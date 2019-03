De har mange av de samme egenskapene de to profilene, men det de er likest på, er nok at de begge har en enorm toppfart.

V65-1 2140 autostart Start 18.15

1 Kleppe Elfina Å Ten Vant sist. Trippelsjanse. C 2 Fjeldbaus O Øst Møter gode hester. C 3 Eilert J Gau Ikke vist seiersform. C 4 Trø Flax L Kol Litt utur sist. Premie. C 5 Lego U.N. J Und Kan en del. Tøffere nå. C 6 Anka J Eri Premie er målet. D 7 Torden Prinsen T Sol Løp i kroppen. Premie. C 8 Irma H.R. S Hei Bra form. Trippelhest. B 9 Vikson A Ber Lang pause. C 10 Vital Sjanell O Gje To løp i kroppen. C 11 Vital Vinter K Løv Herlig kriger. Av de bedre. B 12 Stjerne Bo H For Premiesjanse. D 13 Flammen Julie D Dal Smyger med. Maks trippel. C 14 Reinfaks G Mik Svak sist. Kan bedre. C 15 Lesja Odin Ø Tjo Vinnermaskin. Vinner igjen. A

Lesja Odin-Vital Vinter-Vital Sjanell Outs: Irma H.R.

Vinnerhesten 15 Lesja Odin gjør sin 16. start i karrieren. De 15 første har resultert i like mange triumfer. Han har helt enorme fartsressurser og selv om han har 40 meter tillegg, blåser han denne på en langside. Det er kun en dårlig dag eller store posisjonsproblemer som kan ta fra ham seier nummer 16.

V65-2 1609 autostart Start 18.35

1 Cabelino T Sol Garantert fin reise. C 2 Golden Loom L Kol Maks sist. To løp i kroppen. C 3 Maksi Muscles P Bue Gjør fine løp hver gang. B 4 Nicky Me A Sal Usikker form etter lang pause. C 5 Spenda Helmax V Tjo Møtte gode hester sist. C 6 Satori K. Divic P Kal Kan litt på sitt beste. C 7 Classic Thompson J Und Best i tet. C 8 Egon Lobell G Mik Premie er målet. C 9 Photoshoot O.S. O Øst Litt bedre enn raden. B 10 Gianluca B.R. Å Ten Fin form. Rett selskap. A

Gianluca B.R.-Maksi Muscles-Satori K. Divic Outs: Photoshoot O.S.

10 Gianluca B.R. har virkelig funnet stilen i Tengsareids regi. Utvikler seg fra start til start og mot rett selskap, så har han en fin vinnersjanse. 3 Maksi Muscles står best til spormessig av favorittene i dette løpet. På en rask vårbane er det gunstig å få tet. Kommer han seg dit uten for mye sverdslag, er det ingen tvil om at han kan lede helt til mål er passert. 9 Photoshoot O.S. har bedre form enn hva raden viser i tillegg til at hun har fått to løp i kroppen etter pause. Står i et fint spor og er garantert en fin reise.

V65-3 1609 autostartStart 18.55

1 Lost Genius J Gau Henger med til en premie. C 2 Royal Winner V Tjo Bedre form enn raden. B 3 Helen Boko P Bue Knallform. Møter noen gode. B 4 Graceland E.P. L Kol Gjort to fine løp på rad. A 5 Lady Lara O Øst Meget bra sist til seier. B 6 That's Good Chip Å Ten Er i fin form. B 7 Neverending L. D Dal Løp i kroppen har gjort godt. B 8 I See U. One K Sør Vanskelig fra dette sporet. C 9 Camillo Neo S Juk Premie er bra. D 10 Ervin Boko Ø Tjo Svak sist Kan mye bedre. B

Graceland E.P.-Helen Boko-Ervin Boko Outs: Royal Winner

Et meget flott løp med mange vinnerkandidater. 4 Graceland E.P. imponerte med en overraskende og sterk seier nest sist på Sørlandets Travpark. Måtte bakke sist, men spurtet enormt og vant på en sterk tid. Blir det tempo i løpet så henter hun mange til slutt. 3 Helen Boko har vært meget god, men går nok opp en klasse motstandsmessig. Hun har et fint spor og kan absolutt vinne igjen. 2 Royal Winner, ja han vinner snart løp. Galopperte inn mot oppløpet sist i en trang situasjon. Fra et nydelig startspor er han garantert en fin reise. Må med på alle bonger.

V65-4 2160 volte til v/53,116 Start 19.15

1 Etne Spretten Ø Tjo Fin form. En av flere. A 2 Lille Odin H Tha Herlig ekvipasje. B 3 Åsa O.K. H Tve Gjør fine innsatser hver gang. C 4 Kilestjerna J Eri Kan litt bedre enn vist. C 5 Nygårds Viking P Kal Kommer ut etter pause. D 6 Skjetnefaxa Å Ten Bra toppnivå. B 7 Dag Eldmi D Dal Kan mye, men galopperer. B 8 Alvin Tyr H For Lang pause. Premie. D 9 Stjerne Smell S Juk Vanskelig oppgave. D 10 Aasvind G Flå I fin form. Gardering. B

Etne Spretten-Aasvind-Lille Odin Outs: Skjetnefaxa

1 Etne Spretten har virkelig begynt å skjønne hva dette dreier seg om. To strake triumfer har det blitt og den tredje kan komme søndag. 10 Aasvind er belastet med et langt tillegg. Han er i meget fin form og med litt klaff på reisen, så har han en fin vinnersjanse. 6 Skjetnefaxa har rotet litt i det siste, men virket forbedret sist og er på gang igjen. 2 Lille Odin og glade Harry er en samspilt ekvipasje. Får han det rette løpet, har han så bra toppfart at han kan speede ned alt og alle.

V65-5 1640 volte til v/100,300. Sørlandsmesterskapet Start 19.35

1 First Action H Tve Premie er bra. C 2 Broadway Valley N. M Fin Er i meget fin form. Kan sjokke. B 3 Texas Bonheur J Eri Premiesjanse. D 4 Albarella Rags Å Ten Absolutt med i fremste rekke. B 5 Guccio Fortuna Ø Tjo Mer enn god nok. B 6 Julia Early P Kal I fin form. C 7 Cromwells Shadow L Kol Fjorårsvinneren. B 8 HöwingsSilberpfeil O Øst Svak sist. C 9 Make My Day T.J. D Dal Skuffet sist. Kan mye bedre. B 10 Lonely Warrior P Bue Premie er bra. C 11 Dante Kievitshof V Tjo Sjanseartet spor. C 12 Ranja Hill A Ber Fornøyd med premie. C 13 Grace Yoga G Mik Mye bedre form enn raden. B 14 Thai Voyager J Und Vanskelig herfra. C 15 Whatsoflying S.S. T Sol Best, men langt tillegg. A

Whatosflying S.S.-Guccio Fortuna-Grace Yoga Outs: Albarella Rags

15 Whatsoflying S. S. blir min favoritt til å vinne Sørlandsmesterskapet selv fra 40 meter tillegg. Har bra kapasitet og med litt tur på veien så kjemper han helt i toppen. 5 Guccio Fortuna er ikke noen volteekspert. Han rotet seg bort sist, men uten galopp så er han med på målfotoet. 4 Albarella Rags skuffet sist, men har vært meget god i hele vinter. Sprint er nok ingen fordel, men er hun på skuddhold når det tutes for oppløp, så kjemper hun om seieren.

V65-6 2140 volte til v/105, 210,350,760. Sørlandsmesterskapet Start 19.55

1 Nesvik'n Å Ten Vært flink. Kan vinne igjen. B 2 Gerifaks G Mik Herlig gammel kriger. C 3 Eigelands Rebecca D Dal Bra nok uten galopp. C 4 Lille Senumsprinsen J Und Forbedret sist. C 5 Lome Perla O Øst I fin form. B 6 Valle Hugo Ø Tjo Skuffet sist. Hatt pause. B 7 Bjørnemyr Tara J Eri Flink og rask dame. C 8 Jerkla O.K. L Kol Gikk bra sist. B 9 Hovs Frøya P Kal Skuffet i det siste. C 10 Voje Per A Ber Premiesjanse. C 11 Will Teddy R Rol Knallform, men vinner sjelden. B 12 Kringeland Enok T Sol Herlig type. B 13 Langlands Odin V Tjo En billedskjønn traver. A 14 Will Lita C Rol Knallgod sist i nederlaget. B 15 Arnspik P Bue Gikk bra sist. C

Langlands Odin-Will Lita Will TeddyOuts: Kringeland Enok

En sportslig perle serveres i Sørlandsmesterskapet for kaldblodshester. 13 Langlands Odin vant sist på travparken og dokumenterte form. Har et langt tillegg, men han er i så bra form at det kan gå selv herfra. 14 Will Lita er også belastet med tillegg. Hun var knallgod sist i nederlaget mot min favoritt. Hun fikk tet og ble trykket på hele løpet. Kan også gå bra bakfra og med de rette ryggene så kan hun speede fort. 12 Kringeland Enok har startet mye i det siste, men innsatsene har vært meget gode. Litt annerledes løpsopplegg denne gangen, men han skal regnes uansett.

Lite V65-forslag:

V65-1: 15 Lesja Odin

V65-2: 10–3

V65-3: 4-3-2-10

V65-4: 1 Etne Spretten

V65-5: 15-5-4

V65-6: 13-14-12-11

96 kroner

Stort V65-forslag:

V65-1: 15 Lesja Odin

V65-2: 10–3

V65-3: 4-3-2-10-5-7-6

V65-4: 1-10-6-2-7

V65-5: 15-5-4-13-2

V65-6: 13-14-12-11-1

1750 kroner