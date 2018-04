Sørlandshesten sørget for Jackpot

DRAMMEN: Ni år gamle Arnspik, eid og trent av Kent Lauritsen fra Færvik, hadde ikke vunnet et travløp siden i november 2016 da han kom til start på Momarken skjærtorsdag. Vallaken hadde imidlertid avslørt fin form til andreplasser i to strake montéløp, og satte prikken over i'en da han sammen med landschampion Eirik Høitomt tok seg av det siste løpet på Momarken.

Arnspik overtok føringen på et tidlig tidspunkt og holdt unna i en tett oppløpskamp. Den eneste hesten som kunne gi utbetaling i V65-finalen, favoritten Best Ruggen, hadde maksimal utur med løpsopplegget underveis, og med sørlandsseier til slutt var det ingen som klarte å få seks rette i V65-spillet. Arnspik tok karrierens niende seier da han vant på 1.28,3a/2140 meter.

– Han er veldig fin når han fungerer som han gjør nå, spenstig og fin i travet. Jeg kjente på ham at han hadde en god dag, fortalte Eirik Høitomt til TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.