrift Fullført

M55-59

1 Jostein Johannessen Statbil 32:35

2 Gunnar Lauvsland T.O. Slettebøe 34:03

3 Trond Sørensen Egen bedrift 34:52

4 Peder Sletfjerding NOV 39:49

5 Arild Magne Gundersen Egen bedrift 39:50

6 Yngvar Kiledal Handelsbanken 40:55

7 Kristen Bue Egen bedrift 42:06

– Åge Mørkesdal Sparebanken Sør Fullført

– Alf Gunnar Ulleberg Elcom Sør Fullført

– Arne Bujordet Jernbanen Fullført

– Bjør Ivar Kulien Egen bedrift Fullført

– Dag Efjestad Agder Energi Fullført

– Erik Johannessen KBR Fullført

– Frank Iversen Kr.sand kommune Fullført

– Fredrik Enge Egen bedrift Fullført

– Geir Vennesland Huntonit Fullført

– Helge Woxeng Nygård Norgesplaster Fullført

– Ivar Fossdal Huntonit Fullført

– Jørund Fjærbu Blatchford Ortopedi Fullført

– Kjetil Norby Egen bedrift Fullført

– Lloyd Flatebø Posten Fullført

– Nils Tore Augland Agder Energi Fullført

– Oddvar Borgersen Cameron Sense Fullført

– Ole Johan Bueklev Repstad Fullført

– Øyvind Trædal Nikkelverket Fullført

– Rune Andersen MHWirth Fullført

– Sigurd Lund Team Mosjon Fullført

– Svein-Olav Nordihus OneCo Fullført

– Terje Larsen Nikkelverket Fullført

– Terje Nandrup Egen bedrift Fullført

– Tom Kjetil Murberg Egen bedrift Fullført

– Tor Bergan Nikkelverket Fullført

– Trond Christensen MacGregor Fullført

M60-64

1 Odd Halvor Vassbø Rambøll Norge 29:35

2 Bjørn Rune Henriksen Elkem Fiskaa 34:20

3 Terje Georg Frigstad Egen bedrift 36:42

4 Pål Alfred Larsen Statbil 36:47

5 Arild Moen Tangen vgs. 36:50

6 Lars Helge Fossdal Sørlandet Sykehus 39:31

7 Morten Paulsen Visma 45:38

8 Jan Jensen Egen bedrift 46:45

9 Roy Sheppard CB 48:10

10 Åge Nilsen Gumpen Gruppen 48:45

– Arne Myklebost Egen bedrift Fullført

– Arvid Haaverstad Egen bedrift Fullført

– Bjørn Abrahamsen NOV Fullført

– Dag Brekkan Team Mosjon Fullført

– Eilif Johanssen Team Mosjon Fullført

– Ernst Johnny Jenssen Agder fylkeskommune Fullført

– Halvard Birkeland Egen bedrift Fullført

– Ivar Johan Aas Huntonit Fullført

– Jan Øyvind Pedersen Agder fylkeskommune Fullført

– Jan Torger Nilsen Elkem Fiskaa Fullført

– Joar Kvaase Otera Fullført

– John Rune Ingebretsen Team Mosjon Fullført

– John Zahl Cameron Sense Fullført

– Jon Steinar Viervang Sparebanken Sør Fullført

– Kai Rune Mitander Huntonit Fullført

– Knut Terje Engestøl Huntonit Fullført

– Martin Ugland Kr.sand Politi Fullført

– Nils Bjørge MHWirth Fullført

– Ove Pettersen Team Mosjon Fullført

– Øystein Bakke Tollvesenet Fullført

– Øyvind Torgersen Kr.sand kommune Fullført

– Paal Ingvar Hermansen Team Mosjon Fullført

– Reidar Sæstad DNB Fullført

– Roald Stallemo Posten Fullført

– Tom Haukom Air Products Fullført

– Vidar Sannes LSK Fullført

M65-69

1 Edgard Ellertsen Nikkelverket 34:02

2 Klaes van der Meer Statbil 36:41

3 Paul Otto Johnsen jr. Team Mosjon 39:37

4 Arild Aurebekk Gumpen Gruppen 39:50

5 Øistein Rosen Team Mosjon 41:34

6 Johnny Hansen Egen bedrift 42:26

7 Terje Cederberg Hansen Søgne kommune 42:37

8 Terje Taraldsen Agder Energi 43:22

9 Carl Georg Omdal NAV Agder 46:40

10 Kristian Langeland MHWirth 46:49

11 Magne Reier Jørgensen Sørlandet Sykehus 50:49

12 Arvid Brattland Gumpen Gruppen 52:14

13 Tore Heidenreich Team Mosjon 110:00

– Arild Vehus Team Mosjon Fullført

– Arnfinn Folkvord Nikkelverket Fullført

– Asbjørn Narvestad Repstad Fullført

– Bjørn Dag Truchs Team Mosjon Fullført

– Bjørn Reinhartsen OneCo Fullført

– Bjørn-Egil Haugland Huntonit Fullført

– Erik Dyngvold Egen bedrift Fullført

– Geir Stavseth Egen bedrift Fullført

– Gudvin Baldersheim Hennig-Olsen Is Fullført

– Hans Kristian Arnesen Egen bedrift Fullført

– Inge Solberg Radisson Blu Caledonien Fullført

– Kai Kyllingstad Sparebanken Sør Fullført

– Kåre Berle Team Mosjon Fullført

– Kåre Danielsen Sørlandet Sykehus Fullført

– Kjell Ivar Sangesland Team Mosjon Fullført

– Kristen Bue Team Mosjon Fullført

– Nils Martin Pedersen Sparebanken Sør Fullført

– Odd Gaute Drivdal Egen bedrift Fullført

– Oddvar Vårdal Kr.sand kommune Fullført

– Ole Vium Olesen Landmåler Sør Fullført

– Per Aasgaard MHWirth Fullført

– Per Arvid Tredal Future Production Fullført

– Per Kvinlaug Egen bedrift Fullført

– Roald Borgemyr Telesport Fullført

– Steinar Johan Flak MHWirth Fullført

– Svein B. Sødal Pentagon Fullført

– Svein Helge Mollestad Team Mosjon Fullført

– Tom Torjussen Team Mosjon Fullført

M70-74

1 Paul Joreid Team Mosjon 39:30

2 Aslak Bjotveit Statbil 42:46

3 Arnfinn Søyset Team Mosjon 44:35

4 Torbjørn Paulsen Visma 45:06

5 Jonny Anton Tveit Egen bedrift 48:15

6 Svein Kirkeby Lærerne 49:03

7 Arne Tolli Pedersen Kr.sand kommune 52:56

8 Helge Eg Johansen Egen bedrift 53:40

9 Arvid Martinsen Egen bedrift 59:00

– Alf Gurandsrud Landmåler Sør Fullført

– Anders Torbjørnsen Jernbanen Fullført

– Anders Wahlstedt Sørlandet Sykehus Fullført

– Arne Moen Team Mosjon Fullført

– Arne Paulsen Egen bedrift Fullført

– Arvid Bentsen Telesport Fullført

– Bengt Oliver Klemo Berry Packaging Norway Fullført

– Bjørn Egil Hansen Egen bedrift Fullført

– Bjørn Usterud Egen bedrift Fullført

– Carl Viggo Axelssen Egen bedrift Fullført

– Gunnar Fossestøl Egen bedrift Fullført

– Gunnar Johan Iglebæk Agder Energi Fullført

– Gunnar Magne Kåsa Agder Energi Fullført

– Hans Petter Ruud Agder Energi Fullført

– Harald Myhre Nikkelverket Fullført

– Helge Moseid Posten Fullført

– Inge Torrey Tjøm KBR Fullført

– Jan Olle Rasmussen Sørlandet Sykehus Fullført

– Jan Skogen Egen bedrift Fullført

– Johannes Oudalstøl Cameron Sense Fullført

– John Magnus Humborstad Team Mosjon Fullført

– John Sigve Haarr Kr.sand kommune Fullført

– Jon Anders Østhus Agder Energi Fullført

– Kåre Eidsaa Kr.sand kommune Fullført

– Kåre Vestøl Elkem Fiskaa Fullført

– Karl Ivar Moen Caverion Norge Fullført

– Kjell Bjærum Agder Energi Fullført

– Kjell Egil Gjerde Idrettens Fullført

– Knut Fosselie Team Mosjon Fullført

– Knut Pilskog Firenor Fullført

– Oddmund Sjøveian Kr.sand kommune Fullført

– Øystein Edvardsen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Øystein Kilander Sørlandet Sykehus Fullført

– Reidar Stav Johanssen Lærerne Fullført

– Sigmund Salthaug Egen bedrift Fullført

– Sverre Heggland Egen bedrift Fullført

– Thor Øystein Olsen Agder Bilskade Fullført

– Tor Pedersen Strai Kjøkken Fullført

– Tor Reidar Homme Bertel O. Steen Agder Fullført

– Torgrim Eldhuset Agder Energi Fullført

M75-79

1 Kåre Iglebæk Lærerne 41:00

2 Harald Flå DNT Sør 49:43

3 Jan Reinhard Hansen Egen bedrift 60:55

– Åge Holgersen Nikkelverket Fullført

– Arne Hallvard Holte Egen bedrift Fullført

– Erik Bugge Nilsen Egen bedrift Fullført

– Erik Falkum Radisson Blu Caledonien Fullført

– Erik Tønnesen Egen bedrift Fullført

– Håkon Kiledal Statbil Fullført

– Håkon Laudal VA Vegvesen Fullført

– Hans Gunter Bjerkemo Radisson Blu Caledonien Fullført

– Helge Breen Nordea Fullført

– Helge Simonsen Egen bedrift Fullført

– Ivar Kaafjord Team Mosjon Fullført

– Johannes Jacobus Feenstra Egen bedrift Fullført

– Johnny Arnt Bessesen Nikkelverket Fullført

– Jon Heggland Posten Fullført

– Kai Gyberg Varodd Fullført

– Kjell Holthe Nordea Fullført

– Kjell I. Svendsen Radisson Blu Caledonien Fullført

– Kjell Tønnessen Telesport Fullført

– Leif Sigbjørn Omdal Songdalen kommune Fullført

– Øivind Fredriksen Optimera Fullført

– Peder Grønnestad Vennesla kommune Fullført

– Svein Arne Andreassen Telesport Fullført

– Sven Erik Fagermann LSK Fullført

– Tor Erik Wasland Kr.sand kommune Fullført

– Tore Tangen Kr.sand kommune Fullført

– Willy Pettersen Oceaneering Rotator Fullført

– Yngvar Skaar LSK Fullført

M80-84

1 Borgar Haugland Team Mosjon 62:00

2 Oddvar Abrahamsen Optimera 68:00

– Arne Haugland Tratec Norcon Fullført

– Harald Reinert Hille Egen bedrift Fullført

– Jan Erik Olsen Egen bedrift Fullført

– John Arvid Lie Lærerne Fullført

M85-89

– Bjørn Ekberg Egen bedrift Fullført

– Einar Jørundland Lærerne Fullført

– Kjell Haugen Tilsynsgampene Fullført

– Per Steen Sandell Nikkelverket Fullført

M90-

– Reidar Ringere