Richstad-debut da Fløy tapte

OSLO: Med en god treningsuke i beina var det en optimistisk gjeng som reiste til Oslo lørdag morgen. Fløy hadde forhåpninger om å følge opp den solide 4-0-seieren mot Bryne sist helg, men det skulle vise seg å bli vanskelig mot et solid Kjelsås-lag.

Fakta: Kampfakta Kjelsås – Fløy 2-0 (0-0) 15.serierunde i PostNord-ligaen avd 2 Mål: Taaje 68’, Idrissi 89’ (Kjelsås) Gult kort: Markovic (Fløy), Lund (Kjelsås) Dommer: Martin Berg (Hunstad) Fløy: Hoppestad - Naglestad, NP Andersen, Norheim (C), Markovic - Ugland, Heggi, Wichne (Sigurdsen 63') - Dreshaj, Hallandvik (Ask Mikkelsen 77'), Fredriksen (Richstad 81'). Benk: Gill, Vo, Ask Mikkelsen, Grundetjern, Richstad, Thorsen, Sigurdsen.

Begge lag hadde en omgang hver, der Fløy skapte flere store sjanser i førsteomgangen. Nærmest scoring var Fløys rutinerte midtstopper Nils Petter Andersen, med et skudd i tverrlegger etter halvtimen var spilt. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0, etter Fløy ikke klarte å omsette sjansene sine.

Se høydepunktene fra kampen:

Det gjorde derimot Kjelsås i andreomgangen, der de presset Fløy bakover. I det 68. minutt stanget midtstopper Taaje inn 1-0 på en corner der han raget høyest. Fløy jobbet hardt for å få utlikningen. Tidligere i kampen ble Lasse Sigurdsen satt innpå, og etter baklengsmålet kom både ringreven Ask Mikkelsen og Fløys nyervervede unggutt Andre Richstad inn for å snu resultatet.

Men helt mot slutten kontret hjemmelaget inn 2-0 ved den sterke spissen Walid Idrissi, som også er toppscorer. Fløy må dermed reise tomhendt hjem fra hovedstaden denne gangen. Et lyspunkt fra kampen: Gledelig å se nok en unggutt få sjansen i PostNord-ligaen. Denne gang den tekniske 18-årigen André Richstad, nylig ble hentet fra Våg, som fikk sine første minutter i Fløy-trøya. Framtiden er lys på Flekkerøya!

Neste hjemmekamp på Arkicon Arena er mot Nardo, som ligger nest sist på tabellen. Kampen spilles søndag 19.august med avspark kl 13.30.