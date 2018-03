Første VM–kvalik for rugbylandslaget

For første gang i historien er Norges herrelandslag i rugby league med i kvalifiseringsspill til et verdensmesterskap. «Vikingene» er satt i gruppespill «nord» hvor de møter Tsjekkia borte 16. juni og Tyskland hjemme 15. september.

Vinner Norge disse kampene møter de vinneren av gruppe «sør» som består av Malta, Ukraina og Hellas, til borte- og hjemmekamp i 2019. Herrelandslaget står ovenfor sin største utfordring hittil, men begge motstanderne er blitt beseiret tidligere.

Seiersstim

Med Dave Hunter fra New Zealand som hovedtrener har «Vikingene» vunnet seks av sine sju siste landskamper og vunnet nordisk mesterskap to år på rad. Dette blir hans største utfordring som trener hittil.

– Det er definitivt en lang vei til VM med kvalifisering som strekker seg ut over tre år. Jeg er sikker på at alle involverte på og av banen for landslaget er entusiastiske over å være en del av det. Vi har slått både Tsjekkia og Tyskland tidligere, så vi har troen på at vi kan gjøre det samme igjen, sier Hunter og følger opp:

– Hvert år blir konkurransen for plasser i troppen større og dette året blir ingen unntak. Med så mange unge talent på vei opp er presset på de eldre spillerne for å løfte nivået sitt. Samtidig er det en god ting med så mye dybde å velge mellom.

Landslagsveteran

Hjemmekampen mot Tyskland blir spilt på Kjølnes Stadion i Porsgrunn. Dette er første gang herrelandslaget spiller landskamp utenfor Oslo. Kaptein for landslaget, Kristoffer Milligan, er en av få spillere på landslaget som har møtt Tyskland til landskamp før. Han er nå inne i sin åttende sesong på landslaget.

– Sist vi møtte Tyskland var i 2011. Det er en kamp jeg husker veldig godt. Det var min debut for Norge og ett av de stolteste øyeblikkene i mitt liv. Jeg var øm i hele kroppen etter en intens uke med trening/oppkjøring til kampen. På motsatt banehalvdel stod noen av de største menneskene jeg har sett. De hadde en god miks av spillere med svære bautaer i front, muskuløse atleter i midten og raske sprintere på kantene. Heldigvis klarte vi krige dem i senk og dro i land det som var en heller uventet seier!

– Mye har skjedd på landslaget vårt siden den gang. Spillere har mer kjennskap til strukturer vi jobber etter. Det er en plan over alt vi gjør og alle holder samme kurs. Med riktig fokus, innsats og driv tror jeg 2018 kan bli ett stort år for «Vikingene».

– Vi har hatt to veldig gode sesonger nå og da er det desto viktigere å ri medgangsbølgen og holde det gående. Spillerne må gå i seg selv og legge ned enda mer innsats enn tidligere. Vi må være nøkterne og innse at det er veldig mye som ikke er bra nok ennå, men at vi er på sporet og løsningen er egeninnsats kombinert med riktig veiledning fra støtteapparatet.