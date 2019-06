EM-kravet er i boks!

UTØVERBLOGG: I år har jeg hatt en veldig bra innendørssesong og utendørssesongen har også gått bra til nå. Målet mitt før sesongen var å kvalifisere meg til U20-EM både på 100 meter og 200 meter. For halvannen uke siden klarte jeg kravet på den korteste distansen, da jeg løp på 11.88 sekunder. Det er personlig rekord, og to hundredeler under EM-kravet. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Kravet på 200 meter er 24,30 sekunder, som er 18 hundredeler raskere enn min pers. Jeg har to muligheter til å klare det kravet, henholdsvis i Sverige kommende helg og i Boysen Memorial helga etter.

U20-EM arrangeres i svenske Borås fra 18. til 21. juli, og jeg satser på å være i knallform da. Videre er målet å være blant de beste sprinterne i landet og kvalifisere meg til øvrige mesterskap.

Jeg begynte med friidrett som åtteåring, og visste allerede da at dette var noe jeg ville holde på med. Det var pappa som inspirerte meg til å begynne. Han har selv drevet med friidrett og har alltid vært med på stevner og treninger. Jeg spilte også håndball i en del år, men sluttet som 15-åring for å kun satse friidrett.

Privat

Da jeg ble eldre, begynte pappa å trene meg fast og jeg satset mer på sprintdistansene 100 meter og 200 meter. Det er pappa som lager treningsopplegget mitt, og følger meg stort sett opp på hver treningsøkt, noe jeg er veldig takknemlig for. Han kjenner meg godt og vet dermed hva slags type trening som passer meg best.

Privat

I løpet av en uke har jeg mellom seks til ti treningsøkter, avhengig av sesongen. Fordi jeg er sprinter er mye av øvelsene eksplosive. På løpsøktene løper jeg alt fra kortsprint på 40 meter til intervaller på 300 meter. I tillegg til en del løpsøkter trener jeg også mye styrke og spenst. Nå som det er sesong trapper vi ned treningen for å få overskudd til stevner. I denne perioden trener vi også mer kvalitet, med mer fokus på maksfart og lengre pauser mellom løpene.

I Lyngdal har jeg masse bra treningsfasiliteter. Utendørsbanen er bra og rett ved siden av har vi en innehall, som gjør at jeg kan trene inne på vinteren. Styrkefasilitetene er også topp. To ganger i uka er jeg på Lyngdal friidrett sine fellestreninger, ellers trener jeg stort sett alene. Mine mål og ambisjoner videre er å fortsette å perse og bli best mulig.