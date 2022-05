UTØVERBLOGG: Denne helga kjørte jeg min aller første NM-runde i racing. Jeg har aldri kjørt racing før, men har erfaring med sporvalg og fartilpassing fra jeg kjørte gokart. I vinter gikk vi til innkjøp av ny bil (Honda Civic), så jeg hadde kun kjørt én test med bilen i Sokndal før denne første NM-runden.

Da vi dro hjemmefra, hadde vi ingen forventninger om hvordan løpet skulle gå. Vi viste ikke hvordan nivået var i klassen og hvordan jeg ville måle meg sammen med de andre konkurrentene.

Vi kom til Vålerbanen fredag. Da kjørte vi 4 treninger x 15 minutter. Rundetidene ble bedre og bedre, og de to siste treningene hadde jeg best rundetid av de i klassen min. Lørdagen kjørte vi kvalifisering og Finale 1. Kvalifiseringen gikk over femten minutter og jeg vant med best rundetid. Det vil si at jeg fikk startspor 1 i finale 1.

Denne finalen gikk over all forventning og jeg ledet fra start til mål og tok seier i Finale 1. I racing snur de om på de seks beste til neste finale. Det vil si den som vant, startet som nummer seks og den som ble nummer seks startet først. Så i finale 2 startet jeg som nummer seks og kjørte meg opp til en fin andreplass etter mye fighting og en tur i sandfella.

I finale 3 startet jeg som nummer fem siden jeg kjørte inn til en andreplass i finale 2. I denne finalen ble det mye fighting og jeg kjørte inn til en fin tredjeplass, noe som teamet og jeg er veldig godt fornøyd med. Sammenlagt ligger jeg nå som nummer to i NM-sammendraget i Racing, klasse GT4.

Nå lader jeg opp til siste helga i mai, da skal jeg kjøre 2. NM-runde i rallycross på Gardemoen. Jeg gleder meg utrolig masse og skal gjøre mitt beste. Tusen takk til alle samarbeidspartnere og sponsorer.