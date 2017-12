Teddy Moen rammet av kreft

Allerede i dag startet Moen kjemoterapi ved senter for kreftbehandling i sin hjemby Kristiansand.

Etter å ha loset i havn Cupfinaleseminaret, med nærmere 1000 deltakere totalt, på en strålende måte nok en gang, fortalte Teddy Moen mandag sine nærmeste venner og kolleger om den alvorlige sykdommen som har rammet ham – men som han optimistisk er fast bestemt på å kjempe seg gjennom med et godt sluttresultat.

Fantastisk familie

– Det har vært et tøft slag for både meg og min familie å få denne beskjeden. Men jeg er optimistisk og er målrettet på å ta opp kampen mot kreften. Jeg har en fantastisk familie, massevis av venner og kjente over hele landet som heier på meg nå. Dette betyr veldig mye på veien inn i det som helt sikkert blir en krevende periode fremover, sier Teddy Moen.

Han ønsker å være åpen om sykdommen og forteller at han hver 14. dag fremover skal gjennomgå en to-dagers behandling med cellegift.

– Så håper man at svulsten etter rundt tre måneders behandling skal være av en slik art at den kan opereres ut, forklarer Moen.

Viktig inspirasjon

– Det var av stor betydning for meg at jeg sammen med en fantastisk stab lyktes med å få i land det 29. Cupfinaleseminaret i helgen. Å få lov til å lede an på denne utrolig flotte møteplassen for fotballtrenere på alle nivåer fra hele landet, har vært en svært viktig inspirasjon for meg i en vanskelig tid. Det å se at seminaret også ble en suksess og tilbakemeldingene er udelt positive, tar jeg med meg fremover når dagene kommer til å bli tøffe.

– Trenerforeningen er i en solid forfatning, og vi har en flott stab av engasjerte medarbeidere og frivillige som vil trå til fremover, sammen med meg understreker Teddy Moen.

Han understreker at han vil være så tilgjengelig og dedikert til jobben som sykdommen tillater, men ber om forståelse for at han sammen med familien trenger trenger litt mer ro for å samle krefter og energi til prosessen og behandlingen.

Styret og øvrige medarbeidere i Norsk Fotballtrenerforening vil selvsagt gjøre alt foreningen kan for å støtte Teddy Moen og hans familie framover.