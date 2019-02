Fløy-seier mot MK

KRISTIANSAND: Matchen mot nyopprykkede MK ble en fin test foran sesongen om hva man kan vente seg i årets avdeling i 3. divisjon.

Førsteomgang startet forrykende med hurtig angrepsfotball fra hjemmelaget. Det resulterte i to scoringer etter 20 minutter spilt. Første mål kom ved Lasse Sigurdsen som satt en retur fra keeper sikkert i mål. 2-0 kom ved tidligere MK-spiller Dardan Dreshaj der han ble spilt fint gjennom av Heggi og kom alene med keeper. Det resultatet stod seg til pause. Det ble gjort en del bytter hos begge lag før andre omgang ble sparket igang.

Begynnelsen av andre omgang fortsatte i Fløy sitt spor, og frisparkspesialisten Heggi var ikke vond å be da Fløy fikk frispark like utenfor 16-meter. 3-0 var et faktum og det kunne se ut til å bli en enkel seier. Men MK reiste seg igjen og viste green fighting power utover omgangen. De var farlige på dødball og scoret to ganger ved innlegg fra dødball der markeringen sviktet hos Fløy. Dermed endte det 3-2 på Arkicon Arena i en fin treningskamp mot gudan fra Mandal.

Kampfakta:

Fløy - MK 3-2 (2-0)

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Fløys målscorere: Lasse Sigurdsen, Dardan Dreshaj og Henrik Andersen.

Fløy stilte med følgende startellever: Olsvoll - Reinhartsen, Marcussen, Dekovic (prøvespiller), Markovic - Hella, Grundetjern, Heggi, Fredriksen - Dreshaj, Sigurdsen.

Benk: Thorsen, Barobe, Kleppa, Karlsen, Eikeland, Ask Mikkelsen, Henanger (prøvespiller), Emanuelsen (prøvespiller).

Kommende treningskamp er mot nok en divisjonskollega, nemlig Donn 6. mars på Arkicon Arena. Vi kommer tilbake med endelig kamptidspunkt.