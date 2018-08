Tjomslands førsteellever setter sjansene

OSLO: Klasseløpskvalifiseringene som kjøres mandag, tirsdag og onsdag denne uken omfatter uttagningsløpene både til Kriteriet og Derby, for hopper og åpen klasse. Øystein Tjomsland har hele 11 stallhester til start i disse kvalifiseringsløpene, mandag innledet suksesstreneren seierssankingen.

Både årets svenske Derby-vinner Philip Ess og hyperkapable Thankful ble et nummer for store for sine konkurrenter.

– Veldig lett, var det enkle svaret fra Søgne-treneren da han etter seieren med Philip Ess ble spurt av TV-kanalen Rikstoto Direkte om hvor lett hans hest vant løpet.

Thankful, som eies av Rune H. Eriksen og Morten Simon Moe fra Kristiansand, viste sin blendende speed da hun fra tetposisjonen satte sine konkurrenter sjakk matt de siste 500 meterne av løpet.

– Thankful imponerer!, fastslo Norges mest rutinerte løpsreferent, Ole Jonny Solberg, da sørlandshoppa på lette ben passerte målstreken på 1.14,7a/2100 meter.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Tjomsland ble også nummer to med Skeie Stjerna i kvalifiseringen til Hoppederby, noe som sikret 4-årshoppa finaleplass.

Også Sørlandets Travparks Jenny Thygesen kvalifiserte fire år gamle Eikjærva til finalen av Hoppederby. Sammen med Eirik Høitomt ble sørlandshoppa nummer fire i sitt forsøk, og satte ny rekord da hun travet 1.28,7a/2100 meter. Eikjærva eies av Alf Torfinn Skeie og Jonny Kongevold.

Gustav Larsens Grislefaksen G.L. leverte et svært sterkt løp som toer bak den store Derby-favoritten Tekno Eld. Sammen med sin trener Jan Roar Mjølnerød travet den fire år gamle hingsten 1.27,8a/2600 meter. Grislefaksen G.L. har til nå i karrieren vunnet fem løp og vært blant de tre fremste i 10 av de 11 løpene han har startet i.

I kveld skal Øystein Tjomsland forsøke å kvalifisere hele åtte hester til finalene, Jenny Thygesen har sitt neste klasseløpskort, Nu Love S.S., til start i Derby-kval på onsdag.