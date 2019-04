Keeper: Rune Almenning Jarstein

Rune har ekstreme kvaliteter som gjør ham til den beste keeperen jeg har spilt med. Han var så suveren i feltet at det var ikke engang vits å hoppe inn i duell med ham. Hvis du imidlertid gjorde det, ble du mest sannsynlig skjelt ut etterpå, for han hadde et vanvittig temperament og vinnerinstinkt. Kunne også blitt en god spiss – ofte toppscorer i Odd Grenlands romjulscup i Skien.

Høyre back: Nils Petter Andersen

Vi spilte sammen i to perioder i Fløy. Nils Petter blir høyreback på dette laget, men er vel så god som midtstopper. Nils Petter er enhver treners drøm: Seriøs, hardtarbeidende, gjennomtrent og med en evne til å score spektakulære mål! DJ Andersen må med på dette laget.

Ole M. Borgersen

Midtstopper: Steffen Hagen

Har spilt med Steffen i tre klubber (Vigør, Mandalskammeratene og Odd Grenland). Vi vaar romkamerater både i MK og Odd Grenland. Bunnsolid midtstopper som aldri er skadet eller spiller dårlige kamper. Er blitt en legende i Odd Grenland hvor han nylig tangerte Morten Fevang med 423 kamper.

Midtstopper: Lars Martin Engedal

Kaptein med stor K som jeg hadde gleden av å danne midtstopperpar med i Fløy. En mann som alltid gir 100 % og som går foran både på og utenfor banen. I tillegg til å være en god spiller var han også en fantastisk botssjef som hadde orden i sakene.

Venstre back: Tor Olve Fagnastøl

Tor Olve er den beste hodespilleren jeg har spilt med. I løpet av årene våre sammen i MK tror jeg ikke han tapte en eneste hodeduell. Han hadde et ekstra ledd i nakken som gjorde at han alltid kom høyest i duellene. I tillegg var han «klin gal i hodet» og hadde sannsynligvis hoppet gjennom en betongmur, med hodet først, hvis han trodde han kunne nå en ball. Glemmer aldri at han tok meg i forsvar da Svein Hansen skjelte meg ut på en trening dagen før kamp. Undertegnede var 18 år og hadde unnlatt å føre ballen fram i banen da jeg burde gjort det. Svein klikket og ropte fra sidelinjen: «koffer i helvete tok du ikke med deg ballen forbi ...». Så kommer det rolig fra Tor Olve på venstrebacken: «Slapp av Svendsen, gutten er jo bare 18 år ...».

Høyre kant: Chukwuma «Bentley» Akabueze

Kom til Odd Grenland som 17 åring og fast inventar i Nigerias A-landslagstropp. Tilbrakte minst tid i styrkerommet, men hadde lagets beste sixpack. Rå fysikk og meget god med ball – gikk under kallenavnet «trollmann». En morsom historie er da Bentley nettopp var kommet til klubben, og jeg som 21-åring fikk i oppgave å hjelpe ham med diverse praktiske gjøremål. En dag etter trening ble jeg med inn i leiligheten hans og oppdaget en svær gryte på komfyren som inneholdt afrikansk stew (type gryterett). Denne kunne visstnok stå på lunk i flere dager. Jeg fikk vondt av Bentley og bestemte meg for å introdusere ham for Grandiosa. Etter en tur på butikken og et lynkurs i «hvordan lage grandis» gikk jeg hjem. Neste dag ga Bentley meg en klem på trening og takket meg for å ha introdusert ham for denne fantastiske retten. Det jeg ikke visste var at han hadde gått tilbake på butikken og kjøpt sju nye pizzaer som han i de påfølgende dagene spiste til middag. Det endte med at spillerutvikleren i klubben fikk nyss i Bentleys nye kosthold og han måtte forklare ham at Grandiosa hver dag ikke var forenlig med å drive toppidrett.

Torstein Øen

Sentral midtbane: Leif Otto Paulsen

Vi spilte sammen i Vigør og Bryne. Leif Otto er en vinnerskalle og en drømmespiller å ha foran seg som midtstopper. Første gang vi spilte sammen var da vi var sju år i Vigør. Leif Otto var alltid toppscorer på laget og spilte stort sett over hele banen. Han er en som går i krigen, noe som resulterer i en del gule og røde kort. I vår siste kamp sammen, for Bryne borte mot Moss, headet Markus Ringberg inn 1–1 i det 89. minutt. Dette gjorde Leif Otto så forbannet at han et par minutter etter kampslutt dro på seg rødt kort fordi han mente at jeg ble dyttet av Ringberg i forkant av duellen som endte med scoring.

Sentral midtbane: Tommy Svindal Larsen

Ofte omtalt som «Guds gave til fotballen». Tommy var også «Guds gave til en ung høyreback» som av og til var i tvil om hvor han skulle spille ballen på vei fram i banen. Man kunne alltid spille til ham. Det var ikke så nøye om du la en god pasning, for han fikk alltid tak i den og han hadde alltid roen til å gjøre noe fornuftig med ballen.

Venstre kant: Christopher «Doffen» MacConnacher

Dette laget trenger også litt skotsk vinnermentalitet. Vi spilte sammen de to sesongene jeg var i Jerv. Vi rykket opp begge årene. Husker godt da Martin Ødegård (den gang 15 år) prøvde seg på tunnel på Doffen da vi møtte Strømsgodset 2 på Levermyr i 2014. Doffen klappet bare sammen beina og slengte følgende melding til Ødegård: «Ikke prøv deg din j ... drittunge». Start er heldige som får denne karen med på laget fra 1. juni – ikke som spiller, men som administrativ leder.

Spiss: Stig Martin Aadnevik

Jeg spilte sammen med Stig i Vigør fra første klasse på barneskolen og opp til vi kom på A-laget. Stig er den beste spilleren jeg har spilt med som ikke ble fotballspiller på heltid. Noe han definitivt kunne blitt. Måten han dominerte og avgjorde kamper på glemmer jeg ikke. Var sterk som en okse, men også teknisk slepen. Men mest av alt hadde han en fantastisk evne til å dukke opp foran mål når laget trengte en scoring.

Erling Slyngstad-Hægeland

Spiss: Wilhem Pepa

En hardtarbeidende målscorer som jeg har tilbrakt utallige timer i bil sammen med da vi pendlet til henholdsvis Grimstad og Arendal. Når man tilbringer så mange timer i bil sammen, kommer det mange drøye historier, men det som blir fortalt i bilen, blir i bilen. Vi har tre opprykk sammen og mange andre gode minner fra fotballbanen!

Mitt flaueste øyeblikk:

Da jeg kom på banen med shortsen feil vei i en hjemmekamp for Odd Grenland i 2008.

Største øyeblikk:

Tippeligadebut foran 17.000 gale bergensere som sang «Gullet skal hem» i 2007. Aldri opplevd slik stemning på en stadion verken før eller etter!

Beste medspiller:

Tommy Svindal Larsen. En nær komplett fotballspiller.

Beste motspiller:

Steffen Iversen. God timing i lufta og en utrolig evne til å trekke seg bak forsvareren og hogge til når du minst ante det. Det irriterer meg ennå at han sendte oss (MK) ut av cupen i 2006 med en scoring i det 87 minutt.

En morsom historie:

Sommeren 2007 gikk vår kaptein på Odd, Morten Fevang, inn i en susende takling og brakk beinet på en ung Bodø Glimt-spiller i en ubetydelig treningskamp. Dette gjorde Morten og oss andre på Odd Grenland meget upopulære blant Bodø Glimt-supporterne. Tilfeldigvis endte vi opp med å skulle spille kvalikkamp mot Bodø Glimt seinere den høsten. Vi ble da møtt av rasende Bodø Glimt-supportere på flyplassen som blokkerte utgangen for oss med store bannere samtidig som de slang nordnorske skjellsord til oss. Kvelden før kamp meldte det seg noen angrende fans i resepsjonen på hotellet og ba om å få lov til å overrekke Rune Jarstein en blomst og en unnskyldning for «velkomsten» vi hadde fått på flyplassen. Rune takket og tok med seg blomsten opp på rommet hvor romkamerat Morten Fevang også var. Rundt klokka 04 den natten våknet plutselig Rune av en høy skjærende gammeldags vekkerklokke som lå gjemt i blomsten.

Rune reagerte lynkjapt og spratt opp for så å kaste hele blomsterbuketten så langt han klarte nedover gangen på hotellet før han smelte igjen døra og la seg godt under dyna. Ved frokost neste dag sa han at han først trodde det var en bombe som lå i blomsten, noe vi andre som sov lenger nede i gangen var glad for at det ikke var.

Privat

Navn: Sven Fredrik Stray

Født: 29. januar 1985

Yrke: Prosjektleder

Tidligere klubber: FK Vigør, Mandalskameratene, Odd Grenland, Bryne FK, Fløy IL , FK Jerv, Arendal Fotball

Meritter: Glad i opprykk. Seks opprykk på 12 sesonger i perioden 2006-2017.

