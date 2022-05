UTØVERBLOGG: For drøyt to uker siden tapte jeg en jevn kamp mot han som senere tok sitt tredje EM-gull i juniorklassen. Jeg var fast bestemt på å revansjere meg med å vinne et nytt gull i junior-NM. Dessverre fikk jeg ikke oppkjøringen jeg hadde lagt opp til.

Etter EM fikk jeg en føling med to tidligere skader, og under fastingen i ramadan måtte jeg sette all trening på vent. Jeg rakk bare to treninger før NM. Jeg hadde samme mål der som i fjor: Å bli norgesmester og få forbundspokalen for beste juniorbokser i alle vektklassene.

Denne gang måtte jeg gå opp én vektklasse, ettersom ingen påmeldte boksere stilte opp i min vante vektklasse 75 kilo. Jeg bokset to gode kamper, inkludert finalen, der jeg møtte regjerende nordisk mesteren i 80 kilo. Jeg vant, og sikret meg også min tredje forbundspokal.

Jeg vil gjerne takke mine gode trener, ledere og treningspartnere i AIK Lund som har vist meg god støtte denne sesongen. Jeg vil også takke mine nære venner, familie og toppidrettsledere på KKG for å ha støttet meg og lagd en god plan for denne sesongen.

Min gode klubbkamerat Marius Hansen leverte et sterkt NM og var ikke langt unna å beseire gullvinneren i vektklasse 86 kg (som tidligere også har vunnet både NM og nordisk mesterskap).