ØIF Arendal fortsatt på tabelltopp etter ny seier

ARENDAL: Seriehåndballen er endelig tilbake etter EM-pausen og ØIF Arendal tok i mot Bækkelaget i et fullsatt Sparebanken Sør Amfi. Der tok ØIF Arendal seieren og fortsetter på tabelltopp. Her følger et referat fra kampen:

Østerrikes landslagsmålvakt Thomas Bauer startet i buret i sin første kamp for ØIF Arendal. Bækkelaget gikk opp i 0-1-ledelse etter ett minutt spilt. Laurits Rannekleiv var sikker fra syv-meteren og stillingen var 1-2 etter fire minutter spilt. Eirik Heia Pedersen satte inn 2-4 etter noen slurvete første ni minutter av kampen for ØIF Arendal. Eirik Heia Pedersen satte ballen i mål og gjorde sitt tredje for dagen, 3-5. Laurits Rannekleiv satte ballen sikkert i mål og stillingen var 4-5.

Lå under i starten

ØIF lå fortsatt under med ett mål etter 11 minutter spilt. Eirik Heia Pedersen var i siget og hamret inn sitte tredje for dagen, 5-6 etter 15 minutter spilt. Sondre Paulsen smelte ballen i mål, 6-7.

Sondre Paulsen satte inn sitt andre for dagen, 7-7. Rett etterpå snappet Martin Lindell ballen og løp den inn i mål og ØIF Arendal hadde snudd kampen, 8-7 etter 18 minutter spilt. Martin Lindell smelte en kanonkule i mål, 9-7 etter 19 minutter spilt. Martin Lindell satte inn 10-8 fire minutter før slutt av første omgang. Sondre Paulsen gjorde som han pleide og satte ballen i mål, 11-8. Eirik Heia Pedersen limte ballen i krysset og øket ledelsen til ØIF Arendal, 12-9 i omgangens siste spilleminutt.

Kontrollerte inn seieren

Jesper Munk satte inn sitt første for dagen, 13-11. Igjen Jesper Munk, 14-11. Jesper Munk scoret sitt tredje for dagen, 15-13 etter ni minutter spilt av andre omgang. Maximilian Jonsson scoret sitt aller første mål for ØIF Arendal, 16-13 etter ti minutter spilt. Jesper Munk satte inn sitt fjerde for dagen, 17-14. Maximilian Jonsson smelte ballen i mål, 18-15 etter 12 minutter spilt. Laurtis Rannekleiv var igjen sikker på syv-meteren, 19-15. Martin Lindell satte ballen i mål, 20-19 etter 18 minutter spilt.

Maximilian Jonsson smelte ballen i stanga og rett i mål. Sondre Paulsen økte ledelsen til ØIF Arendal, 22-19 etter 20 minutter spilt. Maximilian Jonsson satte igjen ballen i mål, 23-19 etter 22 minutter spilt. Eirik Heia Pedersen smelte ballen i krysset, 24-20. Eirik Heia Pedersen satte inn sitt sjette for dagen, 25-20 etter 26 minutter spilt. Sluttresultatet ble, 25-22 og ØIF Arendal fortsetter på tabelltopp.

