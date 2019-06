Landsbestetider av Rypestøl i Aquarama Open

KRISTIANSAND: Disse tidene, henholdsvis 4,17.07 og 17.03,88 minutter, er tredje beste tider på all-timelistene til Norges Svømmeforbund.

Aquarama Open sist helg, med Vågsbygd SLK og Varodd som arrangører, viser at svømmesporten i Agder har både bredde og topper. Utover de gode tidene til Malene, leverte Agder-svømmerne en rekke gode tider og vant en rekke øvelser i sine klasser i Aqurama Open.

Ole Marius Rist Jensen (18) fra Team Sør/KSA gjorde 200m medley på pene 2,10,17 mens like gamle Dennis Aateigen, også han Team Sør/KSA hadde 2,09,17 på 200m rygg. Begge guttene vil ganske sikkert være med å kjempe om medaljene i disse øvelsene i langbane-NM for både juniorer og seniorer.

Øyvind Thorsen

Juni Iversen Refstie (18) fra Team Sør/KSA og Adina Lønseth Ringsbu (16) fra Varodd gjorde sterke langbane-tider og blir to spennende utøvere i NM. Juni kom denne gangen ned i 1,13,72 på 100m bryst, mens Adina perset grundig på 100m rygg med flotte 1.06,68.

17-åringene Andreas Håbesland Klausen og Birk Lee Johansen, Team Sør/KSA svømte 1500m fri på 16,44,40 og 16.48.83 og begge har forbedret seg stort det siste året på flere distanser.

Hanna Hovda Kristensen.

Varodds Vetle Andersen Øksendal (16) gikk til topps i årsklassen på 50m rygg (30,37) og 100m rygg (1,05,93) og like gamle Martin Holteberg, Team Sør/Farsund toppet listene hele fire ganger med serien 50m fri (25.53), 100m fri (56,37), 200m fri (2,05.64) og endelig 50m butterfly (27,71). Mandals Kristoffer Syvertsen (16) vant 100m bryst på 1.13.36.

Bronsevinner fra ÅM, Ole Einar Ueland fra Team Sør/KSA sørget for at årgang 03 også toppet listen på 200m medley med 2.18.02. Her har Agder virkelig en spennende årgang!

Vi nevner også Lucas Paturel (15) fra Farsund som vant klassen i 1500m fri (18,39,88), Mats-André Andreassen (15) fra Grimstad med seier på 200m butterfly på 2.24.49 og like gamle Jonas Oudalstøl, Vågsbygd med pene 2.07.77 på 200m fri, samt 14 åringen Oskar Erklev fra samme klubb med 2,11,75 på samme distanse.

Silje Ringsbu

I tillegg til disse nevnte svømmere var det også stor framgang og fine plasseringer av kretsens yngste svømmere, spesielt på jentesiden.

Team Sør vant hele tre stafetter i god konkurranse i tøffe oppgjør med flere av landets bedre klubber, og gledelig fulgte Varodd svømmeklubb med flere gode plasseringer i stafettene. Det blir spennende å se begge Agder-klubber i stafettene under langbane-NM.

Malene Rypestøl reiste sammen med Team Sør og andre NM langbane-deltakere direkte til 15 dagers langbane-leir i Spana allerede dagen etter Aquarama Open.