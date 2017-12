IK Våg-jentene flyr høyt

KRISTIANSAND: Landslagstrenerne Tore Johannessen og Tonje Larsen har brukt høsten til å finsikte jenter fra hele Norge på regionale landslagssamlinger. Dette resulterte i at fire av jentene fra IK Våg J15 ble tatt ut, i tillegg til en reserve, og forrige helg var disse på landslagssamling i Larvik sammen med andre jenter fra klubber rundt om i Norge.

Over fire dager ble det gjennomført to treningsøkter om dagen. Fokus på øktene var fysisk trening, individuell teknisk trening i spillposisjoner, krysningsspill og duellspill i forsvar. Neste landslagssamling er i mars, og det er flere av IK Våg-jentene som har god grunn til å være spente på om navnene deres står på blokka til landslagstrenerne til den samlingen.

Gerd Corrigan

I mellomtiden skal det imidlertid gjennomføres Bylags NM i Stavanger. Her skal hver håndballregion stille med et lag sammensatt av de antatt 16 beste spillerne innenfor hver region, til sammen seks regioner. Nå i helgen har det vært bylagssamling i Stavanger for Region SørVest, og IK Våg har med hele 7 spillere til denne samlingen.

IK Våg

J02-gruppa i Våg er en gjeng på 22 spillere som trener godt hver uke. Det gode treningsmiljøet er hovedgrunnen til at så mange har blitt lagt merke til og blitt kalt inn på utviklingssamling.