Fem gull til Grimstad-kickbokserne

Det har vært en tøff tid med strenge restriksjoner for oss som driver kontaktidrett, så det var etterlengtet og kjærkomment å konkurrere igjen. Vi stilte med seks utøvere i dette stevnet sist helg.

Kristyan Mavrov deltok i sin første konkurranse for klubben. Han deltok i både lettkontakt og kicklight. Han gikk til topps i begge disipliner og kom dermed hjem med to gullmedaljer. Han er hele er 202 centimeter høy og fikk vist at rekkevidde betyr en del i denne idretten.

Yvonne Murray har masse erfaring, men også for henne er det lenge siden sist konkurranse. Hun gikk fine kamper og vant sin klasse i -55 kilo lettkontakt.

Adrian Lauritzen Andresen deltok i to vektklasser i pointfight junior. I -74 kilovant han mens det ble sølv i – 69 kg. Adrian har vært en del skadeplaget, så det var godt å få noen positive svar i denne konkurransen.

Thea-Kristine Folegg deltok i -65 kilo lettkontakt for ungdom. Hun er tøff og dro i land en hårfin 9-8-seier i finalen. Hun har trent godt hele coronaperioden, og fikk betalt for det i dette stevnet.

I tillegg gikk Hedda Kjær-Andersen og Odd Emanuell Karlsen sine debutkamper i lettkontakt. Begge leverte veldig fine prestasjoner selv om det ikke ble seier.