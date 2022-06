I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

HORTEN: Ørn vant hele 8-1 og påførte dermed Arendal Fotball klubbens største nederlag noensinne. Og det i en kamp der Arendal på forhånd var favoritt.

Hvordan kunne det skje?

Det har heller ikke Roger Risholt noe godt svar på.

– Alt som kunne gå galt gikk galt, oppsummerer han.

Det begynte marerittaktig før det var gått 20 sekunder: Jonatan Byttingsvik rett og slett bommet på en enkel ball han skulle spille videre - og det førte til at hjemmelaget tok ledelsen 1-0.

Deretter ble Andreas Hellum utvist etter syv minutter etter en cornersituasjon der spissen forsøkte å nå ballen, men dommertrioen mente sparket var både for høyt og for farlig. Dermed direkte rødt kort.

– Det er ikke tilsiktet på noen måte. Men kanskje er det riktig etter regelverket, konstaterer Roger Risholt som selv måtte sitte på tribunen og se på de uvirkelige minuttene som fulgte - etter at han fikk to kampers karantene for sitt røde kort i sluttminuttene mot Start i cupen tidligere i uken.

Mot 10 mann økte Ørn til 2-0 etter 12 minutter og 3-0 etter 21 minutter.

Da var det, om vi skal være ærlige, game over. Men marerittet tok ikke slutt før Ørn hadde scoret åtte mål. Ole Marius Håbestad, som kom inn til pause, sto for Arendals redusering på stillingen 5-1.

– Det er bare vondt å oppleve noe sånt. Og vi skal kjenne på den vonde følelsen noen dager, sier Roger Risholt som fastslår at det ikke har noe for seg å lete etter unnskyldninger eller bortforklaringer.

– Det eneste vi kan svare med er å slå hardt tilbake i neste serierunde. Vi må vise i praksis at dette var et unntakstilfelle. Vi skal aldri fremstå slik, sier han.

Inngangen til kampen var slik den bruker å være.

– Vi har trent fornuftig og forberedt oss som vanlig. Alt virket normalt før kampen, understreker Arendal-treneren.

Det eneste som ikke var som normalt var altså at han selv var henvist til tribunen. Men det kan ikke forklare kollapsen, mener han selv.

– Vi kom fra en god cup-prestasjon mot Start, der vi fikk brukt mesteparten av troppen. De spillerne som startet kampen mot Ørn, var stort sett de samme som leverte årets beste prestasjon da vi vant hjemme mot Strømmen forrige helg. Hvorfor vi ender opp med å falle sammen som vi gjorde mot Ørn, er rett og slett uforklarlig for meg, sier Roger Risholt som er forberedt på at det også kan bli diskusjoner om det var klokt å gjøre så store endringer på cup-laget som stilte mot Start.

– Det er uansett etterpåklokskap. Det er ingen grunn til at de som leverte årsbeste forrige helg, ikke skal fortsette med samme, gode prestasjoner denne helgen - bare fordi noen av dem ikke spilte kamp midt i uken, sier han.

Marerittet i Horten ble ikke mindre av at dommeren reagerte på det han oppfattet som rasistiske tilrop fra Arendal-supportere som hadde tatt turen til Horten.

Bjørge Fedje, som satt på laglederbenken til Arendal Fotball under kampen, understreker at klubben tar skarp avstand fra rasisme og hatprat.

– Vi kan ikke rettferdiggjøre noen form for hets, men jeg vil ikke forhåndsdømme noen. Nå må vi ha fakta på bordet, og vi kan ikke uttale oss før vi har fått oversikt over situasjonen, sier han til Agderposten.

Daglig leder Kjell Ramberg i Ørn understreker overfor den samme avisen at de er fornøyd med hvordan klubbens representanter håndterte situasjonen.

– Både trenere og ledere i Arendal har beklaget hendelsen. Det synes vi er bra, og det er ikke noe problem mellom klubbene, sier han til Agderposten.

Se kampfakta her