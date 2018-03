Hvem blir tidenes første sørlandsmestere i trav?

KRISTIANSAND: Gjennom hele vinteren har travhester som er trent i Agder-fylkene kunnet kvalifisere seg til mesterskapet, som frister med en førstepremie på 50.000 kroner for både varmblods- og kaldblodshester. I søndagens finaler møtes hestene som har startet flest ganger i Travparken i konkurranseperioden. Formålet med mesterskapet er å øke startfrekvensen på lokale hester.

– Sørlandsmesterskapet er et tiltak som vi håper kan få lokale hesteeiere til å holde hesten sin i full løpsform gjennom hele vinteren, og vi kan se at antall hester per løp har økt noe i forhold til fjorårets vinter, forteller sportssjef på Sørlandets Travpark, Marianne Klepaker.

Fakta: Disse hestene kjemper om seieren i de to finaleløpene: Varmblods: Florry's Princess Texas Bonheur Thia Tanic Cantaro Sky Grande G.G. Cromwells Shadow Satori K. Divic Fleury B.R. Make My Day T.J. Dante Kievitshof Brooklyn Bounce D.K. Quickwin Wayne Brogård Fabian B.R. Chellas Girl Kaldblods: Kaptein Sabeltann Vik Pilen Nygårds Viking Eikronja Gjerde Lilja Magnums Othello Lille Senumsprinsen Tangen Elvira Boen Odin Will Teddy Dæmro Svarten Torden Prinsen Rappalma Kringeland Enok Mietor

I søndagens to finaler møtes de 15 meststartende kaldblods- og varmblodshestene i hvert sitt felt. I kaldblodsfinalen stiller blant annet seiersmaskinen Magnums Othello, med åtte strake seiere på samvittigheten. Blant flere sterke navn i varmblodsoppgjøret finner vi blant annet fjorårets mestseirende varmblodshest i Norge, Wayne Brogård.

– Vi håper på sikt at det skal bli prestisje å vinne denne konkurransen og kunne titulere seg som sørlandsmester, understreker Klepaker.