VENNESLA: Selv om årets sesong godt kan beskrives som ustabil, er det noe som går igjen, og det er at Anders Bjørge og Vindbjart herjer med Halsen. Bjørge kom inn som innbytter i Larvik, og satte inn et par mål på tampen i det som endte med seier 7-2.

Lørdag spilte han fra start, men ventet til 2. omgang med å lage et hat-trick. Det sikret en ny storseier, denne gangen stod det 6-1 på måltavla da dommeren blåste av.

Tre poeng er meget viktige å få med oss nå, det er fortsatt kamp i bunnen om å overleve i Norsk-Tipping-ligaen. Vi ser at våre nærmeste konkurrenter også tar poeng, men spiller vi de resterende fem kampene på samme nivået som mot Halsen, bør dette gå greit.

Tidlig scoring

Robert Våge Skårdal startet ballet med nettkjenning etter syv minutter med en perfekt plassert heading i bue over en litt feilplassert keeper. Assisten kom fra Daniel Tørressen Eikeland fra sentralt i banen. Våge Skårdal satte også inn nummer to, etter en drøy halvtime. Nokså lik fremgangsmåte, men denne gangen var det Mustafa Omarkheil som sendte ballen inn i rommet som høyrekanten vår søkte.

Robert Våge Skårdal sender Vindbjart opp i 2-0. Foto: Stian Bøe

Med to mann på ryggen fant den bitte lille åpningen forbi keeper og inn i lengste hjørne. 2-0 er en farlig ledelse, og det tok bare noen få minutter før Halsen svarte. Våge Skårdal var nok muligens sist på ballen igjen, men kun i et desperat forsøk på klarer ballen som var på vei inn i mål. En bra 1. omgang, men ledelsen var halvert.

2. omgang startet positivt, Brian Stangnes Kjeldsberg var veldig nær på å øke ledelsen etter veldig fint spill, men denne gangen gjorde keeper en sterk redning. Det tok likevel ikke så lang tid før målet kom. Etter 57 minutter ble igjen Våge Skårdal involvert i angrep, med to mann på seg. Det betød med plass for Bjørge sentralt, som også fikk lobbet ballen perfekt inn til seg. Bjørge skar utover og ventet tålmodig på at keeper skulle gjøre et mottrekk før han løftet ballen over ham og i mål.

Solide innbyttere

Om det var nervene som slo inn, eller om gjestene tok ut alle krefter i et forsøk på å redde et resultat vites ikke, men på 3-1 skapte i hvert fall Halsen tre store muligheter, og vi var veldig heldige som ikke fikk ett eller to mål imot. I stedet gjorde vi grep med et kvarter igjen, Eirik Ryger og Christoffer Lindberg kom inn for å terge et slitent Halsen-forsvar, og det fungerte neste umiddelbart. Ryger fikk ballen fra Tørressen Eikeland, men gjorde mesteparten av jobben selv. Et liten tupp forbi sin oppasser og satte fart mot mål før en liten finte ga ham vinkelen han trengte til å gi oss en sikker ledelse.

Eirik Ryger jubler for mål og 4-1. Foto: Stian Bøe

Noen minutter senere var Ryger i fart fremover igjen, ballen kom fra en annen innbytter, Berry Gerezgi, og ble sendt videre, på tvers av feltet. Anders Bjørge kan være frustrerende å se på når ting ikke stemmer helt, men når han er på rett plass i slike situasjoner, blir det mål.

Første hat-trick

Det var likevel ikke helt over ennå. Lars-Georg Reinlund Sæther var nære på å tuppe inn nummer seks etter en dødball, men ballen gikk like utenfor. Det ble likevel målpoeng på karmøyværingen, ett minutt fra slutt ble han spilt fri av Christoffer Lindberg, og slik som kampen skred frem var valget enkelt. Send ballen inn foran mål til Anders Bjørge. Dagens tredje, hans første hat-trick for A-laget og han står nå med elleve scoringer så langt i år.

Anders Bjørge gjør det han kan best: Score mål. Foto: Stian Bøe

Jobben er ikke gjort ennå, men dette var et langt skritt på riktig vei. En tøff bortekamp i Tønsberg venter til helgen.