Sikret Fløy-seier mot Bryne 2

BRYNE: Halvannen time på finsko gjennom Kristiansands gater i Borgertoget, samt tidlig avreise i biler til Bryne, er nok ikke den beste oppladningen til en fotballkamp.

Men Fløy gikk optimistisk til verks mot et ungdommelig og godt organisert Bryne 2-lag, og fikk raskt et spillemessig overtak. Allerede etter to minutter kunne Fløy ha scoret, men det gode frisparket fra Dardan Dreshaj gikk rett gjennom feltet uten at noen Fløyspillere fikk foten på den.

Utover omgangen var det Fløy som hadde overtaket uten at det resulterte i de store sjansene. Nærmest var nok Anders Hella da han mot slutten av omgangen kom alene med eks-Fløykeeper Andreas Hoppestad, og den duellen gikk sistnevnte seirende ut av. Christoffer Myhre måtte for øvrig ut med leggskade da kvarteret var spilt.

Sterk start etter hvilen

I pausen ble man enige om å komme mer helhjertet inn i 16-meter feltet, og være litt mer presise på det sugende gressunderlaget.

Og gutta startet omgangen meget sterkt. Etter 50 minutter satte Matej Dekovic pannebrasken på en corner fra kloss hold, men Hoppestad reddet glimrende. Så etter 54 minutter kom endelig forløsningen. Et innlegg fra høyresiden, headet Jone Bjerkreim Kleppa glimrende tilbake i feltet der Lasse Sigurdsen headet sikkert i mål. Etter 56 minutter var Hoppestad fint nede i hjørnet på et Anders Hella-skudd. Samme fikk en fin mulighet til å øke ledelsen halvveis i omgangen etter et meget bra Kleppa-innlegg, uten tellende resultat.

Så etter 70 minutter kom kampens desiderte høydepunkt. Stopperkjempen Johan Naglestad ble stående igjen etter corner, og mottok ballen på 16-meteren. Her tråklet han seg gjennom Bryneforsvaret før han skjøt ned i venstre hjørne.

Etter dette kom Bryne 2 til et par meget store sjanser, men effektiviteten var ikke god nok. Dermed ebbet kampen ut med 2-0-seier og jubelen sto i taket hos slitne Fløyspillere.

Naglestad bestemann

Dagens Fløyspiller var så avgjort Johan Kvame Naglestad, men ros til hele gjengen for helhjertet gjennomføring, noe også trener Nikola Trajkovic var meget fornøyd med. Nå er det hjemmekamp mot Flint førstkommende lørdag, deretter følger tre bortekamper på rad.

Lørdagens Fløy-lag: Ante Knezovic, Isak Reinhardsen, Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Jørgen Richardsen, Jone Bjerkreim Kleppa (Daniel Tørresen Eikeland 88. min) Tobias Henanger, Anders Hella (Erik Nuland Marcussen 90. min) Christoffer Myhre (Henrik Andre Dahlum 18. min) Dardan Dreshaj (Sebastian Fredriksen 82. min) og Lasse Sigurdsen (Magnus Ask Mikkelsen 90. min)

Tilskuere: 140

Dommer: Alexander Stephane Milanovic Pøssl (Bogafjell)

Gult kort: Henrik André Dahlum