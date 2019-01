La om treningen - så kom resultatene

Fire år gamle Skjetnefaxa var ei hoppe det knyttet seg forventninger til som unghest. Johan Kringeland Eriksen matchet hoppa med et mål om å nå finalen av Hoppekriteriet i september i fjor, årets største løp for de tre år gamle hoppene, men Skjetnefaxa strekte ikke helt til.

– Hun hadde spor 8, altså lengst ytterst på startbilens vinge, og kom ikke ordentlig inn i løpet derfra. Hadde hun hatt spor lenger inn, tror jeg hun kunne kjempet om en finaleplass. Skjetnefaxa skuffet meg i fjor siden jeg hadde forhåpninger til henne, men etter kvalifiseringsløpet har hun faktisk gått fine løp, forteller Kringeland Eriksen.

Hesteguiden.com

På Momarken i romjula skulle det endelig løsne for den sørlandstrente hoppa, og under V75-omgangen på Bjerke onsdag kveld tok hoppa, som trenes på Sørlandets Travpark, sin andre strake seier. Sammen med gjestekusk, Åsbjørn Tengsareid var Skjetnefaxa sine konkurrenter overlegen og stakk i fra til smått overlegen seier.

– Fordi vi var skuffet over hesten i høst, var vi faktisk inne på å selge henne, men etter at jeg la om treningsopplegget og trente henne tøffere, har det virkelig løsnet for henne. Opplegget ser ut til å ha fungert perfekt, fastslår Kringeland Eriksen.

Skjetnefaxa satte ny personlig rekord i seiersløpet, 1.31,5/2160 meter.