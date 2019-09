KDK-danserne sprudlet på hjemmebane

KRISTIANSAND: Sist lørdag arrangerte Kristiansand Danseklubb FDJ7 "Dancing Pirate", som er norgesseriens sjuende konkurranse av totalt ti. KDK stilte med 18 utøvere på golvet.

Freestyle er en krevende idrett med høyt tempo og spektakulære danse,- og turnmomenter. Det kreves styrke, kondisjon, spenst, kombinert med utstråling på golvet. Slowdance er en roligere sjanger innen freestyle, som får mer fram det vakre og sensuelle i dansen. Freestyle er en fantastisk sport, siden den kombinerer det vakre og sensuelle med det tøffe og fartsfylte.

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Søndag arrangerte KDK også Street Challenge 2, en regional konkurranse, og et Vest Norsk Regionmesterskap i Urbane Stiler.

Det ble en helg fylt med masse idrettsglede og flotte danseprestasjoner. Det ble sosialt samvær med alle våre dansevenner fra andre deler av landet. Klubbens medlemmer har i lang tid stått på og lagt ned utallige dugnadstimer for å få til dette store arrangementet, som bare lørdag til FDJ7, hadde 200 påmeldte dansere.

‘Last Dance’ som konkurransedanser og utøver, klubbens hovedtrener Freestyle. Takk for en utrolig flott performance Nina Marie Gyberg.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Video under: ‘Last Dance’ som konkurransedanser og utøver, klubbens hovedtrener Freestyle. Takk for en utrolig flott performance, Nina Marie Gyberg.

KDK stilte med fire utøvere i klassen under 11 år, og for Kaja og Tuva var dette deres aller første freestylekonkurranse. Alle jentene leverte fine runder på golvet, og utstrålte masse danseglede og energi. Vi gleder oss til å følge alle disse fire, unge lovende danserne framover.

Privat

Gratulerer masse til alle utøvere fra alle klubber som har besøkt oss denne helga. Dere er vinnere alle sammen med deres energi, mot og begeistring dere utstråler fra dere entrer hallen til konkurransen er over. Dere er samtlige flotte representanter for idretten. Vi gleder oss og ser fremover til neste konkurranse. Takk for oss !