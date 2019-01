Vågs jentesatsing på fremmarsj

Trioen Hansen, Mellemberg og nå sist nyankomne Hårstad, vil danne en sterk ledergruppe rundt våre eldste ungdomsjenter og damelaget. Begge treningsgruppene kommer til å være sammen opptil flere ganger ukentlig, og planen er å bygge en utviklingsbro fra ungdomslaget inn til damelaget.

Arnt Gunnar Hårstad er inne i sitt førtiende år i 2019, og han både bor og arbeider i Lillesand. Som lærer på en av Lillesand barneskoler får han daglig bruk for sine pedagogiske egenskaper, og disse skal han nå også prøve å overføre til jentefotballen i Våg FK fremover.

Inspirert av Rosenborg

Han kommer opprinnelig fra Rennebu i Trøndelag, og har selv spilt fotball opp gjennom ungdomsårene. Han spilte da også for moderklubben Rennebu IL, samt et par sesonger i Singsås IL i 3. divisjon, før han begynte å vie oppmerksomheten mot treneryrket. Han hevder å være sterkt inspirert og påvirket av Rosenborg Ballklubbs storhetstid på 90-tallet, og står for en offensivt tenkende og samhandlende spillestil.

Lærerstudiene førte til et opphold i treneraktiviteten, men den ble raskt tatt opp igjen etter at lærerutdannelsen hadde tatt Hårstad til Lillesand og lærerjobb der. Lillesand IL har de siste årene nytt godt av hans trenerengasjement overfor både gutte- og jentelag. I 2018-sesongen var han hovedtrener for juniorlaget til de blåkledde fra øst.

Kretslagstrener

Siden 2015/2016 har han hatt trenerjobb på kretslaget, og på den måten hatt med flere av Våg-jentene våre å gjøre i forbindelse med både trening og kamper.

Arnt Gunnar Hårstad hadde sin første trening med J17 og Dame A mandag 7. januar, og kommende uke deltar han på trenerforum sammen med klubbens andre ungdomstrenere og -ledere på Karuss. I februar blir han med på J17-lagets treningsleir til Barcelona, og får med det muligheten til å jobbe tett med ungdomsgruppa i en uke under flotte vær- og treningsforhold.