Fløy-seier i serieåpningen

KRISTIANSAND: Lørdag var det klart for første seriekamp i Norsk Tipping-ligaen etter ett år i PostNord-ligaen for Fløy. I 2017 avsluttet vi med hjemmekamp mot Staal Jørpeland der det endte med 4-1-seier, etter fire scoringer av Dardan Dreshaj. Våre gutter er opprykksfavoritter også dette året i Norsk Tipping-ligaen.

Fakta: Kampfakta: 1. serierunde i Norsk Tipping-ligaen avd. 3 Fløy – Staal Jørpeland 3–1 (1–0) Mål: Thorsen (’35), Dreshaj (’66), Kotus (’83), Dahlum (’90). Gult kort: Dekovic, Sigurdsen (Fløy) – Nag, Holta (Staal). Dommer: Sander Johannessen (Randesund IL) Tilskuere: 251 Fløy (4-3-3): Knezovic – Kleppa, Naglestad, Dekovic, Richardsen (K) – Henanger, Heggi, Richstad – Thorsen, Sigurdsen, Hella. Benk: Olsvoll, Marcussen, Markovic, Dahlum, Myhre, Ask Mikkelsen, Dreshaj.

Dagens kamp mot Staal åpnet med et tidlig gult kort til Fløy-stopper Dekovic, da han taklet knallhardt i åpningsminuttene. Den første halvtimen var jevnspilt med sjanser til begge lag i den sterke vinden.

Fløy satte ballen i mål ved en anledning men Sigurdsen ble avblåst for offside etter at Fløy vartet opp med finspill langs bakken. Ifølge pappa Sigurdsen (les: Ivar Sigurdsen), som hadde god utsikt på forsvarslinja, var denne noe tvilsom.

Etter 35 minutter var spilt satt endelig årets første i nota, da Flekkerøygutten Ole Fredrik Thorsen raget høyest på en corner og stanget ballen i lengste, til stor jubel for hele Arkicon Arena. Det resultatet holdt seg til pause.

Etter litt over timen var spilt valgte trener Nikola Trajkovic og benytte seg av den solide benken sin, ved å sette inn den målhungrige spissen Dardan Dreshaj. Og han trengte ikke mange minuttene på å levere scoring. For da Fløy fikk dødball lurte Dreshaj seg inn på bakerste etter et perfekt veid innlegg fra Henrik Andersen. Dermed noterte spissen seg på scoringslista etter å ha vært på banen i to minutter.

Etter dette så det ut som Fløy skulle øke ledelsen ytterligere, men Staal nektet å gi opp og satset offensivt. Dette ga frukter til slutt da bortelaget reduserte til 2–1 etter 83 minutt ved polakken Hubert Kotus. Dermed var det kamp igjen og Staal pushet på for flere scoringer.

Etter 86 minutt var det duket for coaching i verdensklasse atter en gang da Henrik Dahlum kom inn for Lasse Sigurdsen. Dahlum brukte bare fire minutt på å sette ballen i mål, og coach Trajkovic kunne juble med sine assistenttrenere Nils Petter Andersen og Marius K. Johansen for 3-1-ledelse og ypperlig coaching. Det endte med 3–1 seier i serieåpningen og Fløy er i gang med jakten på opprykk.

Kommende hjemmekamp er mot erkerivalen Vindbjart (som spilte uavgjort mot Donn 1. serierunde) fredag 26. april med kampstart kl. 18.30 på Arkicon Arena.

Vi oppfordrer kristiansandsfolket å holde av denne fredagskvelden for å oppleve et skikkelig lokalderby som det lukter krutt av, mellom to opprykksfavoritter i Norsk Tipping-ligaen.

Ønsker alle en riktig god påske, så ses vi på kamp på Flekkerøy 26. april.